Πέτρος Ιακωβίδης και Έλλη Κοκκίνου ενώνουν τις δυνάμεις τους στη νυχτερινή διασκέδαση

Από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, ο Πέτρος Ιακωβίδης επιστρέφει στο Fantasia και υποδέχεται την Έλλη Κοκκίνου, σε ένα σχήμα που αναμένεται να πρωταγωνιστήσει στη νυχτερινή διασκέδαση.

Ο Πέτρος Ιακωβίδης, ένας από τους πιο επιτυχημένους και δημοφιλείς καλλιτέχνες της γενιάς του, επιστρέφει στη σκηνή που έχει συνδέσει το όνομά του με sold out βραδιές.

Με τις μεγάλες προσωπικές του επιτυχίες και το νέο του hit «Παγκόσμιο Φαινόμενο» να ξεχωρίζει ήδη, ο Πέτρος Ιακωβίδης ετοιμάζει ένα πρόγραμμα γεμάτο ενέργεια, ρυθμό και συναίσθημα. Με τη χαρακτηριστική του σκηνική παρουσία, το αστείρευτο πάθος του και το επικοινωνιακό του χάρισμα, ο Πέτρος Ιακωβίδης αποδεικνύει ότι πρωταγωνιστεί στις καρδιές όλων!

Η Έλλη Κοκκίνου, μία από τις πιο λαμπερές και διαχρονικές παρουσίες του ελληνικού τραγουδιού, έρχεται στο Fantasia με μια σπουδαία πορεία γεμάτη επιτυχίες, εντυπωσιακή σκηνική παρουσία και αδιαμφισβήτητη δυναμική.

Με το πλούσιο ρεπερτόριό της, τη χαρακτηριστική της λάμψη και την αστείρευτη σκηνική της ενέργεια, υπόσχεται να χαρίσει στο κοινό όλες εκείνες τις επιτυχίες που έχουν αγαπηθεί και τραγουδηθεί όσο λίγες.

Η μουσική συνάντηση του Πέτρου Ιακωβίδη και της Έλλης Κοκκίνου αποτελεί μία από τις πιο πολυαναμενόμενες συνεργασίες της νέας σεζόν.

Δύο καλλιτέχνες με σπουδαία πορεία, μεγάλες διαχρονικές και σύγχρονες επιτυχίες, ξεχωριστή σκηνική παρουσία και αδιαμφισβήτητη απήχηση στο κοινό ενώνουν τις δυνάμεις τους στο Fantasia, δημιουργώντας ένα πρόγραμμα υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μοναδικές μουσικές στιγμές και αξέχαστες βραδιές διασκέδασης.

Το σχήμα συμπληρώνουν η Μορφούλα, που έχει ήδη ξεχωρίσει για την ιδιαίτερη ερμηνευτική της ταυτότητα και την εξαιρετική της φωνή, καθώς και η Κρυσταλλία, η οποία με τη σύγχρονη μουσική της ταυτότητα, το δυναμικό της performance και τη θετική της ενέργεια προσθέτει τη δική της ξεχωριστή pop πινελιά στο πρόγραμμα.

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Fantasia

Από Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου