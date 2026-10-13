Γκράβα: Έρευνες για τις τροποποιήσεις από την αρχική άδεια – «Άγνωστο πότε θα ανοίξουν τα σχολεία» λέει o αντιδήμαρχος της Αθήνας

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Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έλεγχοι στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, το οποίο παραμένει κλειστό λόγω της οσμής αερίου που έχει προκαλέσει ανησυχία από τα μέσα Σεπτεμβρίου.

Περίπου 4.000 μαθητές συνεχίζουν τα μαθήματά τους μέσω τηλεκπαίδευσης, καθώς δεν έχει ακόμη εντοπιστεί η αιτία της οσμής και δεν έχουν δοθεί οι απαραίτητες διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.

Σύμφωνα με το ΕΡΤnews, οι τελευταίοι τεχνικοί έλεγχοι δεν έδειξαν διαρροή φυσικού αερίου, σε δύο από τις εγκαταστάσεις, που εξετάστηκαν. Ωστόσο, διαπιστώθηκαν αποκλίσεις μεταξύ της υφιστάμενης κατάστασης και των εγκεκριμένων μελετών, γεγονός που καθιστά αναγκαία την επικαιροποίηση των τεχνικών στοιχείων και την αποκατάσταση των εκκρεμοτήτων.

Τι έδειξαν οι τεχνικοί έλεγχοι

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν από τις 9 έως τις 11 Οκτωβρίου, με την τεχνική εταιρεία που λειτουργεί για λογαριασμό του Δήμου Αθηναίων, να διαπιστώνει ότι οι δοκιμές αντοχής και στεγανότητας των σωληνώσεων δεν έδειξαν διαρροή στις εγκαταστάσεις που εξετάστηκαν.

Παράλληλα, εντοπίστηκαν διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις αρχικές μελέτες του 2003. Οι αποκλίσεις αυτές πρέπει να καταγραφούν και να αντιμετωπιστούν, ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση των απαραίτητων πιστοποιητικών για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι απουσιάζει εξάρτημα από τις συνδέσεις του 40ού Λυκείου και του Γυμνασίου, για το οποίο προβλέπεται να υπάρξει μέριμνα αποκατάστασης.

Ωστόσο, παρά τα ευρήματα των ελέγχων, το βασικό ερώτημα παραμένει: από πού προέρχεται η οσμή που έγινε αντιληπτή στο σχολικό συγκρότημα;

Οι αλλαγές στις εγκαταστάσεις και οι εκκρεμότητες

Για το ζήτημα μίλησε στο ΕΡΤnews ο αρμόδιος αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, Παναγιώτης-Πάρης Χαρλαύτης, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι και πως έχουν εντοπιστεί τροποποιήσεις σε σχέση με την αρχική άδεια του 2003.

Όπως εξήγησε, οι έλεγχοι πραγματοποιούνται με διαδικασίες αντίστοιχες εκείνων που εφαρμόζονται σε νέες εγκαταστάσεις. Όταν διαπιστώνονται αλλαγές σε σχέση με την αρχική τεχνική μελέτη, απαιτείται η επικαιροποίηση των σχετικών στοιχείων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ενδέχεται να έχουν πραγματοποιηθεί κατά το παρελθόν εργασίες, όπως μονώσεις ή αντικαταστάσεις εξαρτημάτων, χωρίς να έχουν αποτυπωθεί πλήρως στα διαθέσιμα τεχνικά στοιχεία. Ο αντιδήμαρχος ανέφερε ότι στο παρελθόν οι περιοδικοί έλεγχοι πραγματοποιούνταν μέσω των σχολικών επιτροπών και ιδιωτών εγκαταστατών, ενώ πιθανές εργασίες από εργολαβίες ενδέχεται να συνέβαλαν στην απώλεια πληροφοριών για τις τροποποιήσεις.

Ζητείται η συνδρομή εξειδικευμένων κλιμακίων

Παρά τα αρνητικά αποτελέσματα των ελέγχων για διαρροή στις εγκαταστάσεις που εξετάστηκαν, ο αντιδήμαρχος υπογράμμισε ότι δεν μπορεί να υπάρξει εφησυχασμός όσο δεν έχει προσδιοριστεί η αιτία της οσμής.

Για τον λόγο αυτό, ο Δήμος Αθηναίων, ζητά τη συνδρομή εξειδικευμένων κλιμακίων και αρμόδιων κρατικών φορέων, προκειμένου να αξιολογηθεί συνολικά η κατάσταση και να δοθεί σαφής απάντηση για το εάν υπάρχει κίνδυνος.

Όπως ανέφερε, ο κ. Χαρλαύτης ζητούμενο είναι να υπάρξει τεκμηριωμένη διαβεβαίωση ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας ή, εφόσον διαπιστωθεί πρόβλημα, να προσδιοριστούν τα αναγκαία μέτρα.

Πότε θα ανοίξουν τα σχολεία

Προς το παρόν, δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή των μαθητών στις αίθουσες. Η επαναλειτουργία του συγκροτήματος θα εξαρτηθεί από την ολοκλήρωση των τεχνικών εργασιών, την αντιμετώπιση των αποκλίσεων και, κυρίως, τη διερεύνηση της προέλευσης της οσμής.

Ο Δήμος Αθηναίων, έχει ζητήσει τη συνδρομή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, των Κτιριακών Υποδομών και άλλων αρμόδιων φορέων, ενώ αναμένεται και η συμμετοχή κλιμακίου του υπουργείου Παιδείας στους ελέγχους.

Μέχρι να ολοκληρωθεί η διερεύνηση και να υπάρξουν σαφείς διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια του σχολικού συγκροτήματος, οι περίπου 4.000 μαθητές, θα συνεχίσουν την τηλεκπαίδευση.