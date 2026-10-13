Έλλη Κοκκίνου: Πρώτη φορά μακριά από τον Αλέξανδρο

Ο 18χρονος γιος της ξεκίνησε σπουδές στην Αγγλία και η Έλλη Κοκκίνου έκανε ένα ταξίδι-αστραπή για να βρεθεί δίπλα του στο πρώτο μεγάλο βήμα της νέας ζωής του.

Της ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ ΚΑΡΑΜΙΧΑ – ΠΗΓΗ: Realnews

H φετινή σεζόν ξεκίνησε δυναμικά για την Έλλη Κοκκίνου. Νέα συνεργασία με τον Πέτρο Ιακωβίδη, επιστροφή στο στούντιο με τον Φοίβο και καινούρια τραγούδια στα σκαριά. Την ίδια στιγμή, όμως, μια πολύ μεγαλύτερη αλλαγή συμβαίνει στην προσωπική ζωή της.

Ο γιος της Αλέξανδρος ενηλικιώθηκε και άφησε την Αθήνα για να σπουδάσει χρηματοοικονομικά στην Αγγλία. Αμέσως μετά την πρεμιέρα της, η Έλλη ταξίδεψε για λίγες ημέρες κοντά του, ώστε να τον βοηθήσει να τακτοποιηθεί, να γνωρίσει τη νέα του πόλη και να οργανώσει την καθημερινότητά του και όλες εκείνες τις απαραίτητες, πρακτικές λεπτομέρειες που απαιτεί το πέρασμα στη φοιτητική ζωή.

Για πρώτη φορά, θα πρέπει και η ίδια να συνηθίσει να ζει μακριά από τον γιο της. Ο Αλέξανδρος είναι το μοναχοπαίδι της, που απέκτησε από τον γάμο της με τον επιχειρηματία Παναγιώτη Βασιλειάδη, και η αγαπημένη τραγουδίστρια δεν έχει κρύψει ποτέ την αδυναμία που του έχει.

«Με τον Αλέξανδρο είμαστε πάρα πολύ δεμένοι και ανακαλύπτω πτυχές του εαυτού του, βλέπω τα καλά μου σημεία σε εκείνον. Είναι συγκινητικό», είχε πει περιγράφοντας με ιδιαίτερα τρυφερό τρόπο τη στενή σχέση που τους δένει.

Τον περασμένο Μάιο, στα 18α γενέθλιά του, είχε δημοσιεύσει μια φωτογραφία στην οποία εκείνος την κρατούσε στους ώμους του, μια εικόνα που έδειχνε με τον πιο απλό τρόπο πόσο έχουν αλλάξει οι ρόλοι μέσα στα χρόνια.

«Και κάπως έτσι πέρασαν τα χρόνια και πήγες 18! Από εκεί που σε άντεχαν οι ώμοι μου τώρα ούτε να το σκεφτώ… Μπορείς, όμως, εσύ και το χαίρομαι! Να έχεις μια υπέροχη ζωή. Σε θαυμάζω και σε καμαρώνω», είχε γράψει στα social media.

Η ίδια έχει μιλήσει αρκετές φορές για το πόσο κεντρική θέση είχε η μητρότητα στη ζωή της και πόσο στενά ήταν συνδεδεμένη η καθημερινότητά της με εκείνη του γιου της. Γι’ αυτό και η αναχώρησή του για σπουδές δεν είναι απλώς μια αλλαγή διεύθυνσης. Είναι μια νέα πραγματικότητα και για εκείνη, καθώς έπειτα από 18 χρόνια η καθημερινότητά τους αποκτά για πρώτη φορά απόσταση.

Την ίδια περίοδο, και η δική της επαγγελματική ζωή βρίσκεται σε ιδιαίτερα δημιουργική φάση. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο ανεβαίνει στη σκηνή του «Fantasia» στο πλευρό του Π. Ιακωβίδη, σε μια συνεργασία που έχει ξεκινήσει δυναμικά, ενώ παράλληλα βρίσκεται ξανά στο στούντιο με τον Φοίβο, δουλεύοντας τα επόμενα τραγούδια της.