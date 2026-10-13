Θεσσαλονίκη: Επεισοδιακή σύλληψη 25χρονου έπειτα από καταδίωξη

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Επεισοδιακή ήταν η σύλληψη ενός 25χρονου αλλοδαπού τα ξημερώματα της Τρίτης (13/10) από αστυνομικούς στη Θεσσαλονίκη, όταν διαπιστώθηκε ότι μετέφερε παράνομα τέσσερα άτομα που δεν διέθεταν τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα για τη νόμιμη παραμονή τους στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα η σύλληψη του 25χρονου πραγματοποιήθηκε έπειτα από καταδίωξη στην Εγνατία Οδό.

Η καταδίωξη

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 25χρονος εντοπίστηκε να κινείται με αυτοκίνητο στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη. Όταν αντιλήφθηκε την επικείμενη διενέργεια αστυνομικού ελέγχου, ανέπτυξε ταχύτητα, επιχειρώντας να τον αποφύγει.

Το όχημα ακινητοποιήθηκε τελικά στο ύψος των διοδίων Ανάληψης, όπου οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον οδηγό, παρά τη σθεναρή αντίσταση που, σύμφωνα με τις αρχές, προέβαλε.

Κατά τον έλεγχο στο εσωτερικό του αυτοκινήτου εντοπίστηκαν τέσσερις αλλοδαποί, μεταξύ των οποίων και ένας ανήλικος που συνοδευόταν. Κανένας από τους τέσσερις δεν διέθετε ταξιδιωτικά έγγραφα.

Κατασχέθηκαν το όχημα και ένα κινητό τηλέφωνο

Στο πλαίσιο της υπόθεσης, οι αστυνομικοί προχώρησαν στην κατάσχεση του οχήματος που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά των αλλοδαπών, καθώς και ενός κινητού τηλεφώνου.

Σε βάρος του 25χρονου σχηματίστηκε δικογραφία από αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Αγίου Αθανασίου, για παράνομη μεταφορά και προώθηση μεταναστών στο εσωτερικό της χώρας, απείθεια, βία κατά υπαλλήλων, επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση χωρίς άδεια ικανότητας.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.