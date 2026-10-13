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Στην ΕΛΑΣ ο Κώστας Ζαχαριάδης – «Τώρα είναι η ώρα για την πανστρατιά»

Ο Κώστας Ζαχαριάδης ανακοίνωσε τη συμμετοχή του στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ), το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, μέσω ανάρτησης στα social media. Τονίζει την ανάγκη για προοδευτική αλλαγή και τη συσπείρωση του χώρου της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς, καλώντας σε «πανστρατιά» για την ανατροπή των πολιτικών συσχετισμών.

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Πολιτική

Κώστας Ζαχαριάδης
Φωτογραφία: INTIME
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τη συμμετοχή του στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ), ανακοίνωσε ο Κώστας Ζαχαριάδης σε ανάρτησή του στα social media.
  • Στόχος είναι η προοδευτική αλλαγή και η συσπείρωση του χώρου της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς, καθώς η Ελλάδα χρειάζεται πολιτική αλλαγή, όπως αναφέρει.
  • Ο Κώστας Ζαχαριάδης καλεί σε ευρύτερη συσπείρωση του προοδευτικού χώρου, τονίζοντας ότι «τώρα είναι η ώρα για την πανστρατιά».

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Τη συμμετοχή του στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ), ανακοίνωσε ο Κώστας Ζαχαριάδης σε ανάρτησή του στα social media, τονίζοντας ότι στόχος είναι η προοδευτική αλλαγή και η συσπείρωση του χώρου της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς.

Ο ίδιος υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και αλλαγή στο περιεχόμενο της ασκούμενης πολιτικής, σημειώνοντας ότι η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη αποτελεί τον χώρο στον οποίο μπορεί να συνεχίσει την πολιτική του διαδρομή και να υπηρετήσει τις αξίες του.

Ο Κώστας Ζαχαριάδης επισημαίνει ότι η ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα αναδιατάσσει τον χώρο της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι μπορεί να συμβάλει στην ανατροπή των πολιτικών συσχετισμών.

«Για αυτό αποφάσισα να συμμετέχω σε αυτή την προσπάθεια με στόχο την προοδευτική αλλαγή», αναφέρει χαρακτηριστικά, καλώντας σε ευρύτερη συσπείρωση του προοδευτικού χώρου.

«Τώρα είναι η ώρα για τη μεγάλη πολιτική συσπείρωση του χώρου μας. Τώρα είναι η ώρα για την πανστρατιά», καταλήγει στην ανάρτησή του.

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