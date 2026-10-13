Ιεράπετρα: Εντοπίστηκαν δύο λέμβοι με 118 μετανάστες

Συνολικά 118 αλλοδαποί περισυνελέγησαν τα ξημερώματα από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, στη θαλάσσια περιοχή 45 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας. Οι αλλοδαποί επέβαιναν σε δύο λέμβους και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Ιεράπετρας.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

Λιμενικό
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνολικά 118 αλλοδαποί περισυνελέγησαν τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή 45 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας.
  • Οι αλλοδαποί επέβαιναν σε δύο λέμβους, οι οποίες εντοπίστηκαν από παραπλέοντα πλοία, και περισυνελέγησαν από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος.
  • Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Ιεράπετρας, υπό την επικράτηση δυτικών ανέμων έντασης 5 έως 6 μποφόρ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Συνολικά 118 μετανάστες περισυνελέγησαν τα ξημερώματα από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), στη θαλάσσια περιοχή 45 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας.

Κρήτη: Διασώθηκαν 40 μετανάστες νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων – Drone της FRONTEX εντόπισε την λέμβο που επέβαιναν 

Οι μετανάστες επέβαιναν σε δύο λέμβους, οι οποίες εντοπίστηκαν από δύο παραπλέοντα πλοία. Ακολούθησε επιχείρηση περισυλλογής τους από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Ιεράπετρας.

Στην περιοχή επικρατούσαν δυτικοί άνεμοι έντασης 5 έως 6 μποφόρ.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ