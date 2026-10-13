Λευκορωσία: Ευλογήθηκε… η πρώτη εικόνα Aγίου που δημιουργήθηκε με Τεχνητή Νοημοσύνη – ΒΙΝΤΕΟ

Στη Λευκορωσία έλαβε χώρα ένα πρωτοφανές εκκλησιαστικό γεγονός, καθώς ευλογήθηκε επίσημα η πρώτη εικόνα Αγίου, του Κάρλο Ακούτις, η οποία δημιουργήθηκε με Τεχνητή Νοημοσύνη. Αυτή η πρωτοβουλία, παρόλο που ο Άγιος Ακούτις είναι γνωστός ως «κυβερνο-απόστολος», προκάλεσε έντονες συζητήσεις και επικρίσεις μεταξύ των πιστών.

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Διεθνή Νέα

Λευκορωσία εκκλησία εικόνα AI
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένα πρωτοφανές γεγονός για τα εκκλησιαστικά χρονικά έλαβε χώρα στη Λευκορωσία -και πιθανότατα παγκοσμίως-, καθώς για πρώτη φορά ευλογήθηκε επίσημα εικόνα που φιλοτεχνήθηκε με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης (AI).
  • Η εικόνα απεικονίζει τον Άγιο Κάρλο Ακούτις, ο οποίος αποκαλείται «κυβερνο-απόστολος» και αγιοποιήθηκε το 2025, αποτελώντας τον πρώτο άγιο της γενιάς των millennials.
  • Παρά τον συμβολισμό της πρωτοβουλίας, η απόφαση προκάλεσε έντονες συζητήσεις και επικρίσεις, με πολλούς πιστούς να υποστηρίζουν ότι μια εικόνα από Τεχνητή Νοημοσύνη στερείται της πνευματικότητας που απαιτεί η αγιογραφία.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένα πρωτοφανές γεγονός για τα εκκλησιαστικά χρονικά έλαβε χώρα στη Λευκορωσία -και πιθανότατα παγκοσμίως-, καθώς για πρώτη φορά ευλογήθηκε επίσημα εικόνα που φιλοτεχνήθηκε με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης (AI).

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στις 11 Οκτωβρίου στον ναό της Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής στην πόλη Νοβαλουκόμλ, όπου την εικόνα ευλόγησε ο επίτιμος Αρχιεπίσκοπος Ταντέους Κοντρούσιεβιτς.

Ο Άγιος Κάρλο Ακούτις

Η εικόνα απεικονίζει τον Άγιο Κάρλο Ακούτις, ο οποίος αποκαλείται «κυβερνο-απόστολος».


Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα katolik.life, επικαλούμενη τον εφημέριο της ενορίας, πάτερ Μικαλάι Λίπσκι, η συγκεκριμένη εικόνα δημιουργήθηκε ειδικά για τις ανάγκες του ναού με τη συνδρομή αλγορίθμων Τεχνητής Νοημοσύνης.


Ο Κάρλο Ακούτις αναγνωρίζεται ως «προστάτης της νεολαίας», «προστάτης του διαδικτύου», καθώς και «απόστολος της Θείας Ευχαριστίας».


Ο Ιταλός Κάρλο Ακούτις έγινε ευρέως γνωστός καθώς χρησιμοποίησε το διαδίκτυο για τη διάδοση της καθολικής πίστης, ενώ ο ίδιος επιδίωκε να συμμετέχει καθημερινά στη Θεία Λειτουργία.

Ο Ακούτις έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 15 ετών. Αγιοποιήθηκε το 2025, αποτελώντας τον πρώτο άγιο της γενιάς των millennials.

Αντιδράσεις και προβληματισμός

Παρά τον συμβολισμό της πρωτοβουλίας, η απόφαση της ενορίας του Νοβαλουκόμλ προκάλεσε έντονες συζητήσεις και επικρίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.


Πολλοί πιστοί εξέφρασαν την αντίθεσή τους, υποστηρίζοντας ότι μια απεικόνιση που έχει παραχθεί από λογισμικό Τεχνητής Νοημοσύνης στερείται της πνευματικότητας και της ανθρώπινης πίστης που απαιτεί η αγιογραφία, και ως εκ τούτου δεν μπορεί να θεωρηθεί ή να αποκαλείται ιερή εικόνα.

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