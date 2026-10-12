Ισχυρός σεισμός 5,3 Ρίχτερ στην Ινδονησία – Αναθεωρήθηκε η αρχική εκτίμηση

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στην περιοχή Μιναχάσα της Ινδονησίας, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 184 χιλιόμετρα, ενώ το EMSC αναθεώρησε προς τα κάτω την αρχική εκτίμησή του για το μέγεθος της δόνησης, από 5,8 σε 5,3 Ρίχτερ.