ΗΠΑ: Αντιδράσεις για την εκτέλεση θανατοποινίτη σε live μετάδοση – Φόβοι ότι θα εργαλειοποιηθεί για «στρατολόγηση τρομοκρατών»

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Προβληματισμένος εμφανίστηκε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, Μάικ Τζόνσον, απέναντι στο ενδεχόμενο να μεταδοθεί σε απευθείας σύνδεση η εκτέλεση δια τουφεκισμού του μακελάρη του Φορντ Χουντ.

«Η ανησυχία θα ήταν να φτιάξουμε ένα βίντεο το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σαν εργαλείο στρατολόγησης μελλοντικών τρομοκρατών», εκτίμησε ο Τζόνσον μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο CBS News.

Σε κάθε περίπτωση τόνισε ότι δεν θα παρακολουθήσει την εκτέλεση, εφόσον αυτή όντως μεταδοθεί ζωντανά.

Η εκτέλεση του Νιντάλ Χασάν

Ο Νιντάλ Χασάν, 56 ετών, πρόκειται να εκτελεστεί δια τουφεκισμού στις 3 Δεκεμβρίου σε βάση του Τέξας, όπου το 2009 είχε σκοτώσει 13 ανθρώπους.

Η ανακοίνωση του υπουργού Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, την περασμένη εβδομάδα περί ζωντανής μετάδοσης της εκτέλεσης προκάλεσε έντονες αντιδράσεις μεταξύ των θρησκευτικών ηγετών, των διεθνών παρατηρητών αλλά και πολλών Ρεπουμπλικάνων στο Κογκρέσο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ενέκρινε την εκτέλεση του Χασάν από εκτελεστικό απόσπασμα αλλά είπε ότι ακόμη δεν έχει αποφασίσει αν θα επιτρέψει τη ζωντανή μετάδοσή της.



Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, που έχει ασπαστεί τον καθολικισμό, δήλωσε ότι αν τελικά συμβεί κάτι τέτοιο, ο ίδιος δεν πρόκειται να την παρακολουθήσει.

Vice President JD Vance said Friday he’s “not going to be watching” the Pentagon’s livestream of the firing squad execution of the Fort Hood shooter, Nidal Hasan, and cast doubt on whether the livestream will happen at all. “I don’t know if that’s actually going to happen,” Vance said about the Pentagon’s plan, which President Trump approved. — CBS News (@CBSNews) October 9, 2026



Στη συνέντευξή του χθες ο Τζόνσον σημείωσε ότι μεταξύ των συναδέλφων του στη Βουλή «δεν τάσσονται όλοι υπέρ αυτής της ιδέας».

“I wouldn’t be watching it if it was aired,” House Speaker Mike Johnson told CBS News’ @Costareports on the Pentagon plans to livestream the execution by firing squad of Nidal Hasan, the ex-Army major convicted of killing 13 people at Fort Hood in 2009. “I need to tell the White House what some of my colleagues think about that and not everybody’s in favor of the idea,” Johnson said as backlash grows from both Republicans and Democrats. https://t.co/pwViI6M01s — CBS News (@CBSNews) October 12, 2026



Μια τέτοια εξέλιξη θα ήταν πρωτοφανής, ακόμη και για μια χώρα στην οποία εξακολουθεί να ισχύει και να εφαρμόζεται η θανατική ποινή. Ουδέποτε έχει μεταδοθεί ζωντανά εκτέλεση θανατοποινίτη και ο στρατός δεν έχει εκτελέσει κανέναν στο απόσπασμα από το 1945.

«Δεν μπορεί να μιλάει σοβαρά»

Η Λέλια Χαντ Γουίλινγχαμ υπέθεσε πως επρόκειτο για κάποιο μακάβριο αστείο όταν πληροφορήθηκε ότι η εκτέλεση του δράστη της επίθεσης στο Φορντ Χουντ, Νιντάλ Χασάν, θα πραγματοποιηθεί δημόσια.

«Δεν μπορεί να μιλάει σοβαρά», θυμάται να σκέφτεται μόλις είδε το βίντεο στο οποίο Πιτ Χέγκσεθ ανακοίνωνε ότι ο Χασάν θα εκτελεστεί από εκτελεστικό απόσπασμα και ότι η διαδικασία θα δοθεί στη δημοσιότητα.

Hegseth on Nidal Hasan: “He’s gonna get a firing squad of soldiers. As it should be. We’ll make sure that people are able to watch it. That it’s public. Because people need to understand that there’s serious consequences for these types of things.” https://t.co/Aaw2wDjpgi — Aaron Rupar (@atrupar) October 8, 2026



«Δεν ξέρω καν αν γνωρίζει πώς μοιάζει αυτός ο άνθρωπος σήμερα», δήλωσε η Γουίλινγχαμ, προσθέτοντας χαρακτηριστικά: «Είναι ένας ηλικιωμένος άνδρας καθηλωμένος σε αναπηρικό αμαξίδιο».

Ο αδελφός της Γουίλινγχαμ, ο 22χρονος Τζέι Ντι Χαντ, ήταν ένα από τα 13 θύματα της πολύνεκρης επίθεσης του 2009.

Ο Χαντ έχασε τη ζωή του λίγο αφότου πρόλαβε να σπρώξει αρκετές νοσηλεύτριες κάτω από ένα γραφείο για να τις προστατεύσει, ενώ μετά θάνατον τιμήθηκε με το μετάλλιο εξαίρετων υπηρεσιών (Meritorious Service Medal).

Η Γουίλινγχαμ απορρίπτει κατηγορηματικά την ιδέα μετατροπής της εκτέλεσης του Χασάν σε δημόσιο θέαμα.

«Γίνεται ξανά τσίρκο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, CBS News