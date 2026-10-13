Βουλή: Άγρια κόντρα Κωνσταντοπούλου – Ράπτη – «Είστε λύκοι με προβιά προβάτου» – «Θα πρέπει να ντρέπεστε»

Άγριος καβγάς ξέσπασε στην Επιτροπή της Βουλής όπου διεξάγεται συζήτηση για το νομοσχέδιο προστασίας των ανήλικων από τους κινδύνους στα social media, ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τη Ζωή Ράπτη.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αναφέρθηκε στην κα Ζωή Ράπτη λέγοντας ότι είναι η πρώην σύζυγος του Μάκη Βορίδη και προσθέτοντας ότι «είναι το πρόσωπο που περιτριγύριζε τους γονείς μετά το έγκλημα των Τεμπών ως υφυπουργός Υγείας, την ώρα που μπάζωνε ο Τριαντόπουλος, την ώρα που οι γονείς δεν ήξεραν αν ζουν ή πέθαναν τα παιδιά τους, και τους ρωτούσε αν θέλουν ψυχολόγο. Και αυτά κατατέθηκαν στο δικαστήριο. Εσείς λοιπόν θα προστατεύσετε τα παιδιά; Εσείς που κοροϊδεύατε τους γονείς και μετά πήγατε να μπείτε και μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής; Είστε εσείς που θα προστατεύσετε την κοινωνία, λύκοι με προβιά προβάτου; Αυτό είστε, λύκοι με προβιά προβάτου».

Η ομιλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση της Ζωής Ράπτη τονίζοντας πως «τα ψέματα πρέπει να τα σταματήσετε». Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας φώναζε: «Εσείς ψεύδεστε ασύστολα και νομίζετε ότι οι γονείς που έχασαν παιδιά, θα το βουλώσουν. Δεν θα το βουλώσουν γιατί αφαιρέσατε τις ζωές των παιδιών τους».

«Θα πρέπει να ντρέπεστε κα Κωνσταντοπούλου» έλεγε η κα Ράπτη.

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