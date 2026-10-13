Social media: Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την προστασία των ανηλίκων από τους κινδύνους – Πότε τίθεται σε εφαρμογή

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Προς συζήτηση στη Βουλή εισάγεται σήμερα Τρίτη, 13 Οκτωβρίου, το νομοσχέδιο για την προστασία των ανηλίκων από την πρόσβαση στα social media, ενώ η ψήφισή του από την Ολομέλεια έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου.

Το προτεινόμενο θεσμικό πλαίσιο θέτει ως κατώτατο ηλικιακό όριο τα 15 έτη για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με την εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων να προβλέπεται να ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου 2027.

Την πρωτοβουλία συνυπογράφουν οι υπουργοί Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου και Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης. Η νομοθετική παρέμβαση αποτελεί μέρος της εθνικής στρατηγικής για την ενίσχυση της προστασίας των παιδιών στο ψηφιακό περιβάλλον.

Η νομοθετική παρέμβαση απαντά στους κινδύνους από την αλγοριθμική ενίσχυση της παρατεταμένης χρήσης, όπως οι διαταραχές ύπνου και συγκέντρωσης, η κοινωνική απομόνωση και η έκθεση σε διαδικτυακό εκφοβισμό ή ακατάλληλο περιεχόμενο. Η παρέμβαση συμπληρώνει εργαλεία που ήδη λειτουργούν, όπως το parco.gov.gr και το Kids Wallet, καθώς και τον περιορισμό της χρήσης κινητών τηλεφώνων στα σχολεία.

Οι βασικές ρυθμίσεις

Όριο πρόσβασης στα 15 έτη. Απαγορεύεται η πρόσβαση στις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης που καλύπτει η ρύθμιση για ανηλίκους που δεν έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους.

Ευθύνη των πλατφορμών. Οι πάροχοι υποχρεούνται να εφαρμόζουν κατάλληλες, αναλογικές και αξιόπιστες μεθόδους επαλήθευσης της ηλικίας.

Προστασία της ιδιωτικότητας. Το Gov.gr Wallet και το Kids Wallet αποτελούν ενδεικτικά εργαλεία επαλήθευσης μέσω «διακριτικών ηλικίας», με χρήση μόνο των απολύτως αναγκαίων προσωπικών δεδομένων. Δεν επιβάλλεται μία αποκλειστική τεχνολογική λύση.

Ευρωπαϊκή εποπτεία και κυρώσεις. Η εφαρμογή αξιοποιεί τους μηχανισμούς της Πράξης για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA), με συνεργασία των αρμόδιων ελληνικών αρχών, της αρχής της χώρας εγκατάστασης κάθε πλατφόρμας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανάλογα με τις αρμοδιότητές τους.

Με πρωτοβουλίες του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, η Ελλάδα έχει συμβάλει ενεργά στην ευρωπαϊκή συζήτηση για κοινό ηλικιακό όριο και αξιόπιστη επαλήθευση ηλικίας.

Παράλληλα με την εθνική παρέμβαση, συμμετέχει στη διαμόρφωση της πρότασης Κανονισμού «EU Kids Act», που προβλέπει κοινό όριο 15 ετών για αυτόνομο λογαριασμό και ευρύτερες υποχρεώσεις ασφαλούς σχεδιασμού των ψηφιακών υπηρεσιών. Η ευρωπαϊκή πρόταση αποτελεί διακριτή νομοθετική διαδικασία.