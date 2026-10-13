Χανιά: Τραγικό τέλος για τον 22χρονο που ήταν αγνοούμενος – Εντοπίστηκε νεκρός από δύτη στη θαλάσσια περιοχή του Τερσανά

Ο 22χρονος αλλοδαπός που αγνοούνταν από χθες (12/10/2026) στη θαλάσσια περιοχή του Τερσανά, στα Χωραφάκια Χανίων, εντοπίστηκε νεκρός. Το άψυχο σώμα του περισυνελέγη από ιδιώτη δύτη, ο οποίος συμμετείχε στην επιχείρηση αναζήτησης, βάζοντας τραγικό τέλος στις αγωνιώδεις έρευνες. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

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Θάλασσα/φωτό αρχείου
Πηγή: Pexels
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νεκρός εντοπίστηκε ο 22χρονος αλλοδαπός που αγνοούνταν από χθες στη θαλάσσια περιοχή του Τερσανά Χανίων.
  • Ο νεαρός είχε μεταβεί στην παραλία για κολύμπι, με τις έρευνες να διεξάγονται υπό δύσκολες συνθήκες, λόγω των ισχυρών ανέμων.
  • Το άψυχο σώμα του εντοπίστηκε από ιδιώτη δύτη, βάζοντας τραγικό τέλος, στην αγωνιώδη επιχείρηση αναζήτησης. Οι συνθήκες του περιστατικού, διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

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Νεκρός εντοπίστηκε ο 22χρονος που αγνοούνταν από χθες (12/10/2026)  στη θαλάσσια περιοχή του Τερσανά, στα Χωραφάκια Χανίων. Το άψυχο σώμα του εντοπίστηκε από ιδιώτη δύτη, ο οποίος συμμετείχε στην επιχείρηση αναζήτησής του.

Πώς εξελίχθηκαν οι έρευνες

Ο 22χρονος είχε μεταβεί στην παραλία του Τερσανά για να κολυμπήσει, ωστόσο, όταν πέρασε αρκετή ώρα χωρίς να δώσει σημεία ζωής, ειδοποιήθηκαν οι Αρχές και ξεκίνησε επιχείρηση για τον εντοπισμό του.

Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν υπό δύσκολες συνθήκες, καθώς στην περιοχή έπνεαν δυτικοί άνεμοι έντασης 5 έως 6 μποφόρ. Στην επιχείρηση συμμετείχαν δύο πλωτά μέσα του Λιμενικού Σώματος, ιδιωτικά σκάφη που ερεύνησαν τη θαλάσσια περιοχή, καθώς και όχημα του Λιμενικού, που πραγματοποιούσε έρευνες από την ξηρά.

Σήμερα, στις προσπάθειες εντοπισμού του 22χρονου, συνέδραμαν και δύτες.

Η τραγική κατάληξη

Δυστυχώς, ο ιδιώτης δύτης εντόπισε το άψυχο σώμα του 22χρονου στη θαλάσσια περιοχή όπου διεξάγονταν οι έρευνες. Η σορός περισυνελέγη από αλιευτικό σκάφος και μεταφέρθηκε στην ξηρά, βάζοντας τραγικό τέλος στην αγωνιώδη επιχείρηση αναζήτησης του 22χρονου.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

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