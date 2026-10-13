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Μαύρη Θάλασσα: Δύο εμπορικά πλοία δέχθηκαν επίθεση από drones στα ανοιχτά της Βουλγαρίας – Το ένα βυθίστηκε

Οι βουλγαρικές αρχές τέθηκαν σε συναγερμό έπειτα από επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε δύο εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, με αποτέλεσμα τη βύθιση του ενός και τον τραυματισμό ναυτικών. Το περιστατικό οδήγησε σε σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας στη Σόφια και σε έκτακτες διπλωματικές επαφές με τη Μόσχα και το ΝΑΤΟ.

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Διεθνή Νέα

Ρωσία Μαύρη Θάλασσα πλήγμα
Φωτογραφία αρχείου: Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκαν οι αρχές της Βουλγαρίας έπειτα από αλλεπάλληλα πλήγματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) κατά εμπορικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα, τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα τη βύθιση ενός και την εσπευσμένη διακομιδή τραυματισμένων ναυτικών.
  • Δύο εμπορικά πλοία δέχθηκαν επιθέσεις σε ξεχωριστά περιστατικά, με το υπό σημαία Μάλτας «CHELSEA 3» να δέχεται επίθεση από τρία drones και ένα δεύτερο πλοίο να βυθίζεται, με μόνο ένα μέλος του πληρώματος να διασώζεται.
  • Ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ, χαρακτήρισε την επίθεση «απολύτως απαράδεκτη» και ανακοίνωσε ότι η Σόφια θα ζητήσει επισήμως εξηγήσεις από τη Ρωσίδα πρέσβη, ενώ δρομολογούνται επαφές και με το ΝΑΤΟ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκαν οι Αρχές της Βουλγαρίας έπειτα από αλλεπάλληλα πλήγματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) κατά εμπορικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα, τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα τη βύθιση ενός και την εσπευσμένη διακομιδή τραυματισμένων ναυτικών.

Μαύρη Θάλασσα: Η Βουλγαρία σταμάτησε τις έρευνες για το βυθισμένο πλοίο που δέχθηκε επίθεση με drones – «Δεν υπάρχουν ίχνη των ναυτικών»

Το περιστατικό προκάλεσε την άμεση σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας στη Σόφια, με την κυβέρνηση να δρομολογεί έκτακτες διπλωματικές επαφές με τη Μόσχα και το ΝΑΤΟ.

Θρίλερ στα ανοιχτά της Βάρνας

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων BGNES, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν κατά την έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας υπό το Υπουργικό Συμβούλιο, δύο εμπορικά πλοία δέχθηκαν επιθέσεις σε ξεχωριστά περιστατικά κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Μαύρη Θάλασσα: Επιθέσεις με drones σε δύο εμπορικά πλοία στα ανοιχτά της Βουλγαρίας – Βυθίστηκε το ένα, αγνοείται το πλήρωμα

Το υπό σημαία Μάλτας φορτηγό πλοίο «CHELSEA 3» δέχθηκε επίθεση από τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), σε απόσταση περίπου 18 ναυτικών μιλίων ανατολικά της περιοχής Μπιάλα.

Τα 15 μέλη του πληρώματος απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και μεταφέρθηκαν στη Βάρνα, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πέντε ναυτικοί έλαβαν ιατρική φροντίδα για ελαφρά τραύματα.


Την ίδια ώρα, το Κέντρο Συντονισμού Ναυτικής Διάσωσης στη Βάρνα πραγματοποίησε κατεπείγουσα επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για ένα δεύτερο πλοίο, το οποίο χτυπήθηκε και βυθίστηκε περίπου 17 ναυτικά μίλια ανατολικά του Κράπετς.

Μέχρι στιγμής έχει επιβεβαιωθεί η διάσωση ενός μόνο μέλους του πληρώματος.

«Απολύτως απαράδεκτη» η επίθεση

Ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ, προέβη σε αυστηρές δηλώσεις, καθιστώντας σαφές ότι η χώρα του δεν πρόκειται να ανεχθεί την στοχοποίηση της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

«Ακόμη μία επίθεση εναντίον εμπορικών πλοίων σε άμεση γειτνίαση με τα βουλγαρικά χωρικά ύδατα είναι απολύτως απαράδεκτη», δήλωσε.

Ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι η Σόφια θα ζητήσει επισήμως εξηγήσεις από τη Ρωσίδα πρέσβη, Ελεονόρα Μητροφάνοβα.

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν επαρκή και αδιαμφισβήτητα στοιχεία που να πιστοποιούν την προέλευση των drones, ώστε να αποδοθεί επίσημα η ευθύνη σε συγκεκριμένο κράτος.

«Η λογική των όσων συμβαίνουν υποδεικνύει ότι το αποτέλεσμα των επιθέσεων ωφελεί τη Ρωσική Ομοσπονδία», υπογράμμισε, εξηγώντας πως αυτός είναι ο κύριος λόγος που προτίθεται να συναντηθεί με τη Ρωσίδα πρέσβη.

Παράλληλα, ο Ράντεφ γνωστοποίησε ότι ενημερώθηκαν αμέσως οι μόνιμοι αντιπρόσωποι της Βουλγαρίας στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ προγραμματίστηκε και απευθείας συνομιλία του με τον γενικό γραμματέα της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε.

Η βουλγαρική κυβέρνηση πρόκειται να ζητήσει διεθνή υποστήριξη για τη διεξαγωγή ενδελεχούς έρευνας σχετικά με τα χτυπήματα κοντά στα βουλγαρικά χωρικά ύδατα, με στόχο την ακριβή ταυτοποίηση της προέλευσης των μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

 

 

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