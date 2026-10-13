Συναγερμός στο Τελ Αβίβ: Εκκενώθηκε εσπευσμένα πτήση της Delta από τη Νέα Υόρκη λόγω απειλής για βόμβα

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Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης στο διεθνές αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ, στο Ισραήλ, όταν επιβατικό αεροσκάφος της εταιρείας Delta Air Lines που εκτελούσε το δρομολόγιο από τη Νέα Υόρκη εκκενώθηκε εσπευσμένα αμέσως μετά την προσγείωσή του, λόγω προειδοποίησης για τοποθέτηση βόμβας.

Εκκένωση, έρευνες και λήξη συναγερμού

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ισραηλινού Τύπου και συγκεκριμένα της εφημερίδας Jerusalem Post, οι επιβάτες απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από το αεροσκάφος τύπου Airbus A330 μόλις αυτό τροχοδρόμησε και οδηγήθηκαν με ασφάλεια στο εσωτερικό του τερματικού σταθμού, προκειμένου οι ειδικές δυνάμεις και οι ερευνητές να προχωρήσουν σε εξονυχιστικό έλεγχο.

Anonymous BOMB THREAT reported on Delta flight from New York, at Israel’s Ben Gurion airport Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr Ψάρια: Σε ποια θα πέσουν οι τιμές, πόσο και πότε Passengers evacuated as security checks continue https://t.co/xCLYAqRPzC — RTBreaking (@RT_Breaking_) October 13, 2026

Οι αρχές είχαν λάβει πληροφορία για ύπαρξη εκρηκτικού μηχανισμού στο αεροσκάφος, ωστόσο η απειλή αποδείχθηκε τελικά ψευδής μετά την ολοκλήρωση των ερευνών στους χώρους της καμπίνας και των αποσκευών.

Εκπρόσωπος της Αρχής Αεροδρομίων του Ισραήλ δήλωσε στο ειδησεογραφικό μέσο Ynet: «Το περιστατικό έληξε χωρίς ασυνήθιστα ευρήματα. Οι επιχειρήσεις έχουν επιστρέψει σε κανονικούς ρυθμούς».

Το χρονικό της πτήσης

Η Delta εκτελεί καθημερινή απευθείας πτήση που συνδέει το αεροδρόμιο JFK της Νέας Υόρκης με το Τελ Αβίβ.

Το συγκεκριμένο αεροσκάφος αναχώρησε από τη Νέα Υόρκη λίγο μετά τις 15:30 το απόγευμα της Δευτέρας (τοπική ώρα) και προσγειώθηκε στο Τελ Αβίβ γύρω στις 08:30 το πρωί της Τρίτης (τοπική ώρα).

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί ο ακριβής αριθμός των επιβατών και του πληρώματος που επέβαιναν στο αεροσκάφος.

Ο νέος αυτός συναγερμός καταγράφεται σχεδόν δύο εβδομάδες μετά το σοβαρό επεισόδιο με αεροσκάφος της flydubai με προορισμό το Τελ Αβίβ, όταν ο συγκυβερνήτης Χαμάμ αλ Χαμάμι, δρώντας ως «μοναχικός λύκος», επιτέθηκε στον κυβερνήτη Σμιτ Ματσάρ επιχειρώντας να καταλάβει το αεροπλάνο.