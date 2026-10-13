Δημοσκόπηση Interview: Πρωτιά για τη ΝΔ, «μάχη» ΕΛΑΣ- ΠΑΣΟΚ για τη δεύτερη θέση – Στο 3,7% η Συμμαχία Ελλήνων

Διατηρεί την πρωτιά η ΝΔ στην εκτίμηση ψήφου στη δημοσκόπηση της Interview για την Political με ποσοστό 29,6%. Η διαφορά με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ανέρχεται στις 13,9 μονάδες (15,7%), ενώ στην τρίτη θέση ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 14,6%.

Κάτω από το 10% ακολουθούν η Ελληνική Λύση στο 7,6%, το ΚΚΕ στο 6,1%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία στο 4,3%, η Φωνή Λογικής στο 3,7%, η Συμμαχία Ελλήνων στο 3,7%, το ΜέΡΑ25 στο 3,3% και η Πλεύση Ελευθερίας στο 3%. Ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει το 2,2%.

H πρόθεση ψήφου

Αναφορικά με την πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 27%, ενώ ακολουθεί η ΕΛ.Α.Σ. με 14,3% και το ΠΑΣΟΚ με 13,3%.

Αναλυτικά, στην ερώτηση «αν την επόμενη Κυριακή είχαμε βουλευτικές εκλογές, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε;» το 6,9% απαντά την Ελληνική Λύση, το 5,6% το ΚΚΕ, το 3,9% την Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το 3,4% τη Φωνή Λογικής, το 3,4% τη Συμμαχία Ελλήνων και το 3% το ΜέΡΑ25. Στο 8,8% είναι οι αναποφάσιστοι.

Καταλληλότερος ο Μητσοτάκης, στο 20,7% ο “Κανένας”

Στην ερώτηση «ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας;», το 32,2% απαντά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το 20,7% «Κανέναν», το 13,2% τον Αλέξη Τσίπρα, το 10,6% τον Νίκο Ανδρουλάκη, το 5% τον Κυριάκο Βελόπουλο, το 4,6% τον Δημήτρη Κουτσούμπα, το 3,1% τη Μαρία Καρυστιανού, το 3% τον Γιάνη Βαρουφάκη, το 2,3% την Αφροδίτη Λατινοπούλου, το 2,2% τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, το 1,9% τον Στέφανο Κασσελάκη, το 0,6% τον Δημήτρη Νατσιό και το 0,6% τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη.