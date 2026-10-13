Θεσσαλονίκη: Ενώπιον του ανακριτή ο μεθυσμένος οδηγός που «εισέβαλε» με αυτοκίνητο σε ουζερί και τραυμάτισε θαμώνες

Σήμερα (12/10/2026) αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του ανακριτή, ο 45χρονος οδηγός που, υπό την επήρεια αλκοόλ, εισέβαλε με το αυτοκίνητό του σε ουζερί στη δυτική Θεσσαλονίκη, τραυματίζοντας τρία άτομα, εκ των οποίων ο ένας νοσηλεύεται ακόμη. Σε βάρος του έχουν ασκηθεί διώξεις για επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη, οδήγηση υπό μέθη και εγκατάλειψη τόπου ατυχήματος, αδίκημα που ο ίδιος αρνείται.

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Εύοσμος, Θεσσαλονίκη, μεθυσμένος οδηγός «μπουκάρει» σε ουζερί
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να βρεθεί σήμερα (12/10/2026) ο 45χρονος οδηγός, ο οποίος υπό την επήρεια αλκοόλ, εισέβαλε σε ουζερί στη δυτική Θεσσαλονίκη, τραυματίζοντας θαμώνες.
  • Το περιστατικό σημειώθηκε τα μεσάνυχτα του Σαββάτου (9/10/2026) όταν με το αυτοκίνητό του έπεσε στην ταβέρνα, τραυματίζοντας τρία άτομα, εκ των οποίων ο ένας εξακολουθεί να νοσηλεύεται.
  • Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση και σωματική βλάβη, καθώς είχε καταναλώσει τριπλάσια ποσότητα αλκοόλ, από την επιτρεπόμενη.

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Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να βρεθεί σήμερα (13/10/2026) ο 45χρονος οδηγός, ο οποίος υπό την επήρεια αλκοόλ, εισέβαλε σε ουζερί στη δυτική Θεσσαλονίκη, τραυματίζοντας θαμώνες.

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Το περιστατικό σημειώθηκε τα μεσάνυχτα του Σαββάτου (9/10/2026)  όταν με το αυτοκίνητό του έπεσε στην ταβέρνα, τραυματίζοντας τρία άτομα. Ο ένας, μάλιστα, τραυματίας εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.

Σε βάρος του 45χρονου ασκήθηκε δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή, οδήγηση υπό την επήρεια μέθης αλλά και εγκατάλειψη τόπου ατυχήματος.

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Το τελευταίο αδίκημα το αρνείται κατηγορηματικά ο 45χρονος, καθώς μέσω της συνηγόρου του δηλώνει ότι έκανε όπισθεν ενστικτωδώς για να φύγει από το σημείο, που είχε πέσει με το αυτοκίνητό του.

Σύμφωνα με πηγές, είχε καταναλώσει τριπλάσια ποσότητα αλκοόλ, από την επιτρεπόμενη.

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Το χρονικό

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στη 1.10 τα ξημερώματα της Κυριακής (10/10/2026), όταν το Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 45χρονος, κατέληξε στο εσωτερικό της ταβέρνας, παρασύροντας τραπέζια και θαμώνες. Από την πρόσκρουση τραυματίστηκαν τρία άτομα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δύο τραυματίες έλαβαν εξιτήριο, ενώ ένας άνδρας παραμένει για νοσηλεία, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Καθοριστικό ρόλο στην ανακοπή της πορείας του οχήματος φέρεται να έπαιξαν οι ζαρντινιέρες που βρίσκονταν περιμετρικά του καταστήματος, σύμφωνα με μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων.

Ο 45χρονος, υπήκοος Αλβανίας, υποβλήθηκε σε έλεγχο αλκοόλ, κατά τον οποίο διαπιστώθηκε ότι τα επίπεδα αλκοόλ στον οργανισμό του υπερέβαιναν το επιτρεπόμενο όριο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο διαδοχικές μετρήσεις με τη μέθοδο του εκπνεόμενου αέρα έδειξαν 0,77 και 0,74 mg/l.

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