Πετρέλαιο θέρμανσης: Ποια θα είναι η επιδότηση στην αντλία από 15 Οκτωβρίου – Όλες οι νεότερες πληροφορίες

Αναμένεται η ανακοίνωση της επιδότησης του πετρελαίου θέρμανσης στην αντλία, για το διάστημα από 15 έως 31 Οκτωβρίου. Η επιδότηση αναμένεται να ανέλθει στα περίπου 35 λεπτά το λίτρο, με τις ανακοινώσεις από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να είναι προγραμματισμένες για τις 14 Οκτωβρίου. Η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης αρχίζει στις 15 Οκτωβρίου, με στόχο η τιμή να διαμορφωθεί κάτω από 1,70 ευρώ το λίτρο.

EN
Γράφει ο
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Οικονομία

πετρέλαιο θέρμανσης
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την ανακοίνωση της επιδότησης του πετρελαίου θέρμανσης στην αντλία για το διάστημα 15-31 Οκτωβρίου, καθώς η διάθεση του πετρελαίου αρχίζει την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου και θα διαρκέσει έως τις 30 Απριλίου.
  • Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης στην αντλία αναμένεται να ανέλθει στα περίπου 35 λεπτά το λίτρο. Οι επίσημες ανακοινώσεις προγραμματίζονται από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αύριο το μεσημέρι, 14 Οκτωβρίου.
  • Στόχος είναι η τιμή διάθεσης να διαμορφωθεί κάτω από 1,70 ευρώ το λίτρο, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως θα ξεκινήσει στο περίπου 1,60 ευρώ. Χωρίς την επιδότηση, η τιμή θα ξεκινούσε στα 1,95 ευρώ ανά λίτρο λόγω των υψηλών τιμών του Brent.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για να ανακοινωθεί η επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης στην αντλία, για το διάστημα από τις 15 έως τις 31 Οκτωβρίου.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikonomia.gr η επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης στην αντλία αναμένεται να ανέλθει στα περίπου 35 λεπτά το λίτρο με τις ανακοινώσεις να είναι προγραμματισμένες από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αύριο το μεσημέρι, 14 Οκτωβρίου.

Την Πέμπτη αρχίζει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης

Υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου αρχίζει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης η οποία θα έχει διάρκεια έως τις 30 Απριλίου. Με την τιμή του πετρελαίου Μπρεντ να ξεπερνά χθες ακόμη και τα 107 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 70% σε σχέση με αντίστοιχη περσινή περίοδο, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, εάν δεν υπήρχε η επιδότηση, θα ξεκίναγε στ0 1,95 ευρώ ανά λίτρο.

Στόχος είναι η τιμή διάθεσης να είναι κάτω από 1,70 ευρώ το λίτρο και σύμφωνα με πληροφορίες θα ξεκινήσει στο περίπου 1,60 ευρώ το λίτρο. Αξίζει να σημειωθεί ότι πέρυσι η τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης είχε ξεκινήσει στο 1,13 ευρώ ανά λίτρο και είχε φτάσει το 1,74 ευρώ το λίτρο στις 30 Απριλίου.  

Διαβάστε περισσότερα στο enikonomia.gr

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ