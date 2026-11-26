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Με έντονο τρόπο απάντησε ο δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος σε πολίτες που διαμαρτύρονται για την καθαριότητα στην πόλη, σε κάποιες γειτονιές. Ο Αχιλλέας Μπέος μετά τις αναρτήσεις στα social media με φωτογραφίες από δρόμους όπου οι κάδοι απορριμμάτων ξεχείλιζαν, αποφάσισε να απαντήσει με βίντεο στο Facebook.

Συγκεκριμένα στο βίντεο ακούγεται να λέει:

«Ακούστε ρε άπλυτοι, ξεφτίλες. Σήμερα είναι απεργία. Όπου πήγαμε πεντακάθαρα. Μπορεί να υπάρχουν σε 5-10 σημεία, ένα συνεργείο να ξέχασε να περάσει, ένα απορριμματοφόρο να χάλασε. Έξω από τα σπίτια σας βρωμιάρηδες ψάχνεστε να τραβήξετε μια φωτογραφία να δυσφημήσετε την πόλη σας. Την Τρίτη είστε καλεσμένοι. Σας ενημερώνω έρχεται μεγάλη πίτσα, σύντομα. Όχι σαν αυτή του 23, πολύ μεγαλύτερη».