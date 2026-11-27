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Βίντεο από την επεισοδιακή καταδίωξη οδηγού μηχανής, το πρωί της Πέμπτης (26/11) στη Λεωφόρο Συγγρού, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Όλα ξεκίνησαν όταν οι αστυνομικοί έκαναν έλεγχο στον 34χρονο οδηγό μοτοσικλέτας να σταματήσει για έλεγχο, ωστόσο, εκείνος πάτησε γκάζι και επιχείρησε να διαφύγει.

Ακολούθησε καταδίωξη κατά την οποία ο μοτοσικλετιστής φέρεται να πετούσε συσκευασίες, που πιθανόν περιείχαν ναρκωτικά, στον δρόμο, ώστε να μην τα βρουν πάνω του οι αστυνομικοί.

Τελικά, στο ύψος του «Σταύρος Νιάρχος», ο 34χρονος έχασε τον έλεγχο της μηχανής και έπεσε στο οδόστρωμα, με τους αστυνομικούς να του περούν χειροπέδες.

Σε βίντεο που μετέδωσε το mega, καταγράφεται η καταδίωξη του μοτοσικλετιστή, αλλά και εικόνες από τους άνδρες της ΔΙΑΣ, που πραγματοποίησαν έρευνες κατά μήκος της Λ. Συγγρού, προκειμένου να βρουν τα πακέτα με τα ναρκωτικά.

Δείτε το βίντεο: