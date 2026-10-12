ΗΠΑ: Κοινό μέτωπο Ρεπουμπλικάνων και Δημοκρατικών γερουσιαστών κατά της συμφωνίας για το ρωσικό ντίζελ – «Παραβιάζει ευθέως τον νόμο»

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Τη νομιμότητα της συμφωνίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Μόσχας για τις εισαγωγές ρωσικού ντίζελ αμφισβητούν έξι Αμερικανοί γερουσιαστές, τρεις Δημοκρατικοί και τρεις Ρεπουμπλικάνοι, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία των ΗΠΑ.

«Η απόφαση του προέδρου Τραμπ να επιτρέψει τις εισαγωγές ρωσικού ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες παραβιάζει ευθέως τον νόμο», αναφέρουν οι έξι γερουσιαστές, επικαλούμενοι νομοθεσία που ψήφισε το Κογκρέσο το 2022, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Ο νόμος απαγορεύει, σύμφωνα με τους ίδιους, τις εισαγωγές ρωσικών ενεργειακών προϊόντων, γεγονός που, όπως υποστηρίζουν, εγείρει ζήτημα νομιμότητας της συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών.

«Το Κογκρέσο υπήρξε σαφές: οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να εισαγάγουν πετρέλαιο από την Ρωσία όσο αυτή δεν έχει τερματίσει την επίθεσή της κατά της Ουκρανίας και πάψει να διατυπώνει απειλές εναντίον των συμμάχων μας του ΝΑΤΟ», γράφουν στην ανακοίνωσή του οι γερουσιαστές, ανάμεσά τους η Τζιν Σαχίν του Δημοκρατικού Κόμματος και ο Τομ Τίλις του Ρεπουμπλικάνικου Κόμματος.

Και προσθέτουν: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρέπει να παρέχουν στον Πούτιν οικονομική σανίδα σωτηρίας όσο η Ρωσία συνεχίζει να σκοτώνει ουκρανούς πολίτες. Η κυβέρνηση οφείλει να αλλάξει κατεύθυνση αμέσως».

Οι αμερικανοί γερουσιαστές δηλώνουν επίσης ότι η αμερικανική κυβέρνηση δεν συμβουλεύθηκε το Κογκρέσο, ούτε υπέβαλε εξηγήσεις για την απόφαση αυτή, κάτι που επίσης απαιτείται από τον νόμο.

Οι τιμές του ντίζελ, που χρησιμοποιείται στην γεωργία, την θέρμανση και τις μεταφορές, έχουν εκτοξευθεί λόγω του πολέμου του Τραμπ κατά του Ιράν και αποτελούν απειλή για τους Ρεπουμπλικάνους εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών του επόμενου μήνα.

Οι αναλυτές θεωρούν ωστόσο ότι η συμφωνία του Τραμπ με την Μόσχα δεν είναι πιθανόν να οδηγήσουν σε βιώσιμη μείωση των τιμών των καυσίμων.