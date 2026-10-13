Τραμπ για ενεργειακή εκεχειρία: Πούτιν και Ζελένσκι «συμφώνησαν επειδή το είπα εγώ»

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Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιμένει ότι Ρωσία και Ουκρανία έχουν συμφωνήσει σε παύση των αμοιβαίων πληγμάτων, στα πλαίσια της «ενεργειακής εκεχειρίας», μετατοπίζοντας την ευθύνη για τη συνέχιση των εχθροπραξιών στον Βολόντιμιρ Ζελένσκι.

«Συμφώνησαν επειδή το είπα εγώ»

Ο Αμερικανός Πρόεδρος επέμεινε ότι η Μόσχα και το Κίεβο έχουν συμφωνήσει να σταματήσουν τα πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές εκατέρωθεν, καλώντας παράλληλα και τις δύο πλευρές να τερματίσουν αυτόν τον «γελοίο» πόλεμο.

Οι δηλώσεις του Τραμπ έγιναν την ίδια στιγμή που ο Ουκρανός πρόεδρος Βολόντιμιρ Ζελένσκι καταγγέλλει ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν πλήξει τουλάχιστον έξι ουκρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις από την Κυριακή, οπότε και ο Αμερικανός Πρόεδρος διακήρυξε την υποτιθέμενη εκεχειρία.

«Λοιπόν, συμφώνησαν», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους, αναφερόμενος στον Ζελένσκι και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Επειδή είπα: “Συμφωνείτε”. Γι’ αυτό συμφώνησαν, επειδή είπα ότι συμφωνούν».



Όταν πιέστηκε από τους δημοσιογράφους σχετικά με τις συνεχιζόμενες ρωσικές επιθέσεις, ο Τραμπ απάντησε: «Λοιπόν, θα πρέπει να το εξετάσω και να δω, διότι υπάρχουν παραβιάσεις και από τις δύο πλευρές».

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ χαρακτήρισε τον πόλεμο —ο οποίος ξεκίνησε με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022— «καταστροφή», ενώ υποστήριξε, χωρίς να παρουσιάσει στοιχεία, ότι τουλάχιστον 32.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί μόνο αυτόν τον μήνα.

«Το μόνο που ξέρω είναι ότι, ο Ζελένσκι και ο Πούτιν πρέπει να καθίσουν μαζί και να τερματίσουν αυτόν τον γελοίο πόλεμο», κατέληξε.

Αιφνιδιασμός στο Κίεβο

Ο Τραμπ αιφνιδίασε πλήρως το Κίεβο και τους Ευρωπαίους συμμάχους του όταν ανακοίνωσε την Κυριακή την επικείμενη ενεργειακή εκεχειρία.

Η ανακοίνωση ακολούθησε κατά δύο ημέρες την απόφασή του να χαλαρώσει προσωρινά τις αμερικανικές κυρώσεις στο ρωσικό ντίζελ, μια κίνηση που προκάλεσε οργή στην Ευρώπη και την Ουκρανία.

Ο Ζελένσκι τόνισε ότι η απόφαση αυτή ακυρώνει πολυετείς δυτικές προσπάθειες για την απομόνωση της ρωσικής οικονομίας και το μόνο που επιτυγχάνει είναι να ενθαρρύνει τον Πούτιν.

Παράλληλα, Αμερικανοί βουλευτές και από τα δύο μεγάλα κόμματα σημείωσαν ότι η απόφαση για το ντίζελ φαίνεται να παραβιάζει την αμερικανική νομοθεσία, με αρκετούς Ρεπουμπλικανούς να ενίστανται ότι υπονομεύει νόμο που είχε υπογράψει ο ίδιος ο Τραμπ για την αυστηροποίηση των περιορισμών κατά της Μόσχας.

Ο Ουκρανός Πρόεδρος ανέφερε τη Δευτέρα ότι η χώρα του υποστηρίζει μια ενεργειακή εκεχειρία και δεν πραγματοποίησε καμία επίθεση σε ρωσικά διυλιστήρια κατά τη διάρκεια της νύχτας, προσθέτοντας ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να υπογράψει «εγγυήσεις ώστε να διασφαλιστεί η αξιοπιστία τους».

Ωστόσο, σημείωσε πως είναι «όλο και πιο προφανές» ότι η Μόσχα δεν πρόκειται να συμμορφωθεί.

«Μόνο σήμερα, οι Ρώσοι επιτέθηκαν σε 6 ενεργειακές εγκαταστάσεις στην Ουκρανία. 33 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε όλη τη χώρα», έγραψε ο Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Αυτό συμβαίνει όταν η Ρωσία βλέπει την προοπτική υψηλότερων εσόδων για τη πολεμική της μηχανή».

Thank you to António Costa @eucopresident, Ursula von der Leyen @vonderleyen, and all EU member states for adopting a new EU sanctions package targeting Russia’s military-industrial complex. It is increasingly evident that Russia is unwilling to accept an energy ceasefire proposed by the United States and intends to continue its terrorist air attacks against our people and communities. Today alone, the Russians have attacked 6 energy facilities in Ukraine. 33 people were wounded across the country. This is what happens when Russia sees the prospect of higher revenues for its war machine. Therefore, more pressure on Russian entities, particularly those involved in ballistic missile and “shahed” production, is the right and indispensable signal if we are serious about ending Russia’s war. I thank everyone who is working to make peace through strength possible. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 12, 2026

Απόρριψη της εκεχειρίας από τη Μόσχα

Από την πλευρά της, η Ρωσία απέρριψε οποιαδήποτε παύση των εχθροπραξιών, με τον υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ να ξεκαθαρίζει ότι η στρατιωτική εκστρατεία θα συνεχιστεί κανονικά.

«Δεν θεωρώ ότι του αξίζει καμία ανάπαυλα», δήλωσε ο Λαβρόφ αναφερόμενος στον Ζελένσκι. «Δεν νομίζω ότι θα πειστούμε ξανά από διαβεβαιώσεις και υποσχέσεις».

Πρόσθεσε δε ότι η Ρωσία θα συνεχίσει να επιδιώκει τους στόχους της λεγόμενης «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης» στην Ουκρανία.

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε χθες σε δημοσιογράφους ότι η Ρωσία επιθυμεί μια μακροπρόθεσμη ειρηνευτική συμφωνία παρά μια προσωρινή κατάπαυση πυρός.

«Στο Κρεμλίνο, ο πρόεδρος Πούτιν και αξιωματούχοι σε άλλα επίπεδα έχουν κατ’ επανάληψη δηλώσει ότι δεν θέλουμε εκεχειρία», είπε χαρακτηριστικά.

Τέλος, απορρίπτοντας την πρόταση Ζελένσκι για κατάπαυση 60 ημερών προκειμένου να διεξαχθούν προεδρικές εκλογές στην Ουκρανία, ο Πεσκόφ σημείωσε: «Εάν στο Κίεβο θέλουν πραγματικά να διεξαγάγουν εκλογές, τότε ο Ρώσος πρόεδρος και Ανώτατος Διοικητής των Ενόπλων Δυνάμεων θα είναι έτοιμος να δώσει εντολή να μην πληγεί η Ουκρανία την ημέρα των εκλογών».

Οι αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές

Στο μεταξύ, ο Τραμπ παρουσιάζει την Ουκρανία, και όχι τη Ρωσία, ως το κύριο εμπόδιο για την ειρήνη.

Υποστηρίζει ότι ο Πούτιν επιθυμεί τη συμφωνία περισσότερο από τον Ζελένσκι, ενώ έφτασε στο σημείο να καλέσει τους Ουκρανούς πολίτες να υπερψηφίσουν την απομάκρυνση του προέδρου τους από την εξουσία.

«Πιστεύω ότι ήρθε η ώρα η Ουκρανία να αποκτήσει νέο πρόεδρο», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, προσθέτοντας ότι ο Ζελένσκι είχε πλήξει τον παγκόσμιο εφοδιασμό με ντίζελ λόγω των επιθέσεων εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων.

«Θέλει να δημιουργήσει προβλήματα στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας όσον αφορά το ντίζελ, επειδή η Ρωσία παρέχει μεγάλο μέρος του ντίζελ σε ολόκληρο τον κόσμο», ισχυρίστηκε.

Οι τελευταίες ανακοινώσεις και δηλώσεις φαίνεται να υποκινούνται από την επιθυμία του Τραμπ να συγκρατήσει τις τιμές του ντίζελ ενόψει των κρίσιμων ενδιάμεσων αμερικανικών εκλογών της 3ης Νοεμβρίου.

Οι περισσότερες δημοσκοπήσεις προβλέπουν ότι οι Ρεπουμπλικανοί κινδυνεύουν να χάσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου, καθώς οι ψηφοφόροι είναι δυσαρεστημένοι από την αύξηση του κόστους διαβίωσης και ειδικά των καυσίμων.

Έρευνα που δημοσιεύθηκε την 1η Οκτωβρίου από το Associated Press και το Πανεπιστήμιο του Σικάγο έδειξε ότι το 65% των Αμερικανών ενηλίκων επιρρίπτει την ευθύνη για το υψηλό κόστος ζωής στον Λευκό Οίκο, εστιάζοντας ιδιαίτερα στην δασμολογική πολιτική του Τραμπ και τον νέο πόλεμο κατά του Ιράν.

Ευρωπαϊκή απάντηση

Την ίδια ώρα, οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουκρανίας εξέφρασαν τον έντονο σκεπτικισμό τους για την ενεργειακή εκεχειρία και προχώρησαν στην έγκριση του μεγαλύτερου πακέτου κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την εισβολή του 2022.

Οι υπουργοί Εξωτερικών των κρατών-μελών πρόσθεσαν περίπου 1.600 άτομα και επιχειρήσεις στη λίστα κυρώσεων για να διατηρήσουν την πίεση στη Μόσχα.

«Η Ρωσία θα διαπραγματευτεί σοβαρά μόνο υπό πίεση, γι’ αυτό και εμμένουμε στις κυρώσεις μας εναντίον της», δήλωσε από το Βερολίνο ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς.