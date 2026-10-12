Ιράν: «Ανεπαρκής η απάντηση των ΗΠΑ στους επτά όρους της Τεχεράνης – Δεν επιστρέφουμε στο προηγούμενο status quo»

Την αποδοχή ορισμένων από τους επτά όρους που έχει θέσει η Τεχεράνη για την επίτευξη συμφωνίας από την Ουάσινγκτον, αλλά και τη δυσαρέσκεια της ιρανικής πλευράς για την απάντηση των ΗΠΑ, γνωστοποίησε ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ.
«Οι ΗΠΑ έχουν συμφωνήσει σε ορισμένους από τους επτά όρους του Ιράν, αλλά θεωρούμε την απάντησή τους ανεπαρκή», ανέφερε ο Ρεζαΐ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.
Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «η ιρανική διπλωματία έχει εισέλθει σε νέα φάση, αποκλείοντας την επιστροφή στο προηγούμενο status quo», υποδηλώνοντας ότι η Τεχεράνη δεν προτίθεται να αποδεχθεί την επαναφορά των όρων που ίσχυαν πριν από τον πόλεμο.
The U.S. has agreed to some of Iran’s seven conditions, but we consider its response INADEQUATE.
Iranian diplomacy has changed and there will be no return to the status quo ante.
— محسن رضایی (@ir_rezaee) October 11, 2026