Αδιανόητο περιστατικό στη Ρόδο: 38χρονος κατάπιε την κοκαΐνη που είχε πάνω του μόλις είδε περιπολικό – Κατέρρευσε και πέθανε μέσα στο ασθενοφόρο

Αδιανόητη υπόθεση με τραγική κατάληξη ενός 38χρονου ο οποίος πέθανε τα ξημερώματα της Κυριακής (11/10) διαδραματίστηκε στη Ρόδο. Ο άνδρας πέθανε κατά τη διακομιδή του με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο καθώς σύμφωνα με την μαρτυρία φίλου του, φέρεται να κατάπιε περίπου 10 γραμμάρια κοκαΐνης όταν αντιλήφθηκε την παρουσία περιπολικού, ενώ λίγο αργότερα κατέρρευσε και παρουσίασε σπασμούς.

Οι δύο άνδρες βρίσκονταν μαζί όταν ο 38χρονος είδε το περιπολικό της αστυνομίας. Όπως φέρεται να κατέθεσε ο φίλος του, φοβήθηκε να μην τον συλλάβουν και κατάπιε την ποσότητα της ουσίας που είχε στην κατοχή του.

Λίγο αργότερα, ο 38χρονος έπεσε στο έδαφος με σπασμούς, γεγονός που οδήγησε στην κλήση ασθενοφόρου για την άμεση μεταφορά του σε νοσοκομείο.

Κατέληξε καθ’ οδόν προς το νοσοκομείο

Σύμφωνα με τη dimokratiki.gr, παρά την κινητοποίηση για τη διακομιδή του, ο 38χρονος δεν κατάφερε να φτάσει ζωντανός στο νοσοκομείο. Όταν το ασθενοφόρο έφτασε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του, ο οποίος καταγράφηκε στις 02:28 τα ξημερώματα.

Το προσωπικό των επειγόντων ενημέρωσε τηλεφωνικά την αστυνομία για τον αιφνίδιο θάνατο, με τις αρμόδιες αρχές να προχωρούν στην καταγραφή των περιστατικών και στη διερεύνηση της υπόθεσης.

Σε εξέλιξη η διερεύνηση των αιτίων θανάτου

Για την εξακρίβωση των συνθηκών του θανάτου έχει παραγγελθεί τοξικολογική εξέταση, τα αποτελέσματα της οποίας αναμένεται να δείξουν ποιες ουσίες υπήρχαν στον οργανισμό του 38χρονου και εάν ο θάνατός του συνδέεται με την αναφερόμενη κατάποση κοκαΐνης.