Κτηνωδία στο Πέραμα: Δύο άτομα έπνιξαν 2 γατάκια με λαστιχάκι μαλλιών

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Κτηνωδία στο Πέραμα όπου δύο γατάκια βρήκαν φρικτό θάνατο. Συγκεκριμένα τα άτυχα ζώα εντοπίστηκαν νεκρά το περασμένο Σάββατο (10/10) στη λεωφόρο Ειρήνης 156, προκαλώντας οργή στους κατοίκους που τα φρόντιζαν μαζί με άλλα αδέσποτα ζώα της περιοχής.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του zoosos, μετά τον εντοπισμό των ζώων ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, ενώ οι σοροί τους μεταφέρθηκαν στο ΔΙ.ΚΕ.Π.Α.Ζ. για εξέταση, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους.

Βίντεο φέρεται να καταγράφει την κακοποίηση των ζώων που έγινε με… λαστιχάκι μαλλιών

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το περιστατικό έχει καταγραφεί σε βιντεοληπτικό υλικό, στο οποίο φέρονται να εμφανίζονται δύο νεαρά άτομα, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, να κακοποιούν τα δύο γατάκια και να τα θανατώνουν με ένα λαστιχάκι μαλλιών.

Για το έγκλημα ενημερώθηκε και ο δήμαρχος Περάματος.