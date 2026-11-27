Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οδηγούνται σήμερα, Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, οι τέσσερις συλληφθέντες για την υπόθεση των «σπιτιών ανακύκλωσης», έπειτα από έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. σχετικά με καταγγελίες για υπερκοστολογήσεις και κακοδιαχείριση ευρωπαϊκών πόρων. Αρχικά θα τους απαγγελθούν κατηγορίες και ακολούθως θα περάσουν το κατώφλι του Ευρωπαίου ανακριτή, όπου αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί τέσσερις συλλήψεις, του εκδότη Γιάννη Κουρτάκη, των ιδιοκτητών της εταιρείας ΤΕΧΑΝ Απόστολου και Παναγιώτη Μούργου και του προέδρου του ΔΣ της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης Παύλου Ραβάνη.

Μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί επίσημη ανακοίνωση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σχετικά με την υπόθεση, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.

Όπως έχει γίνει γνωστό, στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης βρίσκονται ενδεχόμενες παρατυπίες γύρω από τη χρηματοδότηση και την εκτέλεση του έργου, με το ενδιαφέρον να εστιάζει τόσο στο οικονομικό σκέλος όσο και στις διαδικασίες ανάθεσής του στην ανάδοχο εταιρεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κομβικό σημείο της έρευνας αποτελεί το κόστος για την προμήθεια των λεγόμενων «σπιτιών» ανακύκλωσης. Όπως φέρεται να αναφέρεται σε σχετικό πόρισμα, το κόστος ανά εγκατάσταση ανήλθε στις 300.000 ευρώ, τη στιγμή που η εμπορική της αξία εκτιμάται στις 66.000 ευρώ. Ταυτόχρονα, στο μικροσκόπιο των εισαγγελικών αρχών βρίσκεται και το ενδεχόμενο αθέμιτων παρεμβάσεων ή άσκησης επιρροής που ενδεχομένως οδήγησαν στην ανάθεση του έργου στη συγκεκριμένη εταιρεία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είχε αρχίσει ήδη από το 2025 να διερευνά ενδείξεις πιθανής κακοδιαχείρισης κοινοτικών κονδυλίων. Οι έρευνες κλιμακώθηκαν τον Ιούλιο του 2026, με τη διενέργεια στοχευμένων ερευνών σε περιοχές της Αττικής.

Η δήλωση του εκδότη

Ο εκδότης Γιάννης Κουρτάκης σε ανακοίνωσή του αναφέρει:

«Σε σχέση με τις κατηγορίες που φέρονται να μου αποδίδονται, δηλώνω ότι καμία παράνομη πράξη δεν έχω τελέσει, σίγουρα δεν συμμετέχω σε οποιαδήποτε εγκληματική οργάνωση, ουδέποτε έχω παραστήσει ψευδώς ο,τιδήποτε σε οποιονδήποτε δημόσιο λειτουργό ή σε τρίτον, ούτε και φυσικά κατέπεισα οποιονδήποτε να προκαλέσει ζημιά στα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ότι φτάσαμε να διώκεται η νόμιμη διαφημιστική καταχώριση με την έκδοση όλων των νόμιμων παραστατικών και η αρθρογραφία για ζητήματα που απασχολούν τις δημόσιες πολιτικές είναι κάτι που ειλικρινά με ξεπερνά. Επί του παρόντος, αυτά επαρκούν. Οι έωλες κατηγορίες σύντομα θα καταπέσουν».

Οι θέσεις των κομμάτων

Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ κάνει λόγο για σκάνδαλο διασπάθισης ευρωπαϊκών πόρων, προσθέτει ότι ηταν η Κοινοβουλευτική Ομάδα του που το είχε αναδείξει με Ερώτηση ήδη από τον Οκτώβριο του 2025, ενώ για το ζήτημα ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει αλλεπάλληλες φορές ρωτήσει τον Πρωθυπουργό στην Ολομέλεια. Η Χαριλάου Τρικούπη κατηγορεί την κυβέρνηση ότι εφάρμοζε τον «κανόνα της σιωπής» και είναι υπόλογη και εκτεθειμένη, κάνοντας επί μήνες ότι δεν είδε και δεν άκουσε. « Η κυβέρνηση εφάρμοζε τον ‘κανόνα της σιωπής’ και σε αυτή την υπόθεση όπου είναι υπόλογη και εκτεθειμένη. Έκανε επί μήνες ότι δεν είδε και δεν άκουσε. Μάλιστα το καλοκαίρι έβγαλε το ακροδεξιό της εξαπτέρυγο, Άδωνι Γεωργιάδη να προπαγανδίζει ότι σκάνδαλο δεν υπάρχει και να φτάνει στο σημείο να ζητεί μάλιστα από τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να κατεβάσει σχετικό βίντεο που είχε αναρτήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τώρα μάλλον έχει πιει το αμίλητο νερό ο κ. Γεωργιάδης. Πρωταθλητές στη διαφθορά. Πρωταθλητές και στη συγκάλυψη. Η χώρα θα γυρίσει σελίδα με το ΠΑΣΟΚ και την πολιτική αλλαγή» αναφέρει.

Από την πλευρά της, η ΕΛ.Α.Σ. υποστηρίζει ότι «κάθε μέρα και ένα σκάνδαλο στην “αυλή” του κυρίου Μητσοτάκη, που σφυρίζει αδιάφορα. Κάθε σκάνδαλο και ένα χτύπημα στη λειτουργία των θεσμών και της δημοκρατίας και πλήγμα στην πίστη των πολιτών ότι η ζωή τους μπορεί να γίνει καλύτερη». Η Ελληνική Αριστερή Συμπράταξη επισημαίνει ότι «σήμερα η υπόθεση βρίσκεται στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Δεν είναι η πρώτη φορά και δεν θα είναι η τελευταία. Ο κ. Μητσοτάκης και η παρέα του είναι οι καλύτεροι πελάτες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να εκτίθεται και να στοχοποιείται εξαιτίας τους. Η χώρα έχει υποστεί ζημιά και ο αρχιερέας της διαφθοράς πρέπει να φύγει».

Το ΚΚΕ κάνει λόγο για σκάνδαλο που συνδέεται με την παράδοση ανακύκλωσης και υποδομών σε μεγαλοεπιχειρηματίες. Τονίζει ότι είχε καταγγελθεί από το ΚΚΕ ήδη από το 2023 μαζί με την πολιτική των κυβερνήσεων και της ΕΕ που το εξέθρεψε. «Οι εργαζόμενοι που δίκαια εξοργίζονται με το πινγκ πονγκ των σκανδάλων των εκατομμυρίων ευρώ, αλλά και με τον προεκλογικό ψευτοκαβγά κυβέρνησης, κόμματος Τσίπρα και ΠΑΣΟΚ για το “ποιος είναι περισσότερο διεφθαρμένος”, έχουν επιλογή: να παλέψουν για να απαλλαγούν μια και καλή από το σάπιο σύστημα της σήψης και της διαφθοράς», καταλήγει το ΚΚΕ.

Σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, επισημαίνει: «Σπιτάκια ανακύκλωσης: 8 χρόνια ανακυκλώνει σκάνδαλα η Νέα Δημοκρατία. Μετά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα δισεκατομμύρια απευθείας αναθέσεων, το Ταμείο Ανάκαμψης σε λίγους και εκλεκτούς, μία ακόμη υπόθεση διαφαινόμενης διασπάθισης ευρωπαϊκών πόρων επί διακυβέρνησης Μητσοτάκη οδηγεί σε συλλήψεις κατόπιν παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Υπερτιμολογήσεις, αποφάσεις ανάκτησης σχεδόν 40 εκατ. ευρώ και σοβαρά ερωτήματα για τη λειτουργία των ελεγκτικών μηχανισμών συνθέτουν την εικόνα της υπόθεσης με τα “σπιτάκια ανακύκλωσης”, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα.

Τι έχει να πει σήμερα ο κ. Γεωργιάδης, ο οποίος έσπευδε να διαβεβαιώσει ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο; Τι γνώριζαν οι αρμόδιοι υπουργοί; Ποιοι ενέκριναν τις επίμαχες δαπάνες και ποιοι είχαν την ευθύνη της εποπτείας; Δεν υπάρχει πεδίο άσκησης πολιτικής που να μην το έχουν κάνει φερετζέ για τη διασπάθιση δημόσιου χρήματος οι γαλάζιες ακρίδες του επιτελικού κράτους.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναδεικνύει με συνέπεια και επιμονή την υπόθεση ήδη από το 2020, με 15 κοινοβουλευτικές ερωτήσεις, αλλεπάλληλες ανακοινώσεις του Γραφείου Τύπου και του Τμήματος Περιβάλλοντος, καθώς και με ειδική αναφορά στην απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής τον Ιούνιο του 2026. Επίσης έχει καταθέσει φάκελο στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την απορρόφηση των σχετικών ευρωπαϊκών κονδυλίων. Ουδείς μπορεί να επικαλεστεί άγνοια. Η διερεύνηση των ποινικών ευθυνών ανήκει στη Δικαιοσύνη. Για τις πολιτικές ευθύνες, όμως, ο κ. Μητσοτάκης οφείλει να δώσει απαντήσεις τώρα».