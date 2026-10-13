Καρτερός: «Δική μου η γραφίδα, δική μου η ευθύνη – Με ποιους σκοπεύει να πάει ο Ανδρουλάκης;» – Η απάντηση στο ΠΑΣΟΚ μετά τις αντιδράσεις

Απάντηση μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε το άρθρο του στο οποίο μεταξύ άλλων έθετε το ερώτημα «τελικά ο Ανδρουλάκης είναι βλάκας;», έδωσε ο Θανάσης Καρτερός. Με σημερινό άρθρο του στην “Εφημερίδα των Συντακτών” απαντά σε όσους αντέδρασαν για τα γραφόμενά του. Και δεν ήταν μόνο το ΠΑΣΟΚ, αλλά και ο Γιώργος Σιακαντάρης πήρε αποστάσεις από τον Θανάση Καρτερό.

Ο κ. Καρτερός επιχειρεί στο νέο άρθρο του να αποσυνδέσει τα γραφόμενά του από τον Αλέξη Τσίπρα γράφοντας χαρακτηριστικά «για να είμαστε εξηγημένοι, ούτε ρωτάω, ούτε έχω σκοπό να ρωτάω, κανέναν όταν γράφω κάτι. Δική μου η γραφίδα, δική μου η υπογραφή, δική μου η ευθύνη, δικό μου και τυχόν λάθος».

Παράλληλα επιμένει στην κριτική του προς τον Νίκο Ανδρουλάκη αναρωτώμενος «με ποιους σκοπεύει να πάει;» κατηγορώντας τον ότι «με την ΕΛΑΣ γκρεμίζεις γέφυρες» και «με τις λοιπές από δω δυνάμεις ξέρουμε τι γίνεται». Για κοίτα τους – τους δημοκρατικούς πολίτες – λοιπόν και εξηγήσου, όπως λέει το άσμα: Με ποιους σκοπεύεις να πας και ποιους να αφήσεις; Πώς θα προκύψει η αλλαγή; Επ’ αυτών… νέφος» γράφει ο Θανάσης Καρτερός.

Δεν παραλείπει, επίσης, να απαντήσει και σε όσους αντέδρασαν για το άρθρο του που προκάλεσε τον πολιτικό καβγά με το ΠΑΣΟΚ επικαλούμενος τα κατά καιρούς επίθετα που έχουν χρησιμοποιηθεί για τον Αλέξη Τσίπρα όπως «ψεύτης, κωλοτούμπας, προδότης, ανθέλληνας, διαπλεκόμενος, διεφθαρμένος, ψευτράκος, κωλόπαιδο, τσογλάνι, διασπαστής, στήριγμα του Μητσοτάκη».

«Αν αναρωτηθείς αν τους κινεί βλακεία ή σκοπιμότητα, πας σε ειδικό δικαστήριο ήθους. Αλλά δεν τρέχει τίποτα με τους βαρύτατους χαρακτηρισμούς του Ανδρουλάκη για τον Τσίπρα» γράφει χαρακτηριστικά ο Θανάσης Καρτερός.

Ολόκληρο το άρθρο του Θανάση Καρτερού

“Ο Τσίπρας υπαγορεύει και ο Καρτερός, ο άλλοτε λογογράφος του, εκτελεί με τη γραφίδα του την προσωπική επίθεση στον Ανδρουλάκη με πρωτοφανείς και ανοίκειους χαρακτηρισμούς. Το ΙΧ κόμμα του ξέμεινε από πολιτικά καύσιμα και καταφεύγει στην τοξικότητα και τον λίβελο. Επιλέγει συνειδητά να ταυτιστεί με τον Μητσοτάκη. Ομολογεί πως τον νοιάζει να νικήσει μόνο το ΠΑΣΟΚ. Πανικόβλητοι προσπαθούν να τον κρατήσουν όρθιο τα συμφέροντα που στηρίζουν τον Μητσοτάκη. Επιλέγει τη λάσπη κατά του ΠΑΣΟΚ μέσω του πληρωμένου στρατού τρολ και των ψηφιακών συμμοριών αλά Ομάδα Αλήθειας. Βάζει τους ανθρώπους του να παπαγαλίζουν κατά του Νίκου Ανδρουλάκη με τη φρασεολογία που χρησιμοποιεί ο Άδωνις.

Αυτές είναι κάποιες ψηφίδες από το ψηφιδωτό-απάντηση του ΠΑΣΟΚ σε άρθρο μου που δημοσιεύθηκε εδώ το περασμένο Σάββατο και έθετε το εσκεμμένο προκλητικό είναι αλήθεια δίλημμα αν όσα λέει κατά της ΕΛΑΣ και του Τσίπρα ο Ανδρουλάκης είναι πολιτική βλακεία ή κομμματική πολιτική. Και επιχειρηματολογούσε βέβαια για όποιον έκανε τον κόπο να το διαβάσει, ότι πρόκειται για το δεύτερο αλλά ποιος δίνει σημασία σε ό,τι χαλάει μια καλή ιστορία κατά του Τσίπρα; Έφριξαν οι αμύντορες του ήθους, αυτουργοί πολλοί από αυτούς ή ασυγκίνητοι θεατές, μπροστά σε όσα εκτοξεύονται κατά του Τσίπρα πάντα και τώρα. Ψεύτης, κωλοτούμπας, προδότης, ανθέλληνας, διαπλεκόμενος, διεφθαρμένος, ψευτράκος, κωλόπαιδο, τσογλάνι, διασπαστής, στήριγμα του Μητσοτάκη και μύρια όσα.

Τώρα διά χειρός Ανδρουλάκη: Ο Καρτερός έγραψε, ο Τσίπρας είναι από πίσω. Ας είναι ο Καρτερός εξήντα χρόνια στην Αριστερά και πενήντα στη δημοσιογραφία. Αυτοί ξέρουν – ο Τσίπρας υπαγορεύει, αυτός χορεύει. Κι αν αναρωτηθείς αν τους κινεί βλακεία ή σκοπιμότητα, πας σε ειδικό δικαστήριο ήθους. Αλλά δεν τρέχει τίποτα με τους βαρύτατους χαρακτηρισμούς του Ανδρουλάκη για τον Τσίπρα στη σχετική ανακοίνωση το ΠΑΣΟΚ. Οι γνωστικοί τον καλοπιάνουν γιατί και η φραστική κακοποίηση είναι κακοποίηση. Ηρέμησε αγαπητέ, έτσι είναι αν έτσι νομίζεις. Μόνο που όλα αυτά τα εξόχως ανούσια δεν απαντούν στην ερώτηση που απασχολεί τους πολλούς και θέτει το επίμαχο άρθρο: η στρατηγική σου της αλλαγής ποια είναι;

Να νικήσεις με μια ψήφο τον Μητσοτάκη; Μάλιστα, ουδέν σχόλιον. Να έρθεις δεύτερος; Πάλι ουδέν σχόλιον. Και μετά; Υποθέτεις ότι θα έχει το ΠΑΣΟΚ αυτοδυναμία; Ούτε εσύ δεν λες τέτοιο πράγμα. Με ποιους λοιπόν θα σχηματιστεί προοδευτική πλειοψηφία; Με ποιους θα συμπορευτείς αν είσαι – λέμε τώρα – τρίτος; Για να τα κάνουμε ταληράκια, αν πάρεις την εντολή από τον πρόεδρο, από ποιους θα ζητήσεις συμπόρευση; Με την ΕΛΑΣ γκρεμίζεις κάθε γέφυρα – πήξε και δείξε ο Τσίπρας. Με τις λοιπές από δω δυνάμεις ξέρουμε τι γίνεται. Άρα; Για κοίτα τους – τους δημοκρατικούς πολίτες – λοιπόν και εξηγήσου, όπως λέει το άσμα: Με ποιους σκοπεύεις να πας και ποιους να αφήσεις; Πώς θα προκύψει η αλλαγή; Επ’ αυτών… νέφος.

Αυτό το νέφος που άλλοι εξηγούν με όρους αρχηγικού ελλείμματος και άλλοι ως σχεδιασμένη στρατηγική, καλύπτει το ΠΑΣΟΚ. Όχι όλο όμως αφού επώνυμα στελέχη αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο σύμπλευσης με τη Δεξιά εάν και εφόσον. Ο Τσίπρας από τη μεριά του είναι σαφής. Δηλώνει ότι εφόσον λάβει την εντολή, θα ζητήσει από τις προοδευτικές δυνάμεις συμπόρευσης αλλαγής. Θα απαντήσει ο Ανδρουλάκης αρνητικά, προτάσσοντας συμμορίες και άλλα συναφή; Ας το ξεκαθαρίσει, να ξέρουν οι πολίτες τι θα προκύψει μετά τις εκλογές, γιατί το 2011-2012 δεν είναι τόσο μακριά. Και για να είμαστε εξηγημένοι, ούτε ρωτάω, ούτε έχω σκοπό να ρωτάω, κανέναν όταν γράφω κάτι. Δική μου η γραφίδα, δική μου η υπογραφή, δική μου η ευθύνη, δικό μου και τυχόν λάθος”.