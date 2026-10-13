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Τρίτη και… 13 με την κίνηση «στο κόκκινο»: Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό, μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Τρίτη και… 13 με την κίνηση «στο κόκκινο»: Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό, μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σήμερα, Τρίτη 13 Οκτωβρίου, η κίνηση στους δρόμους της Αττικής είναι ιδιαίτερα αυξημένη, με μεγάλες καθυστερήσεις να παρατηρούνται στον Κηφισό λόγω τροχαίου ατυχήματος με νταλίκα και αυτοκίνητο. Σημαντικά προβλήματα και ουρές χιλιομέτρων καταγράφονται επίσης στις εξόδους των Εθνικών Οδών Αθηνών - Κορίνθου και Αθηνών - Λαμίας, καθώς και σε κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αθήνας

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κίνηση Κηφισός
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τρίτη και… 13 σήμερα με την κίνηση να χτυπά “κόκκινο” σε πολλούς δρόμους της Αττικής, ενώ μποτιλιάρισμα έχει προκληθεί στην κάθοδο του Κηφισού λόγω τροχαίου. Συγκεκριμένα συγκρούστηκε νταλίκα με αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να έχει σχηματιστεί ουρά χιλιομέτρων.
  • Το αδιαχώρητο επικρατεί επίσης στη Θηβών, την Πέτρου Ράλλη, την Αχαρνών, την Αλεξάνδρας και στην Κατεχάκη στο ρεύμα από Ηλιούπολη.
  • Καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό, που φτάνουν τα 25΄-30΄ από κόμβο Φυλής μέχρι κόμβο Κηφισίας προς Αεροδρόμιο και 20΄-25΄ στην Περιφ. Υμηττού από Αγ. Παρασκευή μέχρι Κηφισίας προς Ελευσίνα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τρίτη και… 13 σήμερα με την κίνηση να χτυπά “κόκκινο” σε πολλούς δρόμους της Αττικής. Μποτιλιάρισμα έχει προκληθεί στις εξόδους των Εθνικών Οδών Αθηνών – Κορίνθου και Αθηνών – Λαμίας, αλλά και στην κάθοδο του Κηφισού λόγω τροχαίου. Συγκεκριμένα συγκρούστηκε νταλίκα με αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να έχει σχηματιστεί ουρά χιλιομέτρων.

Το αδιαχώρητο επικρατεί επίσης στη Θηβών, την Πέτρου Ράλλη, την Αχαρνών, την Αλεξάνδρας και στην Κατεχάκη στο ρεύμα από Ηλιούπολη.

Αυξημένη είναι η κίνηση τμηματικά στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισίας, στην άνοδο της Συγγρού, στη Βασιλίσσης Αμαλίας, στη Λεωφόρο Ηλιουπόλεως και την Ποσειδώνος.

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Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:

25΄-30΄ από κόμβο Φυλής μέχρι κόμβο Κηφισίας,

5΄-10΄ στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα:

5΄-10΄ στην έξοδο για Λαμία,

10΄-15΄ από κόμβο Πλακεντίας μέχρι κόμβο Κηφισίας,

20΄-25΄ Περιφ. Υμηττού από Αγ. Παρασκευή μέχρι Κηφισίας.

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