Ανακατάταξη δυνάμεων: Άνοιξε η περίοδος των μεταγραφών στη Βουλή

Ενας στους πέντε βουλευτές είναι χωρίς κομματική δέσμευση. Ποιοι και πού αναμένεται να ενταχθούν σε κάποιο κόμμα και ποιοι ψάχνουν ακόμη λιμάνι.

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Το μεταγραφικό παζάρι της πολιτικής έχει φουντώσει για τα καλά και, όσο πλησιάζει η επόμενη εκλογική αναμέτρηση, οι μετακινήσεις βουλευτών από κόμμα σε κόμμα αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία. Οι κομματικές «φανέλες» αλλάζουν, οι κοινοβουλευτικές ισορροπίες αναδιαμορφώνονται και πολιτικοί που εξελέγησαν το 2023 με συγκεκριμένους κομματικούς σχηματισμούς αναζητούν πλέον διαφορετική πολιτική στέγη.

Ο αριθμός των ανεξαρτήτων έχει φτάσει τους 51. Αν όμως σε αυτόν τον αριθμό συνυπολογιστούν αυτοί που εγκατέλειψαν τη Βουλή με παραίτηση (π.χ. Αλέξης Τσίπρας, Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, Γιώργος Καραμέρος, Συμεών Κεδίκογλου, Κατερίνα Νοτοπούλου κ.ά.), μαζί με αυτούς που ήδη έχουν προσχωρήσει σε άλλο σχηματισμό (Αλέξανδρος Αυλωνίτης, Ευάγγελος Αποστολάκης) σχεδόν ένας από τους πέντε βουλευτές που εξελέγησαν τον Ιούνιο του 2023 δεν είναι στο κόμμα με το οποίο εξελέγη. Σε αυτό το πλαίσιο μάλλον δεν είναι τυχαίο ότι η μοναδική Κοινοβουλευτική Ομάδα η οποία δεν είδε μεταβολή στη δύναμή της είναι αυτή του ΚΚΕ.

Η κινητικότητα αυτή συνδέεται άμεσα με την προσέγγιση της επόμενης εθνικής αναμέτρησης και τη διαμόρφωση των ψηφοδελτίων. Για τους βουλευτές που έχουν ανεξαρτητοποιηθεί, η επιλογή πολιτικής στέγης αποκτά πλέον συγκεκριμένο εκλογικό περιεχόμενο, καθώς καλούνται να αποφασίσουν με ποιον σχηματισμό θα διεκδικήσουν την επανεκλογή τους. Αντίστοιχα, για τα κομματικά επιτελεία, η προσέλκυση ενός εν ενεργεία βουλευτή προσφέρει κοινοβουλευτική παρουσία, πολιτική αναγνωρισιμότητα και δυνατότητα ενίσχυσης της τοπικής οργανωτικής επιρροής τους.

Υποδοχέας το ΠΑΣΟΚ

Η τελευταία μεταγραφή που προκάλεσε συζητήσεις στους διαδρόμους της Βουλής ήταν αυτή του πρώην υπουργού Εθνικής Αμυνας και πρώην Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, Ε. Αποστολάκη. Ο βουλευτής Επικρατείας είχε εκλεγεί τον Ιούνιο του 2023 με τον ΣΥΡΙΖΑ, μετά ανεξαρτητοποιήθηκε, στη συνέχεια συναντήθηκε με τον Στέφανο Κασσελάκη και στις 5 Οκτωβρίου ανακοινώθηκε από τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι προσχωρεί στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ.

Το ΠΑΣΟΚ έχει αναδειχθεί στον βασικό αποδέκτη των κοινοβουλευτικών μετακινήσεων της τελευταίας διετίας, έχοντας εντάξει στις τάξεις του πέντε βουλευτές που εξελέγησαν με άλλα κόμματα. Την αρχή έκανε στις 17 Φεβρουαρίου 2025 η βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης Ράνια Θρασκιά, η οποία είχε εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ακολούθησε στις 5 Μαρτίου ο βουλευτής Κιλκίς Πέτρος Παππάς, επίσης προερχόμενος από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Το δεύτερο κύμα μεταγραφών εκδηλώθηκε το 2026. Στις 28 Ιουλίου ο Ν. Ανδρουλάκης υποδέχθηκε τον βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης, Μιχάλη Χουρδάκη, ο οποίος, αφού εξελέγη το 2023 με την Πλεύση Ελευθερίας, αποχώρησε από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της και στη συνέχεια συνδέθηκε με το Κίνημα Δημοκρατίας του Σ. Κασσελάκη, αναλαμβάνοντας μάλιστα καθήκοντα εκπροσώπου Τύπου. Μετά την αποχώρησή του και από αυτόν τον σχηματισμό, επέλεξε να συνεχίσει την κοινοβουλευτική πορεία του με το ΠΑΣΟΚ. Στις 18 Σεπτεμβρίου ακολούθησε ο πρώην βουλευτής Κέρκυρας Αλ. Αυλωνίτης.

Οι μεταγραφές θα συνεχιστούν, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να επιδιώκει την κατά το δυνατόν μεγαλύτερη αύξηση της δύναμης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας προκειμένου να εμπεδωθεί στην κοινωνία το μήνυμα της διεύρυνσης. Σε αυτό το πλαίσιο ακούγεται ότι στο προσεχές διάστημα θα ανακοινωθούν οι προσχωρήσεις στο ΠΑΣΟΚ των εκλεγεισών με τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά πλέον ανεξαρτήτων Νίνας Κασιμάτη και Αθηνάς Κοροβέση, ενώ σε μεταγενέστερο χρόνο είναι πολύ πιθανό να ανακοινωθούν τα ονόματα της Θεοδώρας Τζάκρη και της Γιώτας Πούλου.

Η ΕΛ.Α.Σ

Στα παράδοξα των καιρών είναι ότι το δεύτερο σοβαρό πεδίο επί του οποίου φουντώνει η μεταγραφολογία είναι ένα εξωκοινοβουλευτικό κόμμα, η ΕΛ.Α.Σ του Αλ. Τσίπρα. Η ανακοίνωση ίδρυσης κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό έκανε πολλούς από τους τότε βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να προβλέψουν την περαιτέρω δημοσκοπική κατρακύλα του κόμματός τους, η οποία για τους ίδιους συνεπαγόταν περιορισμένες πιθανότητες επανεκλογής.

Η πρώτη φουρνιά βουλευτών οι οποίοι παραιτήθηκαν θα πρέπει να θεωρείται μετά βεβαιότητας ότι θα είναι στα ψηφοδέλτια του νέου κόμματος (Καραμέρος, Νοτοπούλου, Εφη Αχτσιόγλου, Κεδίκογλου, Βασίλης Κόκκαλης). Από το στρατηγείο της ΕΛ.Α.Σ διαμηνύουν πως δεν θα δεχθούν εν ενεργεία βουλευτές στο κόμμα. Και ενώ όλοι περίμεναν ότι η έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής συνόδου την περασμένη Δευτέρα θα έφερνε νέο κύκλο παραιτήσεων αυτό δεν συνέβη. Βουλευτές οι οποίοι ανοιχτά μιλούν για την προσχώρησή τους στην ΕΛ.Α.Σ προσδιορίζουν τελικά το χρονικό διάστημα των παραιτήσεων με το νέο έτος, οπότε και θα έχουμε μπει στην τελική ευθεία για τις εκλογές.

Σε αυτή την ομάδα εντάσσονται βουλευτές όπως οι Όλγα Γεροβασίλη, Κώστας Μπάρκας, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Μίλτος Ζαμπάρας, Γιώργος Γαβρήλος, Αθηνά Λινού, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, Μαρίνα Κοντοτόλη κ.ά.

Από την άλλη, ερώτημα παραμένει η στάση βουλευτών που είχαν αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ και ίδρυσαν τη Νέα Αριστερά. Η παρουσία της Ε. Αχτσιόγλου σε κομματική εκδήλωση μελών της ΕΛ.Α.Σ στο Ιλιον, έδειξε ότι η πρώην υπουργός βρίσκεται πολύ κοντά στο κόμμα του Αλ. Τσίπρα. Δεν ισχύει το ίδιο και για τον Δημήτρη Τζανακόπουλο ο οποίος δεν θα είναι έκπληξη αν δεν κατέλθει καν υποψήφιος με κανένα κόμμα στις επόμενες εκλογές. Κοντά στην ΕΛ.Α.Σ θεωρείται ότι μπορεί να βρεθούν οι Αλέξης Χαρίτσης, Μερόπη Τζούφη και Νάσος Ηλιόπουλος. Αντιθέτως, η Θεανώ Φωτίου, η Πέτη Πέρκα, ο Θοδωρής Δρίτσας, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος και η Σία Αναγνωστοπούλου παραμένουν στη Νέα Αριστερά υπό τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη και θα περιμένουν τις αποφάσεις του κόμματος για το πολιτικό μέλλον τους.

Δεξιά πολυκατοικία

Το μεταγραφικό παζάρι δεν περιορίζεται στον χώρο της Κεντροαριστεράς. Κινητικότητα καταγράφεται και στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, με την ιδιαιτερότητα ότι εδώ οι περισσότερες περιπτώσεις αφορούν πολιτικές προσεγγίσεις και όχι ολοκληρωμένες κοινοβουλευτικές μεταγραφές. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Αθανάσιου Χαλκιά, ο οποίος εξελέγη το 2023 με τους «Σπαρτιάτες» και στις 10 Σεπτεμβρίου 2026 ανακοίνωσε δημόσια την απόφασή του να συμπορευθεί με την Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου.

Ωστόσο, παρά τη δήλωσή του, παρέμεινε τυπικά ανεξάρτητος βουλευτής, χωρίς να ενταχθεί στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Ελληνικής Λύσης. Στον ίδιο πολιτικό χώρο συζητήθηκε και η περίπτωση του Γιάννη Κόντη, επίσης προερχομένου από τους «Σπαρτιάτες», ενώ διαφορετικές πολιτικές διαδρομές έχουν ακολουθήσει και άλλοι πρώην βουλευτές του σχηματισμού.

Παράλληλα, η Νέα Δημοκρατία έχει τις δικές της απώλειες, με χαρακτηριστικότερες τις ανεξαρτητοποιήσεις του πρώην προέδρου της, Αντώνη Σαμαρά και του πρώην υπουργού της Μάριου Σαλμά, οι οποίοι αναμένεται να συμπορευθούν στο υπό ίδρυση κόμμα του πρώην πρωθυπουργού. Το ερώτημα που -κακά τα ψέματα- συζητείται εντόνως στη Βουλή είναι αν το κόμμα του Μεσσήνιου πολιτικού θα αποτελέσει στέγη και για εν ενεργεία βουλευτές της Ν.Δ. οι οποίοι βλέπουν μειωμένες πιθανότητες επανεκλογής στις εκλογικές περιφέρειές τους. Δεν είναι άλλωστε μυστικό ότι αρκετοί από όσους προσεγγίζουν τον Α. Σαμαρά προέρχονται από τις τάξεις πολιτευτών της Ν.Δ. σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις.