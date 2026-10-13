Κωστής Μαραβέγιας – Τόνια Σωτηροπούλου: Ετοιμάζουν βαλίτσες για τη Νέα Υόρκη

Ο τραγουδοποιός Κωστής Μαραβέγιας αποφάσισε να περάσει από τα μικρόφωνα στη σκηνοθετική καρέκλα, έχοντας στο πλευρό του ως παραγωγό τη σύζυγό του, Τόνια Σωτηροπούλου, με την οποία αυτές τις ημέρες θα βρεθούν στο Chelsea Film Festival.

Της ΝΙΚΗΣ ΚΩΤΣΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

O πάντα ανήσυχος καλλιτεχνικά, Κωστής Μαραβέγιας, μόλις ξεκίνησε ένα φλερτ με τη μεγάλη οθόνη, το οποίο δεν είναι μια παροδική περιπέτεια, αλλά μια σχέση που ήρθε για να μείνει! Η πρώτη ταινία του είναι μικρού μήκους μυθοπλασία, με τον τίτλο «Εκτός υπηρεσίας», και έκανε την επίσημη πανελλήνια πρεμιέρα της στις 5 Οκτωβρίου στο 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας – Νύχτες Πρεμιέρας, διαγωνιζόμενη στο τμήμα «Ελληνικές μικρές ιστορίες». Μαζί του, επίσης πίσω από τις κάμερες αλλά στον τομέα της παραγωγής, η σύζυγός του, Τόνια Σωτηροπούλου.

Οι δυο τους ενώνουν τις δυνάμεις τους και στο σινεμά, δίνοντας μια διαφορετική αύρα και έναν κοσμοπολίτικο αέρα, χάρη στην ξεχωριστή χημεία τους. Γι’ αυτό το εν λόγω project αναμένεται ότι θα συζητηθεί πολύ. Το ταξίδι τώρα μόλις αρχίζει. Tο φιλμ θα ταξιδέψει στις διεθνείς αίθουσες, με πρώτη στάση στη Νέα Υόρκη και στο Chelsea Film Festival, που διεξάγεται από 14 έως 18 Οκτωβρίου. Στην προβολή της που είναι προγραμματισμένη για την ερχόμενη Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, θα βρεθούν ο Κ. Μαραβέγιας και η Τ. Σωτηροπούλου, ξεκλέβοντας λίγο χρόνο να περιηγηθούν στη μητρόπολη της Αμερικής, ενώ τον Φεβρουάριο η ταινία θα προβληθεί στη Γλασκώβη.

Πίσω από την κάμερα όσοι παρακολουθούν την πορεία του ξέρουν πως ο Κ. Μαραβέγιας δεν βρέθηκε τυχαία στο πλατό. Διαθέτει σπουδές κινηματογράφου στο New York College δίπλα σε βαριά ονόματα όπως ο Παντελής Βούλγαρης, ο Γιώργος Μαυροψαρίδης και ο Θανάσης Βαλτινός. Εχει υπογράψει το μουσικό ντοκιμαντέρ «Music everywhere» για την ΕΡΤ, η μουσική υπογραφή του έχει ντύσει παραστάσεις του Εθνικού Θεάτρου και του Φεστιβάλ Αθηνών, ενώ έχει συνεργαστεί με τον βραβευμένο με Χρυσό Φοίνικα Βασίλη Κεκάτο στην τηλεοπτική σειρά «Milky way» και στην πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του «Οι άγριες μέρες μας». Η υπόθεση μας μεταφέρει στη βόρεια Αττική, ανήμερα Μεγάλη Παρασκευή. Ο Μανώλης (Νίκος Κουκάς), ένας 30χρονος ντράμερ, περπατά απομονωμένος στα ακουστικά του ακούγοντας σε επανάληψη ένα σόλο τύμπανα, μόλις δραπετεύσας από μια αποπνικτική σχέση, κουβαλώντας μόνο το ταμπούρο του. Στα βήματά του βρίσκεται η Ρόζα (Τζένη Μπότση), μια 55χρονη ανερχόμενη πολιτικός με ακροδεξιά ρητορική, η οποία τον ακολουθεί επίμονα, οδηγώντας μια ήδη προβληματική σχέση σε μετωπική σύγκρουση.

Ολα αλλάζουν όταν ο Μανώλης φτάνει σε μια στάση λεωφορείου, όπου συναντά έναν ηλικιωμένο εργάτη (Μανώλης Μαυροματάκης) και μια νεαρή γυναίκα (Ελένη Μακ Ντόναλντ) που καταφθάνει με ποδήλατο, σκασμένο λάστιχο και μια κιθάρα στην πλάτη. Ενα ξαφνικό μπουρίνι θα τους στριμώξει και τους τρεις στο ίδιο παγκάκι, προσφέροντας στον πρωταγωνιστή μια αναπάντεχη νέα κατεύθυνση, όσο περιμένουν ένα λεωφορείο που δεν έρχεται ποτέ. Φιλική συμμετοχή: Αθηνά Δρακουλαράκου, Ιάσων Χαδούλης. Τη σκηνοθεσία και το σενάριο της ταινίας υπογράφει ο Κ. Μαραβέγιας, ενώ τη σφραγίδα της στην παραγωγή βάζει η Τ. Σωτηροπούλου.