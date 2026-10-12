Ισχυρός σεισμός 5,3 Ρίχτερ στην Ινδονησία – Αναθεωρήθηκε η αρχική εκτίμηση

Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στην περιοχή Μιναχάσα της Ινδονησίας, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).
Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 184 χιλιόμετρα, ενώ το EMSC αναθεώρησε προς τα κάτω την αρχική εκτίμησή του για το μέγεθος της δόνησης, από 5,8 σε 5,3 Ρίχτερ.
M5.3 earthquake – 151 km W of Gorontalo, Indonesia
Oct 12 05:34 local time (18m ago)
Depth 104 km
https://t.co/qclnjrpQka https://t.co/svt9quX6Cy
— Earthquakes (@NewEarthquake) October 11, 2026