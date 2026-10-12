Ισχυρός σεισμός 5,3 Ρίχτερ στην Ινδονησία – Αναθεωρήθηκε η αρχική εκτίμηση

Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στην περιοχή Μιναχάσα της Ινδονησίας, με εστιακό βάθος 184 χιλιόμετρα. Το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) αναθεώρησε την αρχική εκτίμηση του μεγέθους από 5,8 σε 5,3 Ρίχτερ.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διεθνή Νέα

Σεισμός
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στην περιοχή Μιναχάσα της Ινδονησίας.
  • Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC), το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 184 χιλιόμετρα.
  • Το EMSC αναθεώρησε προς τα κάτω την αρχική εκτίμησή του για το μέγεθος της δόνησης, από 5,8 σε 5,3 Ρίχτερ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στην περιοχή Μιναχάσα της Ινδονησίας, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 184 χιλιόμετρα, ενώ το EMSC αναθεώρησε προς τα κάτω την αρχική εκτίμησή του για το μέγεθος της δόνησης, από 5,8 σε 5,3 Ρίχτερ.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ