«Μου τον έφεραν γυμνό σε νάιλον σακούλα – Είχε παράξενα εγκαύματα» – Συγκλόνισε η μητέρα του 23χρονου Κύπριου φοιτητή στη δίκη των Τεμπών

Συνεχίζεται σήμερα Τρίτη (13/10) η δίκη για την σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, με νέες καταθέσεις συγγενών των θυμάτων.

Πρόκειται για την 40η δικάσιμο στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας.

Σήμερα καταθέτουν ο πατέρας του αδικοχαμένου 23χρονου Κύπριου φοιτητή, , πάτερ Χριστόδουλος Παπαϊωάννου, η Γμητέρα του Κυπριανού, καθώς και επιζώντες μάρτυρες.

«Μου τον έφεραν σε μια σακούλα νάιλον με φερμουάρ, γυμνό – Κανένας σεβασμός»

Στην συγκλονιστική της κατάθεση η Γεωργία Παπαϊωάννου, μητέρα του 23χρονου Κύπριου φοιτητή Κυπριανού Παπαϊωάννου ανάφερε: «Μου μιλούσε για τα όνειρα του. Μου έλεγαν οι καθηγητές του πόσο ξεχωριστός ήταν. Συχνά μου μιλούσε για την Ελλάδα και για τους αγώνες της. Ποιος να μου το έλεγε πως η Ελλάδα θα τον έτρωγε με αυτόν τον τραγικό τρόπο.

Φτάνει αυτή η μαύρη μέρα. Σοκ και ταραχή επικρατεί στο σπίτι μου. Το τηλέφωνο του δεν απαντούσε. Παρακαλούσα να βρεθεί μέσα στους τραυματίες. Όταν μου είπαν πως δεν ήταν στο τελευταίο λεωφορείο με τους τραυματίες πάγωσα. Μου είπαν πως είναι καμένος. Θα πάρετε το φέρετρο κλειστό μου είπαν. Είχε τα εγκαύματα του αλλά ήταν αναγνωρίσιμος. Μου τον έφεραν σε μια σακούλα νάιλον με φερμουάρ, γυμνό. Κανένας σεβασμός. Αντί να τον ντύνω γαμπρό τον έντυνα νεκρό. Μύριζε παράξενα. Σαν να άκουγα στην φωνή του γιου μου να φωνάζει “μάμα, μάμα “. Γιατί έδωσαν εντολή να μην ανοιχτούν τα φέρετρα. Χάσαμε τον λεβέντη μας, άλλαξε η ζωή μας»

Η κ. Παπαϊωάννου τόνισε ότι έχει εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, σημειώνοντας: «Να κάνετε σωστά την δουλειά σας και το λειτούργημα μας. Πιστεύω στην δικαιοσύνη. Θέλω να μάθω γιατί αλλοιώθηκε ο χώρος του δυστυχήματος; Γιατί βιάστηκαν και μάζεψαν με τις μπουλντόζες τα απομεινάρια των θυμάτων. Εύχομαι όλοι οι υπεύθυνοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να γίνει μια δίκαιη δίκη”.

«Είχε παράξενα εγκαύματα…»

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, σε ερωτήσεις συνηγόρων η μητέρα του Κυπριανού απάντησε: «Ενημερώθηκα από το διαδίκτυο πως έγινε μια σύγκρουση με τα τρένα στην Ελλάδα. Όταν άνοιξα την σακούλα με τον νεκρό γιο μου, υπήρχε μια έντονη και παράξενη μυρωδιά. Τα αποτελέσματα της νεκροψίας έδειξαν πολλαπλά τραύματα. Είχε παράξενα εγκαύματα. Οι υπεύθυνοι είναι άνθρωποι κανείς δεν ήθελε να σκοτώσει. Αλλά υπήρχε ανευθυνότητα και αμέλεια. Ο κάθε υπεύθυνος να αναλάβει την ευθύνη του».