Δίαυλος επικοινωνίας των ΥΠΕΞ Σαουδικής Αραβίας – Ιράν για την αποκλιμάκωση της περιφερειακής κρίσης

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας και του Ιράν είχαν τηλεφωνική επικοινωνία για την αποκλιμάκωση της περιφερειακής κρίσης. Αυτή είναι η πρώτη δημοσίως γνωστή επαφή μετά την αναζωπύρωση των συγκρούσεων και τις επιθέσεις των Χούθι, με το Ιράν να δηλώνει έτοιμο για διάλογο.

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Διεθνή Νέα

ΥΠΕΞ Σαουδικής Αραβίας - Ιράν
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν οι υπουργοί Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας και του Ιράν, με αντικείμενο την πρόσφατη κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή και τις προσπάθειες αποκλιμάκωσης.
  • Πρόκειται για την πρώτη δημοσίως γνωστή επαφή των δύο πλευρών μετά την αναζωπύρωση των συγκρούσεων και την κλιμάκωση των επιθέσεων των Χούθι κατά της Σαουδικής Αραβίας.
  • Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να συμβάλει στη διευκόλυνση του διαλόγου μεταξύ των δύο πλευρών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τηλεφωνική επικοινωνία με αντικείμενο την πρόσφατη κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή και τις προσπάθειες αποκλιμάκωσης είχαν οι υπουργοί Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας και του Ιράν, σύμφωνα με το σαουδαραβικό πρακτορείο ειδήσεων.

Πρόκειται για την πρώτη δημοσίως γνωστή επαφή των δύο πλευρών μετά την αναζωπύρωση των συγκρούσεων και την κλιμάκωση των επιθέσεων των Χούθι κατά της Σαουδικής Αραβίας.

Από την πλευρά του, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να συμβάλει στη διευκόλυνση του διαλόγου μεταξύ των δύο πλευρών, σύμφωνα με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram.

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