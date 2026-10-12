Ιράν: «Ανεπαρκής η απάντηση των ΗΠΑ στους επτά όρους της Τεχεράνης – Δεν επιστρέφουμε στο προηγούμενο status quo»

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Την αποδοχή ορισμένων από τους επτά όρους που έχει θέσει η Τεχεράνη για την επίτευξη συμφωνίας από την Ουάσινγκτον, αλλά και τη δυσαρέσκεια της ιρανικής πλευράς για την απάντηση των ΗΠΑ, γνωστοποίησε ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ.

«Οι ΗΠΑ έχουν συμφωνήσει σε ορισμένους από τους επτά όρους του Ιράν, αλλά θεωρούμε την απάντησή τους ανεπαρκή», ανέφερε ο Ρεζαΐ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «η ιρανική διπλωματία έχει εισέλθει σε νέα φάση, αποκλείοντας την επιστροφή στο προηγούμενο status quo», υποδηλώνοντας ότι η Τεχεράνη δεν προτίθεται να αποδεχθεί την επαναφορά των όρων που ίσχυαν πριν από τον πόλεμο.