Τραμπ: «Δεν πιστεύω ότι Κίνα και Ρωσία βοηθούν το Ιράν – Έχουν πάρα πολλά να χάσουν»

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Σε μια προσπάθεια να υποβαθμίσει τις αναφορές περί εξωτερικής υποστήριξης προς την Τεχεράνη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε κατηγορηματικά ότι δεν πιστεύει πως η Κίνα και η Ρωσία συνδράμουν το Ιράν στην πολεμική σύγκρουση.

Προειδοποιήσεις προς Πεκίνο και Μόσχα

Αργά το βράδυ της Δευτέρας, ο Ντόναλντ Τραμπ τοποθετήθηκε μέσω της πλατφόρμας Truth Social, σχολιάζοντας τους ισχυρισμούς πολιτικών του αντιπάλων και αναλυτών περί ρωσικής και κινεζικής εμπλοκής.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι τόσο το Πεκίνο όσο και η Μόσχα έχουν «πάρα πολλά να χάσουν» σε περίπτωση που εμπλακούν, παρά τις επίμονες πληροφορίες για παροχή υλικής και τεχνολογικής βοήθειας προς το ιρανικό καθεστώς.

«Αν το κάνουν, είναι σε πολύ περιορισμένο βαθμό, αλλά δεν πιστεύω καθόλου ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο. Έχουν πάρα πολλά να χάσουν, και θα το μάθαμε, και μάλιστα πολύ γρήγορα!», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ήδη από τον Ιούλιο, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε δηλώσει ότι εμπιστεύεται την Κίνα και τη Ρωσία πως δεν θα βοηθήσουν το Ιράν στη διαμάχη, προειδοποιώντας παράλληλα ότι αν εμπλακούν άμεσα «θα ήταν πολύ κακό για τις ίδιες».

Επιπλέον, έχει περιγράψει επανειλημμένα τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν ως «ουδέτερους» κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Υπενθυμίζεται ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ βρίσκονται σε πόλεμο με το Ιράν από τις 28 Φεβρουαρίου, όταν εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά ιρανικών στόχων, προκαλώντας την απάντηση της Τεχεράνης με πλήγματα κατά του Ισραήλ και χωρών του Κόλπου που φιλοξενούν αμερικανικές βάσεις.

Εκτοτε, οι αμερικανοϊσραηλινοί βομβαρδισμοί στο Ιράν και οι ισραηλινές επιχειρήσεις στον Λίβανο έχουν στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους και έχουν εκτοπίσει εκατομμύρια.

Διπλωματικές ισορροπίες και διαβεβαιώσεις

Παρά τις δηλώσεις Τραμπ, η Μόσχα και το Πεκίνο διατηρούν στενούς δεσμούς με την Τεχεράνη, διαμορφώνοντας ένα περίπλοκο διπλωματικό σκηνικό.

Η Ρωσία έχει προειδοποιήσει ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα μπορούσε να πυροδοτήσει μια επικίνδυνη κούρσα πυρηνικών εξοπλισμών στη Μέση Ανατολή, ενώ το Πεκίνο έχει καταδικάσει τις επιθέσεις των ΗΠΑ στην Τεχεράνη, χαρακτηρίζοντάς τις ως κατάφωρη παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας του Ιράν.

Τον περασμένο μήνα, κατά τη διάρκεια επίσκεψης του Σι Τζινπίνγκ στην Ουάσινγκτον, ο Τραμπ προειδοποίησε προσωπικά τον Κινέζο ηγέτη να μην παράσχει στήριξη στο Ιράν.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρέσβη στην Κίνα, το Πεκίνο παρείχε ρητές διαβεβαιώσεις ότι δεν πρόκειται να προβεί σε μια τέτοια ενέργεια.

Έμμεση βοήθεια, οπλικά συστήματα και δορυφόροι

Παρά την υποβάθμιση του Τραμπ στις αναφορές, παραμένουν ανοιχτά τα ερωτήματα σχετικά με το αν το Ιράν λαμβάνει έμμεση ή υλική βοήθεια από κινεζικές και ρωσικές πηγές.

Δημοσιεύματα και αναλυτές έχουν επισημάνει ότι η Κίνα προμήθευσε το Ιράν με φορητούς εκτοξευτές αντιαεροπορικών πυραύλων (φορητά συστήματα αεράμυνας ώμου).

Παράλληλα, υπάρχουν καταγγελίες ότι κινεζικές οντότητες βοηθούν την Τεχεράνη να παρακάμπτει τις αμερικανικές κυρώσεις στις εξαγωγές πετρελαίου.

Τον Σεπτέμβριο, ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε επίσης πληροφορίες που ανέφεραν ότι το Ιράν είχε εξασφαλίσει δορυφορικές εικόνες αμερικανικής βάσης στην Ιορδανία από κινεζικές εταιρείες, πριν από την επίθεση του Ιουλίου που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τριών Αμερικανών στρατιωτών.

Τα διακυβεύματα

Αν και οι αναφορές αυτές δεν αποδεικνύουν άμεση στρατιωτική συμμετοχή του Πεκίνου ή της Μόσχας στον πόλεμο, η Κίνα και η Ρωσία βρίσκονται αντιμέτωπες με συγκρουόμενα συμφέροντα.

Από τη μία διατηρούν στρατηγικές σχέσεις με την Τεχεράνη, αλλά από την άλλη μια βαθύτερη εμπλοκή θα τις εξέθετε σε άμεση αντιπαράθεση με την Ουάσινγκτον, θέτοντας σε κίνδυνο ευρύτερες οικονομικές και διπλωματικές τους προτεραιότητες.

Για τις ΗΠΑ, ο ακριβής προσδιορισμός του αν το Ιράν λαμβάνει στρατιωτική βοήθεια ή πληροφορίες από εξωτερικούς παράγοντες παραμένει κρίσιμος για την αξιολόγηση των διεθνών διαστάσεων της σύγκρουσης.

Οι τελευταίες δηλώσεις Τραμπ δείχνουν ότι ο ίδιος δεν θεωρεί ουσιαστική την εξωτερική στήριξη προς το Ιράν, ωστόσο το εύρος της κινεζικής ή ρωσικής εμπλοκής παραμένει ένα από τα πιο ακανθώδη και ασαφή ζητήματα του πολέμου.