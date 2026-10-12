Ιράν: «Ανεπαρκής η απάντηση των ΗΠΑ στους επτά όρους της Τεχεράνης – Δεν επιστρέφουμε στο προηγούμενο status quo»

Ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ, γνωστοποίησε τη δυσαρέσκεια της ιρανικής πλευράς για την «ανεπαρκή» απάντηση των ΗΠΑ σε ορισμένους από τους επτά όρους της Τεχεράνης για την επίτευξη συμφωνίας. Παράλληλα, τόνισε ότι η ιρανική διπλωματία έχει εισέλθει σε νέα φάση, αποκλείοντας την επιστροφή στο προηγούμενο status quo.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διεθνή Νέα

Ιράν
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ, γνωστοποίησε την αποδοχή ορισμένων από τους επτά όρους της Τεχεράνης από την Ουάσινγκτον, αλλά και τη δυσαρέσκεια της ιρανικής πλευράς.
  • Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Ρεζαΐ ανέφερε ότι «οι ΗΠΑ έχουν συμφωνήσει σε ορισμένους από τους επτά όρους του Ιράν, αλλά θεωρούμε την απάντησή τους ανεπαρκή».
  • Υπογράμμισε επίσης ότι «η ιρανική διπλωματία έχει εισέλθει σε νέα φάση, αποκλείοντας την επιστροφή στο προηγούμενο status quo», δείχνοντας πως η Τεχεράνη δεν θα δεχθεί τους προπολεμικούς όρους.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Την αποδοχή ορισμένων από τους επτά όρους που έχει θέσει η Τεχεράνη για την επίτευξη συμφωνίας από την Ουάσινγκτον, αλλά και τη δυσαρέσκεια της ιρανικής πλευράς για την απάντηση των ΗΠΑ, γνωστοποίησε ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ.

«Οι ΗΠΑ έχουν συμφωνήσει σε ορισμένους από τους επτά όρους του Ιράν, αλλά θεωρούμε την απάντησή τους ανεπαρκή», ανέφερε ο Ρεζαΐ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «η ιρανική διπλωματία έχει εισέλθει σε νέα φάση, αποκλείοντας την επιστροφή στο προηγούμενο status quo», υποδηλώνοντας ότι η Τεχεράνη δεν προτίθεται να αποδεχθεί την επαναφορά των όρων που ίσχυαν πριν από τον πόλεμο.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ