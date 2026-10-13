Αναβαθμίζεται το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για την κακοκαιρία: Κόκκινη προειδοποίηση για επικίνδυνα φαινόμενα – Προσοχή και στην Αττική

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε την Δευτέρα (12-10-2026) με α.α 14 αναβαθμίζεται σε Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων.
Αναλυτικά:
Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων, αναμένονται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, σήμερα Τρίτη (13-10-2026) και αύριο Τετάρτη (14-10-2026).
Παράλληλα προβλέπονται τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο βόρειο Αιγαίο από το βράδυ της Τρίτης (13-10-2026).
Συγκεκριμένα,
1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
Α. Σήμερα Τρίτη (13-10-2026)
- Πρόσκαιρα στα νησιά του Ιονίου (Λευκάδα, Κεφαλλονιά, Ζάκυνθος), στη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο έως τις βραδινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).
- Στη Χαλκιδική από τις μεσημβρινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).
- Στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας) από τις απογευματινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση). Επισημαίνεται ότι στις περιοχές αυτές τα φαινόμενα θα έχουν ένταση και διάρκεια.
- Στην Εύβοια από τις απογευματινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση). Επισημαίνεται ότι στις περιοχές αυτές τα φαινόμενα θα έχουν ένταση και διάρκεια.
- Στη βορειοανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και τις Κυκλάδες (κυρίως τα δυτικά και βόρεια τμήματα) από αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).
- Στα Δωδεκάνησα από αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).
- Στην Κρήτη (κυρίως ν. Χανίων, ν. Ρεθύμνου) από τις βραδινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).
Β. Αύριο Τετάρτη (14-10-2026)
- Στην Εύβοια έως αργά το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).
- Πρόσκαιρα στη βορειοανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και τις Κυκλάδες (κυρίως τα δυτικά και βόρεια τμήματα) έως τις πρώτες ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).
- Στη Χαλκιδική έως τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).
- Στις Σποράδες, την ανατολική Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας) έως το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).
- Στα Δωδεκάνησα έως το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).
- Στην Κρήτη (κυρίως ν. Χανίων, ν. Ρεθύμνου) έως αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).
2. Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 και πρόσκαιρα τοπικά έως 10 μποφόρ θα πνέουν αρχικά στο βόρειο Αιγαίο και βαθμιαία και στο κεντρικό, από το βράδυ της Τρίτης έως αργά τη νύχτα της Τετάρτης.