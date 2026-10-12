UKMTO: Επίθεση με drone σε δεξαμενόπλοιο στο αγκυροβόλιο της Σοχάρ – Σε εξέλιξη η εκκένωση του πληρώματος

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Επίθεση από μη επανδρωμένο αεροσκάφος δέχθηκε δεξαμενόπλοιο στην περιοχή του αγκυροβολίου της Σοχάρ, στο Ομάν, σύμφωνα με την Υπηρεσία Επιχειρήσεων Θαλάσσιου Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO).

Οι τοπικές αρχές συνδράμουν στην εκκένωση του πληρώματος, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί πληροφορίες για την κατάστασή του.

Ταυτόχρονα, παραμένουν άγνωστες τόσο η έκταση των ζημιών στο πλοίο όσο και οι ενδεχόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την επίθεση.