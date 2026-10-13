Θεοδωρικάκος: Έρχεται εορταστικό πακέτο στα σούπερ μάρκετ

Θα υπάρξει εορταστικό πακέτο στα σούπερ μάρκετ, όπως προανήγγειλε ο υπουργός Ανάπτυξης, Tάκης Θεοδωρικάκος μιλώντας στην ΕΡΤnews.

Όπως είπε, ο υπουργός για το πακέτο αυτό«έχει αναλάβει την υπόθεση αυτή η διοικητής της ανεξάρτητης αρχής. Της έχω ζητήσει να προχωρήσουμε σε μια εκτεταμένη συνεργασία με την αγορά, ώστε κοντά στις γιορτές να υπάρξει και ακόμη ένα μεγαλύτερο πακέτο με βασικά προϊόντα που όλοι χρησιμοποιούμε τις γιορτινές ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς».

Ο κ. Θοδωρικάκος έκανε επίσης λόγο για έναν «δύσκολο χειμώνα» και σημείωσε ότι αναζητά τρόπους και ίσως χρειαστεί να νομοθετήσει για το ενδεχόμενο αυξήσεων που δεν θα δικαιολογούνται.

«Θα υπάρξουν ορισμένες αυξήσεις, οι οποίες θα είναι πολύ λογικές και θα ερμηνεύονται και θα δικαιολογούνται από όλη αυτήν την κατάσταση των καυσίμων και της ενέργειας, οι οποίες πολλαπλασιάζουν το κόστος και φέρνουν ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι παραδεκτό γιατί δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Υπάρχουν όμως ενδεχομένως κάποιοι οι οποίοι να θελήσουν, αξιοποιώντας ακριβώς το ότι υπάρχει όλο αυτό το φαινόμενο, να κάνουν αυξήσεις, οι οποίες δεν θα δικαιολογούνται», σημείωσε.

«Λοιπόν, την ώρα που θα δοκιμάζεται η κοινωνία, θα πρέπει κάποιοι να αποφασίσουν ότι θα πρέπει να μειώσουν τα κέρδη τους και τα μεσοσταθμικά τους κέρδη θα πρέπει για ένα διάστημα να είναι μικρότερα. Δεν γίνεται εν μέσω τόσο μεγάλων πιέσεων να είναι και εκείνοι ευχαριστημένοι με τεράστια κέρδη και ένα τμήμα της κοινωνίας να έχει τεράστιες δοκιμασίες. Όλοι θα συμφωνήσουν ότι πρέπει να αναζητήσουμε έναν τρόπο που στην αγορά να είναι κατανοητό ότι δυστυχώς κάποια προϊόντα ανεβαίνουν λόγω της έκρηξης τιμών στον ενεργειακό τομέα. Αλλά όταν κάποιοι ανεβάζουν τιμές αδικαιολόγητα, αυτό είναι ένα πρόβλημα και η αγορά θα πρέπει να διορθωθεί. Έχω δεχτεί κάποιες προτάσεις από την Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή, η οποία έχει μια πολύ μεγάλη εμπειρία πλέον από ελέγχους και παρακολουθεί πάρα πολύ προσεκτικά και επισταμένα την αγορά. Τις μελετώ. Είναι κάτι που θα τεθεί υπόψιν προφανώς συνολικά της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού της χώρας, γιατί είναι ένα θέμα μείζον και πολύ ουσιαστικό να βρούμε με ποιο τρόπο θα δουλέψει το άλλο», προσέθεσε.

«Ένα τμήμα της δουλειάς αφορά την εποπτεία της αγοράς τροφίμων και βασικών ειδών συντήρησης και διαβίωσης. Η λογική μου είναι ότι χρειάζεται ισορροπία και συνεργασία. Πρέπει όλοι, ειδικά στα δύσκολα να βάζουμε τον καλύτερο εαυτό μας. Το κάλεσμά μου λοιπόν σήμερα είναι ότι όπως η κυβέρνηση στηρίζει την ελληνική οικονομία και την ελληνική κοινωνία, στηρίζει τους ανθρώπους που έχουν δυσκολίες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ έριξε μέτρα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία αφορούν πολύ σοβαρές μεταβολές, ιδίως στις πληρωμές φόρων. Αυτά είναι δράσεις και πράξεις που νομίζω ότι είναι εξαιρετικά θετικές μαζί με άλλες και επομένως η πορεία που έχουμε μπροστά μας πρέπει να είναι μία πορεία συμβολής από όλους. Η κυβέρνηση έκανε αυτό. Η κοινωνία βάζει τη δική της πλάτη. Πρέπει και η επιχειρηματικότητα και εκείνη να βάλει τη δική της πλάτη. Διότι είπαμε ότι πηγαίνουμε μπροστά στηριγμένοι πάντα σε μια συμφωνία αλήθειας και εάν έχει καταφέρει πιστεύω η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσωπικά ως Πρωθυπουργός της χώρας, να οδηγεί τη χώρα με θετικό τρόπο και με ασφάλεια, είναι όταν πάντοτε μιλάμε τη γλώσσα της αλήθειας και ενώνουμε τις δυνάμεις μας», προσέθεσε.

Τα Χριστούγεννα

Υπενθυμίζεται πως, τις τελευταίες ημέρες κυκλοφόρησαν δημοσιεύματα για τη δημιουργία ενός χριστουγεννιάτικου καλαθιού με την ονομασία «Γιορτές για όλους» από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή για το εορταστικό τραπέζι.

Ο στόχος είναι να μειωθούν έως και 25% οι τιμές των κωδικών που αφορούν:

τα τσουρέκια,

τα μελομακάρονα και τους κουραμπιέδες,

τα τυριά,

το γάλα,

το βούτυρο,

τις βασιλόπιτες,

το ρύζι-ζυμαρικά,

τα άλευρα,

τα κρασιά

και τα αναψυκτικά.

Ωστόσο, διευκρινίζεται, πως από τον κανόνα της μείωσης του 25% θα εξαιρεθούν γαλοπούλα, μοσχάρι, αρνί, χοιρινό αλλά οι τιμές τους θα πρέπει να πέσουν τουλάχιστον από 5% και άνω. Εάν λοιπόν πάρει σάρκα και οστά η παραπάνω πρωτοβουλία, τότε αυτή ενδέχεται να ενεργοποιηθεί για το διάστημα 19 – 31 Δεκεμβρίου 2026.