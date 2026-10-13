Τρίτη και… 13 με την κίνηση «στο κόκκινο»: Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό, μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

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Τρίτη και… 13 σήμερα με την κίνηση να χτυπά “κόκκινο” σε πολλούς δρόμους της Αττικής. Μποτιλιάρισμα έχει προκληθεί στις εξόδους των Εθνικών Οδών Αθηνών – Κορίνθου και Αθηνών – Λαμίας, αλλά και στην κάθοδο του Κηφισού λόγω τροχαίου. Συγκεκριμένα συγκρούστηκε νταλίκα με αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να έχει σχηματιστεί ουρά χιλιομέτρων.

Το αδιαχώρητο επικρατεί επίσης στη Θηβών, την Πέτρου Ράλλη, την Αχαρνών, την Αλεξάνδρας και στην Κατεχάκη στο ρεύμα από Ηλιούπολη.

Αυξημένη είναι η κίνηση τμηματικά στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισίας, στην άνοδο της Συγγρού, στη Βασιλίσσης Αμαλίας, στη Λεωφόρο Ηλιουπόλεως και την Ποσειδώνος.

Δείτε εδώ το Δελτίο Κυκλοφορίας

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:

25΄-30΄ από κόμβο Φυλής μέχρι κόμβο Κηφισίας,

5΄-10΄ στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα:

5΄-10΄ στην έξοδο για Λαμία,

10΄-15΄ από κόμβο Πλακεντίας μέχρι κόμβο Κηφισίας,

20΄-25΄ Περιφ. Υμηττού από Αγ. Παρασκευή μέχρι Κηφισίας.