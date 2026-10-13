Σύνταγμα: Κινητοποίηση και διαμαρτυρία φοιτητών το απόγευμα για το υψηλό κόστος σπουδών και τη στέγη

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Οι Φοιτητικοί Σύλλογοι της Αθήνας, προετοιμάζονται για κατασκήνωση στην πλατεία Συντάγματος και κινητοποίηση στο Υπουργείο Οικονομικών, διεκδικώντας μέτρα στήριξης για το αυξημένο κόστος σπουδών και τη φοιτητική στέγη.

Με σύνθημα «Ενώνουμε τη φωνή μας με τους μαθητές και τους φοιτητές που αγωνίζονται σε όλη την Ευρώπη», οι φοιτητές δίνουν ραντεβού σήμερα, Τρίτη 13 Οκτωβρίου, στις 18:00, στο Σύνταγμα, καλώντας σε μαζική συμμετοχή στην κινητοποίηση και στις εκδηλώσεις που θα ακολουθήσουν.

Φοιτητικοί Σύλλογοι Αθήνας: Κινητοποίηση και κατασκήνωση στο Σύνταγμα για τη φοιτητική στέγη και το κόστος σπουδών

Στο πλαίσιο της φοιτητικής κατασκήνωσης θα πραγματοποιηθεί μεγάλη συναυλία, με τη συμμετοχή καλλιτεχνών και συγκροτημάτων από διαφορετικούς μουσικούς χώρους.

Στη συναυλία συμμετέχουν μέχρι στιγμής οι:

Cilia Katrali

Kozmo

Ntavelis Fundracar

Otra Rota

Raibo

Αλέξανδρος Κτιστάκης

Αριστέα Αδαμίδου

Δημήτρης Μητσοτάκης

Θοδωρής Θεοδωρίδης

Ρίτα Αντωνοπούλου & Ρεβάνς

Χαονία