Βουλή: Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την απαγόρευση χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τους ανήλικους κάτω των 15 ετών

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026 εισάγεται προς επεξεργασία στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή το νομοσχέδιο του υπουργού Επικρατείας, Άκη Σκέρτσου, με τίτλο «Απαγόρευση χρήσης επιγραμμικών υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης από ανηλίκους».

Το νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή, θεσπίζει ως ελάχιστο όριο ηλικίας για την πρόσβαση στις επιγραμμικές υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης τα 15 έτη, με στόχο την προληπτική προστασία των ανηλίκων. Την εποπτεία της εφαρμογής των σχετικών διατάξεων αναλαμβάνουν το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) και η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Στην αιτιολογική έκθεση επισημαίνεται ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των κινδύνων που ενδέχεται να συνδέονται με την πρόσβαση παιδιών κάτω των 15 ετών στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, τόσο για τη σωματική και ψυχική υγεία τους όσο και για την ομαλή ψυχοκοινωνική ανάπτυξη και την ασφάλειά τους.

«Η ευρεία διάδοση των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης έχει οδηγήσει σε σημαντική αύξηση της καθημερινής χρήσης τους από παιδιά μικρής ηλικίας. Η πρώιμη έκθεσή τους σε αλγοριθμικά διαμορφούμενα περιβάλλοντα, τα οποία σχεδιάζονται ώστε να μεγιστοποιούν τον χρόνο παραμονής του χρήστη μέσω προσωποποιημένων συστάσεων, αδιάκοπης ροής περιεχομένου και λοιπών μηχανισμών ενίσχυσης της απασχόλησής του και της δέσμευσης της προσοχής του, συνδέεται με αυξημένους κινδύνους ανάπτυξης προβληματικών ή και εθιστικών προτύπων χρήσης», αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση.

Επαλήθευση ηλικίας μέσω Gov.gr Wallet και KidsWallet

Για την εφαρμογή του ηλικιακού περιορισμού προβλέπεται η δυνατότητα αξιοποίησης υφιστάμενων εθνικών ψηφιακών εργαλείων επαλήθευσης ηλικίας, όπως το Gov.gr Wallet και το KidsWallet.

Ωστόσο, τα συγκεκριμένα εργαλεία δεν καθιερώνονται ως ο μοναδικός τρόπος εφαρμογής της ρύθμισης, καθώς παραμένει δυνατή η χρήση άλλων ισοδύναμων λύσεων, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τις απαιτήσεις του ενωσιακού δικαίου.

«Οι εφαρμογές αυτές αποτελούν ενδεικτικά εργαλεία και δεν καθιερώνονται ως αποκλειστικός τρόπος εφαρμογής της αξιολογούμενης ρύθμισης και, συνεπώς, διατηρείται η δυνατότητα χρήσης και άλλων ισοδύναμων λύσεων που πληρούν τις απαιτήσεις του ενωσιακού δικαίου», αναφέρεται στην έκθεση.

Οι ρυθμίσεις αφορούν κυρίως τους ανηλίκους κάτω των 15 ετών, τους γονείς και τους κηδεμόνες τους, καθώς και τους παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης. Παράλληλα, οι αρμόδιες εθνικές εποπτικές αρχές αποκτούν την ευθύνη παρακολούθησης της εφαρμογής των προβλεπόμενων διατάξεων.