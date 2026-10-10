Γκράβα: Παραμένει κλειστό το σχολικό συγκρότημα – Εξειδικευμένοι έλεγχοι στις εγκαταστάσεις

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Κλειστά παραμένουν τα σχολεία στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, μετά τις επανειλημμένες αναφορές για έντονη οσμή αερίου, η προέλευση της οποίας δεν έχει ακόμη εντοπιστεί. Περίπου 4.000 μαθητές και 450 εκπαιδευτικοί επηρεάζονται από την προσωρινή αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων, με τα μαθήματα να διεξάγονται εξ αποστάσεως μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και να επιβεβαιωθεί η ασφάλεια των εγκαταστάσεων.

Το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας αποφάσισε ομόφωνα την αναστολή της λειτουργίας των σχολείων για προληπτικούς λόγους, ενώ τεχνικά συνεργεία πραγματοποιούν ελέγχους στο εσωτερικό δίκτυο του συγκροτήματος, με έμφαση στο λεβητοστάσιο και τις σωληνώσεις.

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ανέφερε ότι οι εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη, επισημαίνοντας πως εξετάζεται το ενδεχόμενο διαρροής.

«Αυτή τη στιγμή οι έλεγχοι γίνονται στην εσωτερική εγκατάσταση του συγκροτήματος της Γκράβας», δήλωσε, διευκρινίζοντας ότι πραγματοποιούνται συμπληρωματικές επιθεωρήσεις στο λεβητοστάσιο.

Την Κυριακή έχει προγραμματιστεί ενδελεχής έλεγχος του δικτύου σωληνώσεων από εξειδικευμένο συνεργείο. Παράλληλα, έπειτα από αίτημα του Δήμου Αθηναίων, αναμένεται να πραγματοποιηθεί αυτοψία από μηχανικούς του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ), ενώ η αρμόδια εταιρεία θα συνεχίσει τις μετρήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέρου.

Οι πρώτες αναφορές και η εκκένωση του συγκροτήματος

Η πρώτη αναφορά για οσμή αερίου καταγράφηκε στις 16 Σεπτεμβρίου. Ακολούθησε έλεγχος, χωρίς ωστόσο να εντοπιστεί κάποιο πρόβλημα.

Στις 2 Οκτωβρίου υπήρξε νέα αναφορά, με αποτέλεσμα να πραγματοποιηθεί προληπτική εκκένωση του σχολικού συγκροτήματος. Ούτε τότε κατέστη δυνατό να προσδιοριστεί η αιτία της οσμής, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία στη σχολική κοινότητα.

Μαθητές και γονείς αναφέρουν ότι η μυρωδιά ήταν αισθητή για αρκετές ημέρες. «Εδώ και πολλές μέρες βρωμάει υγραέριο το σχολείο», δήλωσε μαθητής, περιγράφοντας την κατάσταση που επικρατούσε στις εγκαταστάσεις.

Παράλληλα, μητέρα μαθήτριας εξέφρασε την ανησυχία της, αναφέροντας ότι δεν ήθελε να επιτρέψει στην κόρη της να εισέλθει στο σχολείο, εξαιτίας της οσμής.

Από την πλευρά του, ο Κώστας Δανιάς, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Γονέων και Κηδεμόνων Αττικής, ανέφερε ότι οι γονείς είχαν ενημερωθεί για αναφορά περί διαρροής κάτω από το 2ο ΕΠΑΛ.

Όπως εξήγησε, στη συνέχεια ενημερώθηκαν ότι οι έλεγχοι που απαιτούνται για την ασφαλή επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών θα ξεκινούσαν την επόμενη ημέρα.

Πότε θα επαναλειτουργήσουν τα σχολεία

Η επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα των τεχνικών ελέγχων και των μετρήσεων που πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις.

Εφόσον διαπιστωθεί κάποιο πρόβλημα, θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης, πριν επιτραπεί η επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών στις αίθουσες.

Μέχρι να εξακριβωθεί η αιτία της οσμής και να επιβεβαιωθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις ασφαλούς λειτουργίας, τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά και η εκπαιδευτική διαδικασία θα συνεχιστεί εξ αποστάσεως.