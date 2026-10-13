ΗΠΑ: Αντιδράσεις για την εκτέλεση θανατοποινίτη σε live μετάδοση – Φόβοι ότι θα εργαλειοποιηθεί για «στρατολόγηση τρομοκρατών»

Έντονες αντιδράσεις στις ΗΠΑ έχει προκαλέσει η πρόταση για ζωντανή μετάδοση της εκτέλεσης δια τουφεκισμού του Νιντάλ Χασάν, δράστη της πολύνεκρης επίθεσης στο Φορντ Χουντ. Ο πρόεδρος της Βουλής, Μάικ Τζόνσον, μαζί με άλλους Ρεπουμπλικάνους, εξέφρασε σοβαρές επιφυλάξεις, προειδοποιώντας ότι ένα τέτοιο βίντεο θα μπορούσε να μετατραπεί σε εργαλείο στρατολόγησης τρομοκρατών.

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Διεθνή Νέα

Νιντάλ Χασάν εκτελεστικό απόσπασμα θανατική ποινή
Πηγή: AP
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, Μάικ Τζόνσον, εμφανίστηκε προβληματισμένος για το ενδεχόμενο ζωντανής μετάδοσης της εκτέλεσης θανατοποινίτη, εκφράζοντας φόβους ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί «σαν εργαλείο στρατολόγησης μελλοντικών τρομοκρατών».
  • Η ανακοίνωση του υπουργού Άμυνας για ζωντανή μετάδοση της εκτέλεσης του Νιντάλ Χασάν, ο οποίος θα εκτελεστεί δια τουφεκισμού στις 3 Δεκεμβρίου, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις μεταξύ θρησκευτικών ηγετών, διεθνών παρατηρητών και Ρεπουμπλικάνων.
  • Η πιθανή ζωντανή μετάδοση θα ήταν πρωτοφανής, καθώς ουδέποτε έχει μεταδοθεί ζωντανά εκτέλεση θανατοποινίτη στις ΗΠΑ. Ο Τραμπ ενέκρινε την εκτέλεση, αλλά δεν έχει ακόμη αποφασίσει για τη ζωντανή μετάδοση.

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Προβληματισμένος εμφανίστηκε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, Μάικ Τζόνσον, απέναντι στο ενδεχόμενο να μεταδοθεί σε απευθείας σύνδεση η εκτέλεση δια τουφεκισμού του μακελάρη του Φορντ Χουντ.

ΗΠΑ: O Τραμπ μετατρέπει τη θανατική ποινή σε δημόσιο θέαμα – Σε εκτελεστικό απόσπασμα με live μετάδοση ο δράστης του Φορντ Χουντ

«Η ανησυχία θα ήταν να φτιάξουμε ένα βίντεο το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σαν εργαλείο στρατολόγησης μελλοντικών τρομοκρατών», εκτίμησε ο Τζόνσον μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο CBS News.

Σε κάθε περίπτωση τόνισε ότι δεν θα παρακολουθήσει την εκτέλεση, εφόσον αυτή όντως μεταδοθεί ζωντανά.

Η εκτέλεση του Νιντάλ Χασάν

Ο Νιντάλ Χασάν, 56 ετών, πρόκειται να εκτελεστεί δια τουφεκισμού στις 3 Δεκεμβρίου σε βάση του Τέξας, όπου το 2009 είχε σκοτώσει 13 ανθρώπους.

Η ανακοίνωση του υπουργού Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, την περασμένη εβδομάδα περί ζωντανής μετάδοσης της εκτέλεσης προκάλεσε έντονες αντιδράσεις μεταξύ των θρησκευτικών ηγετών, των διεθνών παρατηρητών αλλά και πολλών Ρεπουμπλικάνων στο Κογκρέσο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ενέκρινε την εκτέλεση του Χασάν από εκτελεστικό απόσπασμα αλλά είπε ότι ακόμη δεν έχει αποφασίσει αν θα επιτρέψει τη ζωντανή μετάδοσή της.


Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, που έχει ασπαστεί τον καθολικισμό, δήλωσε ότι αν τελικά συμβεί κάτι τέτοιο, ο ίδιος δεν πρόκειται να την παρακολουθήσει.


Στη συνέντευξή του χθες ο Τζόνσον σημείωσε ότι μεταξύ των συναδέλφων του στη Βουλή «δεν τάσσονται όλοι υπέρ αυτής της ιδέας».


Μια τέτοια εξέλιξη θα ήταν πρωτοφανής, ακόμη και για μια χώρα στην οποία εξακολουθεί να ισχύει και να εφαρμόζεται η θανατική ποινή. Ουδέποτε έχει μεταδοθεί ζωντανά εκτέλεση θανατοποινίτη και ο στρατός δεν έχει εκτελέσει κανέναν στο απόσπασμα από το 1945.

«Δεν μπορεί να μιλάει σοβαρά»

Η Λέλια Χαντ Γουίλινγχαμ υπέθεσε πως επρόκειτο για κάποιο μακάβριο αστείο όταν πληροφορήθηκε ότι η εκτέλεση του δράστη της επίθεσης στο Φορντ Χουντ, Νιντάλ Χασάν, θα πραγματοποιηθεί δημόσια.

«Δεν μπορεί να μιλάει σοβαρά», θυμάται να σκέφτεται μόλις είδε το βίντεο στο οποίο Πιτ Χέγκσεθ ανακοίνωνε ότι ο Χασάν θα εκτελεστεί από εκτελεστικό απόσπασμα και ότι η διαδικασία θα δοθεί στη δημοσιότητα.


«Δεν ξέρω καν αν γνωρίζει πώς μοιάζει αυτός ο άνθρωπος σήμερα», δήλωσε η Γουίλινγχαμ, προσθέτοντας χαρακτηριστικά: «Είναι ένας ηλικιωμένος άνδρας καθηλωμένος σε αναπηρικό αμαξίδιο».

Ο αδελφός της Γουίλινγχαμ, ο 22χρονος Τζέι Ντι Χαντ, ήταν ένα από τα 13 θύματα της πολύνεκρης επίθεσης του 2009.

Ο Χαντ έχασε τη ζωή του λίγο αφότου πρόλαβε να σπρώξει αρκετές νοσηλεύτριες κάτω από ένα γραφείο για να τις προστατεύσει, ενώ μετά θάνατον τιμήθηκε με το μετάλλιο εξαίρετων υπηρεσιών (Meritorious Service Medal).

Η Γουίλινγχαμ απορρίπτει κατηγορηματικά την ιδέα μετατροπής της εκτέλεσης του Χασάν σε δημόσιο θέαμα.

«Γίνεται ξανά τσίρκο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, CBS News

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