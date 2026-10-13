Κτηνωδία στο Πέραμα: Δύο άτομα έπνιξαν 2 γατάκια με λαστιχάκι μαλλιών

Δύο γατάκια βρέθηκαν νεκρά το περασμένο Σάββατο (10/10) στη λεωφόρο Ειρήνης 156 στο Πέραμα, προκαλώντας την οργή των κατοίκων που τα φρόντιζαν. Βίντεο φέρεται να καταγράφει δύο νεαρά άτομα να κακοποιούν και να θανατώνουν τα ζώα με λαστιχάκι μαλλιών, με την Αστυνομία και τον δήμαρχο να έχουν ενημερωθεί για το περιστατικό.

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Πέραμα - γατάκια
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Κτηνωδία στο Πέραμα: Δύο γατάκια βρήκαν φρικτό θάνατο και εντοπίστηκαν νεκρά το περασμένο Σάββατο (10/10) στη λεωφόρο Ειρήνης 156.
  • Βιντεοληπτικό υλικό φέρεται να καταγράφει δύο νεαρά άτομα, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, να κακοποιούν και να θανατώνουν τα γατάκια με ένα λαστιχάκι μαλλιών.
  • Το περιστατικό προκάλεσε οργή στους κατοίκους, ενώ ειδοποιήθηκε η Αστυνομία και οι σοροί μεταφέρθηκαν για εξέταση. Για το έγκλημα ενημερώθηκε και ο δήμαρχος Περάματος.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Κτηνωδία στο Πέραμα όπου δύο γατάκια βρήκαν φρικτό θάνατο. Συγκεκριμένα τα άτυχα ζώα εντοπίστηκαν νεκρά το περασμένο Σάββατο (10/10) στη λεωφόρο Ειρήνης 156, προκαλώντας οργή στους κατοίκους που τα φρόντιζαν μαζί με άλλα αδέσποτα ζώα της περιοχής.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του zoosos, μετά τον εντοπισμό των ζώων ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, ενώ οι σοροί τους μεταφέρθηκαν στο ΔΙ.ΚΕ.Π.Α.Ζ. για εξέταση, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους.

Βίντεο φέρεται να καταγράφει την κακοποίηση των ζώων που έγινε με… λαστιχάκι μαλλιών

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το περιστατικό έχει καταγραφεί σε βιντεοληπτικό υλικό, στο οποίο φέρονται να εμφανίζονται δύο νεαρά άτομα, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, να κακοποιούν τα δύο γατάκια και να τα θανατώνουν με ένα λαστιχάκι μαλλιών.

Για το έγκλημα ενημερώθηκε και ο δήμαρχος Περάματος.

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