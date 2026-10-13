Λευκορωσία: Ευλογήθηκε… η πρώτη εικόνα Aγίου που δημιουργήθηκε με Τεχνητή Νοημοσύνη – ΒΙΝΤΕΟ

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Ένα πρωτοφανές γεγονός για τα εκκλησιαστικά χρονικά έλαβε χώρα στη Λευκορωσία -και πιθανότατα παγκοσμίως-, καθώς για πρώτη φορά ευλογήθηκε επίσημα εικόνα που φιλοτεχνήθηκε με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης (AI).

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στις 11 Οκτωβρίου στον ναό της Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής στην πόλη Νοβαλουκόμλ, όπου την εικόνα ευλόγησε ο επίτιμος Αρχιεπίσκοπος Ταντέους Κοντρούσιεβιτς.

Ο Άγιος Κάρλο Ακούτις

Η εικόνα απεικονίζει τον Άγιο Κάρλο Ακούτις, ο οποίος αποκαλείται «κυβερνο-απόστολος».



Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα katolik.life, επικαλούμενη τον εφημέριο της ενορίας, πάτερ Μικαλάι Λίπσκι, η συγκεκριμένη εικόνα δημιουργήθηκε ειδικά για τις ανάγκες του ναού με τη συνδρομή αλγορίθμων Τεχνητής Νοημοσύνης.



Ο Κάρλο Ακούτις αναγνωρίζεται ως «προστάτης της νεολαίας», «προστάτης του διαδικτύου», καθώς και «απόστολος της Θείας Ευχαριστίας».

On Oct. 12, the Church celebrates Saint Carlo Acutis, a young apostle of the Eucharist and the first millennial raised to the altars. A tech-savvy gamer and programmer who called the Holy Eucharist his “highway to heaven,” Carlo showed that sanctity is fully attainable in the modern digital age. With profound love for the Blessed Sacrament and a joyful, selfless heart, he placed his talents at the service of the Gospel, living as a radiant witness that holiness is for everyone. Saint Carlo Acutis, pray for us! — EWTN Vatican (@EWTNVatican) October 11, 2026



Ο Ιταλός Κάρλο Ακούτις έγινε ευρέως γνωστός καθώς χρησιμοποίησε το διαδίκτυο για τη διάδοση της καθολικής πίστης, ενώ ο ίδιος επιδίωκε να συμμετέχει καθημερινά στη Θεία Λειτουργία.

Ο Ακούτις έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 15 ετών. Αγιοποιήθηκε το 2025, αποτελώντας τον πρώτο άγιο της γενιάς των millennials.

Αντιδράσεις και προβληματισμός

Παρά τον συμβολισμό της πρωτοβουλίας, η απόφαση της ενορίας του Νοβαλουκόμλ προκάλεσε έντονες συζητήσεις και επικρίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

✝️ У беларускім касцёле асвяцілі абраз, створаны штучным інтэлектам Праект @katolik_life паведамляе, што гэта першы падобны выпадак у Беларусі (і не выключана, што ў свеце). Выяву Карла Акуціса, згенераваную ШІ, блаславіў арцыбіскуп-эмэрыт Тадэвуш Кандрусевіч падчас учорашняй імшы ў касцёле святой Марыі Магдалены ў Новалукомлі. ✍️ Карла Акуціс – італьянскі падлетак, які ў 2006-м памёр ад лейкеміі ва ўзросце 15 гадоў. Ён актыўна выкарыстоўваў інтэрнэт для распаўсюду хрысціянскай веры і каштоўнасцей. Каталіцкая царква афіцыйна прызнае два цуды, здзейсненыя Акуцісам. Год таму Ватыкан прагалосіў яго святым. Карла называюць «інфлюэнсерам Бога» ды «заступнікам Інтэрнэту». — Belsat TV (@Belsat_TV) October 12, 2026



Πολλοί πιστοί εξέφρασαν την αντίθεσή τους, υποστηρίζοντας ότι μια απεικόνιση που έχει παραχθεί από λογισμικό Τεχνητής Νοημοσύνης στερείται της πνευματικότητας και της ανθρώπινης πίστης που απαιτεί η αγιογραφία, και ως εκ τούτου δεν μπορεί να θεωρηθεί ή να αποκαλείται ιερή εικόνα.