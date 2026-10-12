UKMTO: Επίθεση με drone σε δεξαμενόπλοιο στο αγκυροβόλιο της Σοχάρ – Σε εξέλιξη η εκκένωση του πληρώματος

Δεξαμενόπλοιο δέχθηκε επίθεση από μη επανδρωμένο αεροσκάφος στο αγκυροβόλιο της Σοχάρ, στο Ομάν, σύμφωνα με την UKMTO. Οι τοπικές αρχές συνδράμουν στην εκκένωση του πληρώματος, ενώ δεν έχουν ανακοινωθεί πληροφορίες για την κατάστασή του, την έκταση των ζημιών ή τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

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Διεθνή Νέα

UKMTO
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Επίθεση από μη επανδρωμένο αεροσκάφος δέχθηκε δεξαμενόπλοιο στην περιοχή του αγκυροβολίου της Σοχάρ, στο Ομάν, σύμφωνα με την UKMTO.
  • Οι τοπικές αρχές συνδράμουν στην εκκένωση του πληρώματος. Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί πληροφορίες για την κατάστασή του.
  • Παραμένουν άγνωστες τόσο η έκταση των ζημιών στο πλοίο όσο και οι ενδεχόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την επίθεση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Επίθεση από μη επανδρωμένο αεροσκάφος δέχθηκε δεξαμενόπλοιο στην περιοχή του αγκυροβολίου της Σοχάρ, στο Ομάν, σύμφωνα με την Υπηρεσία Επιχειρήσεων Θαλάσσιου Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO).

Οι τοπικές αρχές συνδράμουν στην εκκένωση του πληρώματος, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί πληροφορίες για την κατάστασή του.

Ταυτόχρονα, παραμένουν άγνωστες τόσο η έκταση των ζημιών στο πλοίο όσο και οι ενδεχόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την επίθεση.

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