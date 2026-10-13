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Σύνταγμα: Κινητοποίηση και διαμαρτυρία φοιτητών το απόγευμα για το υψηλό κόστος σπουδών και τη στέγη

Οι Φοιτητικοί Σύλλογοι της Αθήνας προετοιμάζονται για κατασκήνωση στην πλατεία Συντάγματος και κινητοποίηση στο Υπουργείο Οικονομικών, διεκδικώντας μέτρα στήριξης για το αυξημένο κόστος σπουδών και τη φοιτητική στέγη. Η κινητοποίηση, με σύνθημα «Ενώνουμε τη φωνή μας με τους μαθητές και τους φοιτητές που αγωνίζονται σε όλη την Ευρώπη», έχει οριστεί για σήμερα, Τρίτη 13 Οκτωβρίου, στις 18:00, στο Σύνταγμα και θα περιλαμβάνει μεγάλη συναυλία με τη συμμετοχή καλλιτεχνών.

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Σύνταγμα/διαμαρτυρία φοιτητών
Πηγή: Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι Φοιτητικοί Σύλλογοι της Αθήνας προετοιμάζονται για κατασκήνωση στην πλατεία Συντάγματος και κινητοποίηση στο Υπουργείο Οικονομικών, διεκδικώντας μέτρα στήριξης για το αυξημένο κόστος σπουδών και τη φοιτητική στέγη.
  • Με σύνθημα «Ενώνουμε τη φωνή μας με τους μαθητές και τους φοιτητές που αγωνίζονται σε όλη την Ευρώπη», οι φοιτητές δίνουν ραντεβού σήμερα, Τρίτη 13 Οκτωβρίου, στις 18:00, στο Σύνταγμα.
  • Στο πλαίσιο της φοιτητικής κατασκήνωσης θα πραγματοποιηθεί μεγάλη συναυλία, με τη συμμετοχή καλλιτεχνών και συγκροτημάτων από διαφορετικούς μουσικούς χώρους.

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Οι Φοιτητικοί Σύλλογοι της Αθήνας, προετοιμάζονται για κατασκήνωση στην πλατεία Συντάγματος και κινητοποίηση στο Υπουργείο Οικονομικών, διεκδικώντας μέτρα στήριξης για το αυξημένο κόστος σπουδών και τη φοιτητική στέγη.

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Με σύνθημα «Ενώνουμε τη φωνή μας με τους μαθητές και τους φοιτητές που αγωνίζονται σε όλη την Ευρώπη», οι φοιτητές δίνουν ραντεβού σήμερα, Τρίτη 13 Οκτωβρίου, στις 18:00, στο Σύνταγμα, καλώντας σε μαζική συμμετοχή στην κινητοποίηση και στις εκδηλώσεις που θα ακολουθήσουν.

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Στο πλαίσιο της φοιτητικής κατασκήνωσης θα πραγματοποιηθεί μεγάλη συναυλία, με τη συμμετοχή καλλιτεχνών και συγκροτημάτων από διαφορετικούς μουσικούς χώρους.

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Στη συναυλία συμμετέχουν μέχρι στιγμής οι:

Cilia Katrali
Kozmo
Ntavelis Fundracar
Otra Rota
Raibo
Αλέξανδρος Κτιστάκης
Αριστέα Αδαμίδου
Δημήτρης Μητσοτάκης
Θοδωρής Θεοδωρίδης
Ρίτα Αντωνοπούλου & Ρεβάνς
Χαονία

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