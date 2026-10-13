Φλωρίδης: Καθαρή πολιτική δήλωση Μητσοτάκη για το όριο του 25% – Μακάρι όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί να μιλούσαν έτσι

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, τοποθετήθηκε σε ραδιοφωνική του συνέντευξη για τα κρίσιμα πολιτικά και νομοθετικά ζητήματα της επικαιρότητας. Αναφερόμενος στη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη για το όριο του 25%, την χαρακτήρισε ως μια ξεκάθαρη πολιτική τοποθέτηση που βάζει τέλος στην εσωκομματική φιλολογία.

Παράλληλα, σχολίασε τη μάχη για τη δεύτερη θέση στην αντιπολίτευση, ενώ ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση δεν επιλέγει αντίπαλο.

Στο νομοθετικό πεδίο, αναφέρθηκε στην εξαίρεση των τεχνιτών του ΔΕΔΔΗΕ από το αυτόφωρο για την αποφυγή περαιτέρω καταστροφών σε περιπτώσεις πυρκαγιών, καθώς και στις ερχόμενες αλλαγές στο καθεστώς της συνιδιοκτησίας ακινήτων.

Ξεκάθαρο μήνυμα πως η ΝΔ δεν πρόκειται να επιλέξει αντίπαλο στις επόμενες βουλευτικές εκλογές έστειλε το πρωί της Τρίτης (13/10) ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά, ο κ. Φλωρίδης υπενθύμισε, αρχικά, πως θα είναι υποψήφιος στην Α’ Θεσσαλονίκης με τη ΝΔ.

«Καθαρή πολιτική δήλωση» του Πρωθυπουργού το όριο του 25%

Σχολιάζοντας την πρόσφατη ραδιοφωνική συνέντευξη του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος έθεσε το 25% ως όριο, ακόμη και για μια ενδεχόμενη αποχώρησή του από την ηγεσία της ΝΔ, ο κ. Φλωρίδης χαρακτήρισε την τοποθέτηση αυτή, «καθαρή πολιτική δήλωση».

«Αυτή είναι μια πολιτικά καθαρή δήλωση και μακάρι όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί να μιλούσαν έτσι. Λέει ότι το 25% είναι το όριο πάνω από το οποίο παίρνεις το μπόνους άρα λέει ότι το όριο του να συζητάμε το οτιδήποτε είναι το 25% από την ώρα που θα πιάσω αυτό το όριο κάθε συζήτηση είναι περιττή, από εκεί και κάτω δεν χρειάζεται κανένας να μου πει οτιδήποτε θα το κάνω μόνος», προσέθεσε ο υπουργός Δικαιοσύνης.

Συνεχίζοντας την ανάλυσή του για τη δήλωση του πρωθυπουργού, ο Γιώργος Φλωρίδης, υπογράμμισε:

«Ο πρωθυπουργός είπε ότι «επιδιώκω την αυτοδυναμία» αλλά επειδή διεξάγεται μια συζήτηση για αλλαγή -ότι του κατέβει λέει ο καθένας- βγαίνει και λέει «παίδες στοπ, το όριο είναι αυτό. Θέλω την αυτοδυναμία, αυτή θα επιδιώξω, πιστεύω ότι θα την πάρω». Νομίζω ότι τελειώνει μια συζήτηση που κατά καιρούς εμφανίζεται, όχι από τη ΝΔ αλλά από διάφορους γύρω -γύρω οι οποίοι έχουν πρόθεση να προκαλέσουν μια συζήτηση μόνιμη στο εσωτερικό της ΝΔ», επεσήμανε ο υπουργός Δικαιοσύνης.

.Περνώντας στο μέτωπο της αντιπολίτευσης και την αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον Αλέξη Τσίπρα και τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο κ. Φλωρίδης επεσήμανε:

«Αναμενόμενη η αντιπαράθεση μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ»

«Τελικά το ζήτημα δεν είναι να βγούμε πρώτοι, όπως λέει το ΠΑΣΟΚ με μια ψήφο διαφορά αλλά να βγούμε δεύτεροι με μια ψήφο διαφορά νομίζω ότι εκεί επικεντρώνεται το θέμα. Αναμενόμενο είναι γιατί αυτή τη στιγμή στο χώρο της αντιπολίτευσης, είναι φανερή η αντιπαράθεση μεταξύ του κ. Τσίπρα και του κ. Ανδρουλάκη για το ποιος θα πάρει τη δεύτερη θέση».

Σε σχετική τοποθέτησή του για το ποιος θα ήταν πιο βολικός αντίπαλος για τη ΝΔ, ο κ. Φλωρίδης τόνισε:

«Οι κυβερνήσεις δεν ορίζουν τον αντίπαλο ως βολικό αλώστε η διαφορά που χωρίζει τη ΝΔ από τους άλλους είναι σχεδόν διπλάσια ψήφος επομένως δεν έχει νόημα να επιλέγεις αντίπαλο. Πάντα οι κυβερνήσεις αναμετρώνται με τις ανάγκες του κόσμου δεν είναι οι αντίπαλοι»», τόνισε με έμφαση.

Αναφορικά με το αν θα κατατεθεί νομοθετική ρύθμιση για τις υποκλοπές, ο υπουργός σημείωσε:

«Δεν υπάρχει καμία επ’ ευκαιρία για οποιοδήποτε θέμα νομοθετική ρύθμιση. Δεν νομοθετούμε επ’ ευκαιρία και δεν νομοθετούμε κατά περίπτωση. Αν νομοθετούμε κάτι είναι ζητήματα που αφορούν το κοινωνικό σύνολο οπότε διευκολύνουμε, ας πούμε, την λειτουργία ενός ποινικού συστήματος που βοηθάει την κοινωνία, δεν υπάρχουν άλλα θέματα».

Όσον αφορά την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση για τον ΔΕΔΔΗΕ, ο υπουργός Δικαιοσύνης διευκρίνισε:

«Όχι στο αυτόφωρο για τους τεχνίτες του ΔΕΔΔΗΕ»

«Όταν ξεκινάει μια πυρκαγιά η Πυροσβεστική το πρώτο που ζητάει από τον ΔΕΔΔΗΕ είναι να κόψει το ρεύμα εκεί λοιπόν αν έχεις υποψίες ότι υπάρχουν ευθύνες του ΔΕΔΔΗΕ γιατί έχουν γίνει πτώσεις από κολώνες που ενδεχομένως να προκάλεσαν την πυρκαγιά, αν πας αυτόφωρο τους τεχνίτες αυτό σημαίνει ότι όσο εξελίσσεται η πυρκαγιά η Πυροσβεστική δεν θα μπορεί να βρει κάποιον τεχνίτη για να κόψει το ρεύμα και επίσης όταν έχει μεσολαβήσει μια καταστροφή από πυρκαγιά το πρώτο που ζητάει ο κόσμος είναι οι τεχνίτες να συνδέσουν το ρεύμα.

Κατά συνέπεια αν τους τεχνίτες τους πας με αυτόφωρη διαδικασία τότε είναι προφανές ότι μια καταστροφή που έγινε από πυρκαγιά θα πολλαπλασιαστεί από μια καταστροφή γιατί δεν μπορείς να έχεις ρεύμα και νερό. Άρα εμείς λέμε ότι δεν απαλλάσσονται οι τεχνίτες από τη δίωξη και τις ποινικές ευθύνες που τυχόν έχουν, δεν απαλλάσσονται από τα δικαστήρια απλώς δεν γίνεται αυτόφωρο», εξήγησε,

Τέλος, ολοκληρώνοντας τις δηλώσεις του με αναφορά στο νομοσχέδιο για την ιδιοκτησία, ο Γιώργος Φλωρίδης, κατέληξε:

«Η πιο σημαντική διάταξη είναι αυτή η οποία θα αλλάξει τους όρους με τους οποίους αποφασίζουν οι άνθρωποι στις πολυκατοικίες και εκεί που υπάρχουν ρυθμίσεις όπου προβλέπεται 100% ομοφωνία και δεν μπορεί να γίνει το παραμικρό στα σπίτια. Σε κάποιες περιπτώσεις θα ορίσουμε πλειοψηφίες αλλά δεν θα είναι αυτό το σύστημα το οποίο ακινητοποιεί την περιουσία στην Ελλάδα και είναι και πάρα πολλά ακόμα γιατί η συνιδιοκτησία στην Ελλάδα πολλές φορές καταλήγει σε μια φοβερή ταλαιπωρία των ανθρώπων που είναι συνιδιοκτήτες και ταυτόχρονα ακινητοποιεί τεράστιες περιουσίες. Αυτά όλα θα τα αλλάξουμε», τόνισε ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του.