Ξεκίνησε το 48ωρο κακοκαιρίας: Ισχυρές καταιγίδες και στην Αττική τις επόμενες ώρες – Δείτε LIVE την εξέλιξη των φαινομένων

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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία που επηρεάζει τη χώρα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ) με πορτοκαλί προειδοποίηση να είναι σε ισχύ. Τις επόμενες ώρες αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και θυελλώδεις βοριάδες που θα φτάσουν τοπικά τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο.

Αυξημένη είναι η προσοχή για την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, ενώ τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να επιμείνουν και την Τετάρτη.

Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας

Η επιδείνωση θα ξεκινήσει από τα δυτικά και σταδιακά θα επεκταθεί προς τα ανατολικά, με τη μεγαλύτερη επιβάρυνση να εντοπίζεται σε περιοχές της ηπειρωτικής χώρας και του Αιγαίου.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στη Χαλκιδική, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και την Εύβοια, όπου οι βροχές και οι καταιγίδες αναμένεται να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια και ένταση. Στο επίκεντρο θα βρεθούν επίσης τμήματα της ανατολικής Στερεάς, οι Κυκλάδες, η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Σύμφωνα με την πρόγνωση, η συνδυασμένη επίδραση των έντονων βροχοπτώσεων και της διάρκειας των φαινομένων ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα, ιδιαίτερα σε περιοχές που είναι ευάλωτες σε πλημμύρες.

Τρίτη: Ισχυρές καταιγίδες από τα δυτικά προς τα ανατολικά

Σήμερα, Τρίτη, η κακοκαιρία θα επηρεάσει μεγάλο μέρος της χώρας, με βροχές και καταιγίδες που κατά τόπους θα είναι ισχυρές.

Αρχικά, τα εντονότερα φαινόμενα θα εντοπίζονται στα νησιά του Ιονίου, κυρίως στη Λευκάδα, την Κεφαλονιά και τη Ζάκυνθο, καθώς και στη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο.

Από το μεσημέρι και μετά, η προσοχή στρέφεται στη Χαλκιδική, ενώ προς το απόγευμα και το βράδυ ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά. Πρόσκαιρα έντονα φαινόμενα προβλέπονται επίσης στη βορειοανατολική Πελοπόννησο και την Αττική.

Κατά τις βραδινές ώρες, οι καταιγίδες θα επηρεάσουν τις Κυκλάδες και την Κρήτη, ενώ στη διάρκεια της νύχτας τα φαινόμενα θα επεκταθούν προς το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην Κρήτη, καθώς ορισμένες ορεινές περιοχές είχαν δεχθεί περισσότερα από 800 χιλιοστά βροχής κατά την προηγούμενη κακοκαιρία. Η επιβάρυνση του εδάφους από τις μεγάλες ποσότητες νερού ενδέχεται να αυξήσει τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων σε περίπτωση νέων έντονων βροχοπτώσεων.

Σταδιακά, προς τη νύχτα, τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν στη δυτική Ελλάδα, μετατοπιζόμενα ανατολικότερα και προς το Αιγαίο.

Αττική: Ισχυρή βροχόπτωση και νέα επιδείνωση την Τετάρτη

Στην Αττική, η ισχυρή βροχόπτωση έχει ήδη ξεκινήσει, με την κακοκαιρία να βρίσκεται σε εξέλιξη. Τα φαινόμενα αναμένεται να ενταθούν κατά τόπους, καθώς ένα πιο οργανωμένο πέρασμα βροχών και σποραδικών καταιγίδων προβλέπεται να επηρεάσει μεγάλο μέρος του νομού.

Σύμφωνα με την πρόγνωση, τα φαινόμενα ενδέχεται να επεκταθούν από την περιοχή του Σαρωνικού προς τα ανατολικά, διατηρώντας την έντασή τους έως και τις βραδινές ώρες.

Στη συνέχεια αναμένεται πρόσκαιρη βελτίωση, ωστόσο νέα έξαρση των φαινομένων προβλέπεται από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια τμήματα του νομού.

Η Αττική χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή λόγω της πυκνής δόμησης και των εκτεταμένων τσιμεντοποιημένων επιφανειών, που περιορίζουν την απορρόφηση του νερού από το έδαφος. Σε περίπτωση έντονων βροχοπτώσεων, η γρήγορη συσσώρευση υδάτων μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στο οδικό δίκτυο και να αυξήσει τον κίνδυνο τοπικών πλημμυρών.

Θυελλώδεις βοριάδες έως 9 μποφόρ και πτώση της θερμοκρασίας

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας θα είναι η σημαντική ενίσχυση των βόρειων ανέμων, κυρίως στο Αιγαίο.

Αρχικά, οι άνεμοι θα πνέουν με εντάσεις 4 έως 5 μποφόρ. Από τις απογευματινές ώρες, ωστόσο, θα στραφούν σε βόρειους, ξεκινώντας από το Ιόνιο και επεκτεινόμενοι προς το βόρειο Αιγαίο.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η έντασή τους θα φτάσει τα 7 με 8 μποφόρ και τοπικά τα 9, ενώ την Τετάρτη ενδέχεται να αγγίξει ακόμη και τα 10 μποφόρ σε ορισμένες περιοχές. Οι ριπές θα είναι ιδιαίτερα ισχυρές, με πιθανότητα να ξεπεράσουν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα.

Οι συνθήκες αυτές ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, ακόμη και απαγορευτικά απόπλου. Όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν με πλοίο θα πρέπει να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατά τόπους λιμεναρχεία πριν από την αναχώρησή τους.

Την ίδια ώρα, η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση, κυρίως στην κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα, όπου οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν περίπου μεταξύ 13 και 17 βαθμών Κελσίου. Σε ορισμένες ημιορεινές περιοχές της βορειοδυτικής χώρας δεν αποκλείεται να καταγραφούν μονοψήφιες θερμοκρασίες ακόμη και το μεσημέρι.

Στα ανατολικά και τα νότια, ο υδράργυρος θα διατηρηθεί προσωρινά σε υψηλότερα επίπεδα, κοντά στους 19 με 21 βαθμούς Κελσίου.

Παράλληλα, οι χαμηλότερες θερμοκρασίες θα ευνοήσουν την εκδήλωση χιονοπτώσεων στα υψηλότερα ορεινά τμήματα της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας, κυρίως στον Όλυμπο, τον Παρνασσό και το Καϊμακτσαλάν.

Τετάρτη: Επιμένουν οι καταιγίδες στα ανατολικά – Θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο

Την Τετάρτη, η κακοκαιρία θα συνεχιστεί, με το κύριο βάρος των φαινομένων να μετατοπίζεται ανατολικά της Πίνδου και προς το Αιγαίο.

Οι ισχυρότερες και πιο επίμονες βροχοπτώσεις αναμένονται στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και την Εύβοια, όπου κατά τόπους θα εκδηλώνονται καταιγίδες. Προς το απόγευμα, τα φαινόμενα εκτιμάται ότι θα επιμείνουν κυρίως στην Εύβοια.

Καταιγίδες προβλέπονται επίσης στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και στο ανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο, με ιδιαίτερη έμφαση στα Δωδεκάνησα.

Από τις απογευματινές ώρες, τα φαινόμενα θα αρχίσουν σταδιακά να εξασθενούν σε αρκετές περιοχές, χωρίς να αποκλείεται η συνέχιση τοπικών βροχοπτώσεων.

Στην Αττική, βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται κυρίως έως το απόγευμα. Στη συνέχεια, ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση, αν και τοπικές βροχές ενδέχεται να διατηρηθούν έως και την Πέμπτη.

Αντίθετα, στη δυτική Ελλάδα οι καιρικές συνθήκες θα είναι σαφώς καλύτερες, με μεγάλα διαστήματα χωρίς φαινόμενα.

Το κύριο χαρακτηριστικό της Τετάρτης θα είναι οι πολύ θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο και στις ανατολικές προσήνεμες περιοχές της ηπειρωτικής χώρας. Οι εντάσεις θα φτάνουν τα 8 με 9 μποφόρ και τοπικά ενδέχεται να αγγίξουν τα 10 μποφόρ με ριπές άνω των 100χλμ/ανά ώρα.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα, ενώ το κρύο θα γίνεται πιο αισθητό εξαιτίας των ισχυρών βοριάδων. Στην Αττική, η μέγιστη θερμοκρασία εκτιμάται ότι δεν θα ξεπεράσει τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Πότε αναμένεται βελτίωση του καιρού

Η κακοκαιρία θα αρχίσει σταδιακά να υποχωρεί από την Τετάρτη και μετά, με τα φαινόμενα να εξασθενούν αρχικά σε αρκετές περιοχές της δυτικής Ελλάδας και στη συνέχεια σε τμήματα της ανατολικής χώρας.

Η βελτίωση αναμένεται να γίνει πιο αισθητή την Πέμπτη, αν και τοπικές βροχές ενδέχεται να συνεχιστούν σε ορισμένες περιοχές.

Μέχρι τότε, η προσοχή παραμένει στραμμένη στις περιοχές που θα δεχθούν μεγάλες ποσότητες βροχής, αλλά και στο Αιγαίο, όπου οι θυελλώδεις άνεμοι ενδέχεται να επηρεάσουν τις θαλάσσιες μετακινήσεις.

Οι πολίτες καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες προειδοποιήσεις και να ενημερώνονται για την εξέλιξη του καιρού, ιδιαίτερα πριν από μετακινήσεις σε περιοχές όπου αναμένονται έντονες βροχοπτώσεις και ισχυρές καταιγίδες.

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