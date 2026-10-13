Αρχαιολογικό θαύμα 2.000 ετών: Το εντυπωσιακό σύστημα υδραγωγείου που μετέφερε νερό από τις «Δεξαμενές του Σολομώντα»

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Πώς θα σας φαινόταν αν μαθαίνατε ότι πριν από 2.000 χρόνια, χωρίς τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας, οι άνθρωποι κατάφεραν να δαμάσουν τη φύση και να μεταφέρουν τόνους νερού μέσα από δύσβατα βουνά, βασιζόμενοι μόνο στους νόμους της φυσικής;

Η ανάγκη για επιβίωση και ανάπτυξη γεννούσε ανέκαθεν σπουδαία έργα, όμως ορισμένα από αυτά ξεπερνούν τα όρια της εποχής τους και αγγίζουν τα όρια του θαύματος.

Μια τέτοια περίπτωση έφερε πρόσφατα στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη στο Ισραήλ.

Μια εντυπωσιακή ανακάλυψη μας ταξιδεύει πίσω στον χρόνο, στην εποχή των Ασμοναίων βασιλέων, αποκαλύπτοντας ένα μνημειώδες έργο μηχανικής που σχεδιάστηκε με χειρουργική ακρίβεια για να ξεδιψάσει την Ιερουσαλήμ και κατάφερε να μείνει ζωντανό στο πέρασμα των αιώνων.

Αρχαιολόγοι έφεραν στο φως ένα εντυπωσιακό τμήμα 300 μέτρων ενός υδραγωγείου 2.000 ετών, το οποίο κάποτε μετέφερε νερό στην Ιερουσαλήμ.

Το σύστημα αυτό, που κατασκευάστηκε κατά την εποχή των Ασμοναίων βασιλέων, μετέφερε νερό από πηγές σε μια απόσταση μεγαλύτερη των 21 χιλιομέτρων μέσα από λόφους, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τη βαρύτητα και μια προσεκτικά υπολογισμένη κλίση.

Η Αρχή Αρχαιοτήτων του Ισραήλ (IAA) ανακοίνωσε το εύρημα κοντά στο Κιμπούτς Ραμάτ Ραχέλ, λίγο νότια της πόλης.

Το συγκεκριμένο τμήμα ήρθε στο φως κατά τη διάρκεια ανασκαφών που πραγματοποιήθηκαν ενόψει μιας νέας οικιστικής ανάπτυξης. Το υδραγωγείο μετέφερε νερό από τις «Δεξαμενές του Σολομώντα», νότια της Βηθλεέμ, προς το Όρος του Ναού στην Ιερουσαλήμ.

Οι κατασκευαστές του πέτυχαν τέτοια ακρίβεια, ώστε το σύστημα παρέμεινε σε περιοδική χρήση μέχρι πριν από περίπου έναν αιώνα, επιβιώνοντας από διαδοχικές περιόδους πολιτικών και τεχνολογικών αλλαγών.

Ένα κατασκευαστικό επίτευγμα των Ασμοναίων βασιλέων που αψήφησε τον χρόνο

Η δυναστεία των Ασμοναίων κυβέρνησε την Ιουδαία κατά τους τελευταίους αιώνες π.Χ., μια περίοδο κατά την οποία η Ιερουσαλήμ αναπτύχθηκε σε σημαντικό πολιτικό και θρησκευτικό κέντρο.

Η τροφοδοσία της πόλης με επαρκείς ποσότητες νερού απαιτούσε υποδομές ικανές να μεταφέρουν νερό από πηγές που βρίσκονταν πολύ πιο πέρα από την άμεση περιφέρειά της.

Το Κάτω Υδραγωγείο πρόσφερε μια φιλόδοξη λύση, και αυτό που έκανε το έργο τόσο εντυπωσιακό ήταν η ακρίβεια της κλίσης του.

Το κανάλι χαμηλώνει κατά μόλις ένα μέτρο για κάθε χιλιόμετρο του μήκους του. Χωρίς τη χρήση αντλιών, αυτή η ήπια και σταθερή κλίση ήταν απαραίτητη για να διατηρείται η ροή του νερού.

Οποιοσδήποτε λανθασμένος υπολογισμός κατά μήκος της διαδρομής θα μπορούσε να είχε σταματήσει ολόκληρο το σύστημα.

Ο Δρ. Benyamin Storchan, ο Gil Freid και ο Rotem Cohen περιέγραψαν το υδραγωγείο ως ένα εντυπωσιακό τεχνικό επίτευγμα, το οποίο πιθανότατα κατασκευάστηκε υπό την εξουσία των Ασμοναίων βασιλέων.

Ο προσεκτικός σχεδιασμός του είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους παρέμεινε σε περιοδική χρήση μέχρι πριν από περίπου εκατό χρόνια. Οι κατασκευαστές αναγνώρισαν επίσης ότι η δημιουργία του υδραγωγείου ήταν μόνο ένα μέρος της πρόκλησης.

Για τον λόγο αυτό, ενσωμάτωσαν σημεία πρόσβασης κατά μήκος της διαδρομής του, επιτρέποντας στους εργάτες συντήρησης να καθαρίζουν τα κατάλοιπα που προκαλούσαν εμφράξεις και να διατηρούν τη συνεχή ροή του νερού μέσα από το κανάλι.

Ένα σύστημα υδροδότησης που άντεξε στον χρόνο

Τα πρόσφατα αποκαλυφθέντα κατάλοιπα δείχνουν ότι το υδραγωγείο επισκευάστηκε και προσαρμόστηκε κατά τη διάρκεια πολλών αιώνων.

Στην αρχική του μορφή, το νερό κυλούσε μέσα από ένα κανάλι επενδυμένο με σοβά (κονίαμα), σχεδιασμένο να αποτρέπει τις διαρροές. Πριν από περίπου 500 χρόνια, κατά την Οθωμανική περίοδο, εγκαταστάθηκαν κεραμικοί σωλήνες στο εσωτερικό του παλιού καναλιού.

Οι εργάτες άπλωσαν επίσης μια νέα στρώση σοβά στον εξωτερικό τοίχο και πίεσαν μικρές πέτρες στην επιφάνεια πριν αυτή στεγνώσει – μια ιδιαίτερη πινελιά φινιρίσματος που είναι ορατή ακόμη και σήμερα.

Αυτή η χαρακτηριστική τεχνοτροπία έγινε αναγνωρίσιμο γνώρισμα κατά μήκος του υδάτινου πόρου. Αυτές οι τροποποιήσεις αποκαλύπτουν τη συνεχή σημασία του υδραγωγείου για την υδροδότηση της Ιερουσαλήμ. Αν και η λειτουργία του δεν ήταν αδιάλειπτη, οι διαδοχικές γενιές επένδυσαν σε επισκευές και μετατροπές, παρατείνοντας την ωφέλιμη ζωή ενός έργου μηχανικής που είχε συλληφθεί σχεδόν δύο χιλιετίες νωρίτερα.

Η ανθεκτικότητα του συστήματος προσφέρει επίσης μια ευρύτερη εικόνα για τις αρχαίες υποδομές. Οι αρχικοί κατασκευαστές δεν θα μπορούσαν ποτέ να φανταστούν ότι οι άνθρωποι που θα ζούσαν σχεδόν δύο χιλιάδες χρόνια αργότερα, θα βασίζονταν ακόμα στην ίδια, προσεκτικά σχεδιασμένη διαδρομή.

Ένα αρχαίο υδραγωγείο στην καρδιά μιας σύγχρονης συνοικίας

Η ανακάλυψη έγινε κατά τη διάρκεια εργασιών που χρηματοδοτήθηκαν από την Αρχή Κρατικής Γης του Ισραήλ, ενόψει κατασκευαστικών έργων νότια του Ραμάτ Ραχέλ.

Αντί να απομακρύνουν τα κατάλοιπα, οι Αρχές σχεδιάζουν να διατηρήσουν το τμήμα που αποκαλύφθηκε και να το ενσωματώσουν στην κεντρική είσοδο της νέας συνοικίας.

Ο Δρ. Amit Re’em, αρχαιολόγος της Περιφέρειας Ιερουσαλήμ της IAA, χαρακτήρισε το υδραγωγείο θαύμα της μηχανικής, επισημαίνοντας την κλίμακα του σχεδιασμού και της εργασίας που θα απαιτούνταν, ακόμη και με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων.

Η IAA ελπίζει επίσης να δημιουργήσει ένα συνεχόμενο αρχαιολογικό πάρκο, το οποίο θα επιτρέπει στους επισκέπτες να ακολουθήσουν την αρχαία υδάτινη διαδρομή από τη νότια Ιερουσαλήμ προς την Παλιά Πόλη.

Τα νέα ευρήματα θα παρουσιαστούν στο 19ο Συνέδριο Νέων Μελετών στην Αρχαιολογία της Ιερουσαλήμ και της Περιφέρειάς της. Για τους αρχαιολόγους, το τμήμα των 300 μέτρων προσφέρει μια ακόμη ευκαιρία να μελετήσουν πώς κατασκευάστηκε και συντηρήθηκε το αρχαίο δίκτυο υδροδότησης της Ιερουσαλήμ.

Για το κοινό, τα διατηρημένα κατάλοιπα ενδέχεται σύντομα να προσφέρουν μια πιο κοντινή ματιά στην αθόρυβη ακρίβεια που κάποτε έφερνε νερό στην πόλη χωρίς τη χρήση ούτε μίας αντλίας.