Μαύρη Θάλασσα: Δύο εμπορικά πλοία δέχθηκαν επίθεση από drones στα ανοιχτά της Βουλγαρίας – Το ένα βυθίστηκε

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Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκαν οι Αρχές της Βουλγαρίας έπειτα από αλλεπάλληλα πλήγματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) κατά εμπορικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα, τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα τη βύθιση ενός και την εσπευσμένη διακομιδή τραυματισμένων ναυτικών.

Το περιστατικό προκάλεσε την άμεση σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας στη Σόφια, με την κυβέρνηση να δρομολογεί έκτακτες διπλωματικές επαφές με τη Μόσχα και το ΝΑΤΟ.

Θρίλερ στα ανοιχτά της Βάρνας

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων BGNES, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν κατά την έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας υπό το Υπουργικό Συμβούλιο, δύο εμπορικά πλοία δέχθηκαν επιθέσεις σε ξεχωριστά περιστατικά κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Το υπό σημαία Μάλτας φορτηγό πλοίο «CHELSEA 3» δέχθηκε επίθεση από τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), σε απόσταση περίπου 18 ναυτικών μιλίων ανατολικά της περιοχής Μπιάλα.

Τα 15 μέλη του πληρώματος απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και μεταφέρθηκαν στη Βάρνα, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πέντε ναυτικοί έλαβαν ιατρική φροντίδα για ελαφρά τραύματα.



Την ίδια ώρα, το Κέντρο Συντονισμού Ναυτικής Διάσωσης στη Βάρνα πραγματοποίησε κατεπείγουσα επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για ένα δεύτερο πλοίο, το οποίο χτυπήθηκε και βυθίστηκε περίπου 17 ναυτικά μίλια ανατολικά του Κράπετς.

Μέχρι στιγμής έχει επιβεβαιωθεί η διάσωση ενός μόνο μέλους του πληρώματος.

«Απολύτως απαράδεκτη» η επίθεση

Ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ, προέβη σε αυστηρές δηλώσεις, καθιστώντας σαφές ότι η χώρα του δεν πρόκειται να ανεχθεί την στοχοποίηση της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

«Ακόμη μία επίθεση εναντίον εμπορικών πλοίων σε άμεση γειτνίαση με τα βουλγαρικά χωρικά ύδατα είναι απολύτως απαράδεκτη», δήλωσε.

Ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι η Σόφια θα ζητήσει επισήμως εξηγήσεις από τη Ρωσίδα πρέσβη, Ελεονόρα Μητροφάνοβα.

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν επαρκή και αδιαμφισβήτητα στοιχεία που να πιστοποιούν την προέλευση των drones, ώστε να αποδοθεί επίσημα η ευθύνη σε συγκεκριμένο κράτος.

«Η λογική των όσων συμβαίνουν υποδεικνύει ότι το αποτέλεσμα των επιθέσεων ωφελεί τη Ρωσική Ομοσπονδία», υπογράμμισε, εξηγώντας πως αυτός είναι ο κύριος λόγος που προτίθεται να συναντηθεί με τη Ρωσίδα πρέσβη.

Παράλληλα, ο Ράντεφ γνωστοποίησε ότι ενημερώθηκαν αμέσως οι μόνιμοι αντιπρόσωποι της Βουλγαρίας στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ προγραμματίστηκε και απευθείας συνομιλία του με τον γενικό γραμματέα της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε.

Η βουλγαρική κυβέρνηση πρόκειται να ζητήσει διεθνή υποστήριξη για τη διεξαγωγή ενδελεχούς έρευνας σχετικά με τα χτυπήματα κοντά στα βουλγαρικά χωρικά ύδατα, με στόχο την ακριβή ταυτοποίηση της προέλευσης των μη επανδρωμένων αεροσκαφών.