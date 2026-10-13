Πετρέλαιο θέρμανσης: Ποια θα είναι η επιδότηση στην αντλία από 15 Οκτωβρίου – Όλες οι νεότερες πληροφορίες

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για να ανακοινωθεί η επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης στην αντλία, για το διάστημα από τις 15 έως τις 31 Οκτωβρίου.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikonomia.gr η επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης στην αντλία αναμένεται να ανέλθει στα περίπου 35 λεπτά το λίτρο με τις ανακοινώσεις να είναι προγραμματισμένες από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αύριο το μεσημέρι, 14 Οκτωβρίου.

Την Πέμπτη αρχίζει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης

Υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου αρχίζει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης η οποία θα έχει διάρκεια έως τις 30 Απριλίου. Με την τιμή του πετρελαίου Μπρεντ να ξεπερνά χθες ακόμη και τα 107 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 70% σε σχέση με αντίστοιχη περσινή περίοδο, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, εάν δεν υπήρχε η επιδότηση, θα ξεκίναγε στ0 1,95 ευρώ ανά λίτρο.

Στόχος είναι η τιμή διάθεσης να είναι κάτω από 1,70 ευρώ το λίτρο και σύμφωνα με πληροφορίες θα ξεκινήσει στο περίπου 1,60 ευρώ το λίτρο. Αξίζει να σημειωθεί ότι πέρυσι η τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης είχε ξεκινήσει στο 1,13 ευρώ ανά λίτρο και είχε φτάσει το 1,74 ευρώ το λίτρο στις 30 Απριλίου.

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