Ντόναλντ Τραμπ: «Εξετάζουμε την απομάκρυνση της Γκίλφοϊλ – Δεν είμαστε ικανοποιημένοι»

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Σε τροχιά άμεσης αποπομπής από τη διπλωματική αποστολή της στην Αθήνα φαίνεται πως βρίσκεται η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, μετά τις αλλεπάλληλες αποκαλύψεις για πιθανώς παράνομη συμπεριφορά, τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της θητείας της.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε δημόσια ότι εξετάζει το ενδεχόμενο απομάκρυνσής της, εκφράζοντας την εντονότατη δυσαρέσκεια του Λευκού Οίκου για τις διαστάσεις που έχει λάβει η υπόθεση.

«Δεν είμαστε ικανοποιημένοι»

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στο Λευκό Οίκο τη Δευτέρα, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δεν έκρυψε τον προβληματισμό του για το μέλλον της Γκίλφοϊλ στην ελληνική πρωτεύουσα.

«Λοιπόν, το εξετάζουμε», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στους δημοσιογράφους. «Δεν είμαστε ικανοποιημένοι», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Trump on looking into the firing of Kimberly Guilfoyle: “We’re not happy.” https://t.co/5fHThJjipq — CSPAN (@cspan) October 12, 2026



Οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου ήρθαν μετά το δημοσίευμα του πρακτορείου Associated Press, το οποίο, επικαλούμενο ανώτατο Αμερικανό αξιωματούχο, αποκάλυψε ότι τόσο ο Τραμπ όσο και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είναι «εξαιρετικά οργισμένοι» με τη συμπεριφορά της πρέσβειρας και αναμένεται να λάβουν τις οριστικές τους αποφάσεις εντός της εβδομάδας.

Οι αποκαλύψεις

Η πίεση προς την Γκίλφοϊλ κορυφώθηκε έπειτα από σειρά αποκαλυπτικών δημοσιευμάτων της εφημερίδας Wall Street Journal και άλλων διεθνών Μέσων.

Σε μια από τις τελευταίες αποκαλύψεις, ο Ρεπουμπλικανός δωρητής Έρικ Ντίτερς αποκάλυψε ότι η Γκίλφοϊλ του ζήτησε να της μεταφέρει 100.000 δολάρια για την εξόφληση του λογαριασμού της πιστωτικής της κάρτας American Express, λίγο πριν από την ακρόαση για την επικύρωση του διορισμού της από τη Γερουσία τον Ιούλιο του 2025.

Σε αντάλλαγμα, υποσχέθηκε να λειτουργήσει ως ο άνθρωπος που θα τον στηρίζει «μέχρι τέλους στον κόσμο του Τραμπ».

Όπως προκύπτει από στιγμιότυπα οθόνης (screenshots) που περιήλθαν και στην κατοχή των New York Times, η Γκίλφοϊλ έγραφε σε γραπτό μήνυμα: «Αγάπη μου, σε παρακαλώ, χρειάζομαι να το τακτοποιήσεις αυτό για μένα σήμερα».

“Honey please I need you to get this done for me.” How Kimberly Guilfoyle pressed a MAGA ally to transfer $100,000 to her Amex account. https://t.co/UIMczNpkmV https://t.co/3vImYwDt9I — The Wall Street Journal (@WSJ) October 7, 2026



Παράλληλα, τα μηνύματα αποκαλύπτουν ότι η ίδια προειδοποιούσε τον Ντίτερς να επικοινωνεί μαζί της αποκλειστικά μέσω της κρυπτογραφημένης εφαρμογής Signal και να κρατήσει την επαφή τους απόρρητη.

“Honey please I need you to get this done for me.” How Kimberly Guilfoyle pressed a MAGA ally to transfer $100,000 to her Amex account. https://t.co/hlDCaDUucK https://t.co/LyQqhzD0t2 — The Wall Street Journal (@WSJ) October 8, 2026



«Κυριολεκτικά θα μου κοστίσεις την πρεσβεία», ανέφερε σε άλλο μήνυμα.

Τα δημοσιεύματα της Wall Street Journal περιγράφουν μια σειρά από αμφιλεγόμενες ενέργειες της Γκίλφοϊλ από τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι σε δεξίωση ισχυρίστηκε πως οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την ελληνική κυβέρνηση αν το επιθυμούσαν, ενώ κατηγορείται ότι προώθησε τα επιχειρηματικά συμφέροντα συγκεκριμένης ελληνικής εταιρείας κατασκευών και ενέργειας.

Επιπλέον, η εφημερίδα αποκάλυψε ότι η Γκίλφοϊλ εξοργίστηκε επειδή δεν είχε προσκληθεί σε εκδήλωση ελληνικού ενδιαφέροντος στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός στην Ελβετία, απαιτώντας να παρευρεθεί, ενώ υπερηφανευόταν για πολυτελή ταξίδια στη Γαλλία με στελέχη εταιρειών ενέργειας.

Παράλληλα, η βρετανική Daily Mail ανέφερε ότι η συμπεριφορά της είχε προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια και αποξένωση στο προσωπικό της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα.

Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο, αν και αρχικά στήριξε την πρέσβειρα χαρακτηρίζοντάς την «ισχυρή εκπρόσωπο των ΗΠΑ», ξέσπασε κατά των δημοσιογράφων στη σκάλα του αεροσκάφους του πριν αναχωρήσει από την Αθήνα.

«Περιφέρεστε νομίζοντας ότι επειδή κάποια πηγή σάς είπε κάτι και το αναφέρατε, αυτό αποτελεί θέσφατο. Δεν είναι θέσφατο. Δεν είναι θέσφατο για μένα. Δεν κάνουμε έτσι τα πράγματα», δήλωσε ο Ρούμπιο, ενώ η Γκίλφοϊλ τον παρακολουθούσε από το έδαφος κατά την αναχώρησή του.

Η ίδια η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ δεν έχει τοποθετηθεί αυτοπροσώπως, ωστόσο οι δικηγόροι της, Ντέιβιντ Σβαρτς και Τζέσι Μπίναλ, εξέδωσαν ανακοίνωση διαψεύδοντας κατηγορηματικά τα δημοσίευματα.

Υποστήριξαν ότι τα χρήματα που ζητούσε από τον Ντίτερς αποτελούσαν οφειλόμενη αμοιβή για δημόσιες εμφανίσεις και ομιλίες που είχαν πραγματοποιηθεί πριν από την υποψηφιότητά της για την πρεσβεία.

Παράλληλα, σχετικά με τη χρήση ιδιωτικών αεροσκαφών, οι νομικοί της εκπρόσωποι σημείωσαν: «Πριν από κάθε τέτοιο ταξίδι, η πρέσβειρα ζητούσε, λάμβανε και ακολουθούσε τις οδηγίες του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, τηρώντας τους ταξιδιωτικούς κανονισμούς του υπουργείου. Η πρέσβειρα Γκίλφοϊλ έχει υπηρετήσει, και θα συνεχίσει να υπηρετεί, με ακεραιότητα, τιμή και διάκριση. Αξιολογούμε όλα τα διαθέσιμα ένδικα μέσα για την είσπραξη αυτής της οφειλής και κάθε άλλη πιθανή νομική ενέργεια».

Την ίδια στιγμή, δεύτερος Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι ο Γενικός Επιθεωρητής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξετάζει τις καταγγελίες, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει αν έχει ξεκινήσει επίσημη πειθαρχική έρευνα.

Παράλληλα, κορυφαία στελέχη των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο, όπως ο αντιπρόσωπος Γκρέγκορι Μιξ, η γερουσιαστής Τζιν Σαχίν και ο βουλευτής Ρόμπερτ Γκαρσία έχουν ήδη ζητήσει την επίσημη διενέργεια έρευνας για τις ενέργειες της πρέσβειρας.