Μαύρη Θάλασσα: ΕΕ και ΝΑΤΟ καταδικάζουν τις επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων – Κύμα αλληλεγγύης στη Βουλγαρία

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Την αμέριστη συμπαράστασή τους προς τη Βουλγαρία εξέφρασαν η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, καταδικάζοντας απερίφραστα τις επιθέσεις με drones εναντίον εμπορικών πλοίων στα ανοιχτά των βουλγαρικών ακτών.

Σε κοινή γραμμή, ο γενικός γραμματέας της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε, η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, στηλίτευσαν τα πλήγματα στη Μαύρη Θάλασσα, υπογραμμίζοντας την υποστήριξή τους στη Σόφια.

«Απαράδεκτες» οι επιθέσεις

«Η Μαύρη Θάλασσα έχει μετατραπεί σε ένα ακόμη μέτωπο κλιμάκωσης του ρωσικού πολέμου στην Ουκρανία», δήλωσε η Φον ντερ Λάιεν μέσω της πλατφόρμας Χ, χαρακτηρίζοντας τις επιθέσεις «απαράδεκτες».



Όπως υπογράμμισε, οι επιθέσεις με drones εναντίον εμπορικών πλοίων κοντά στις βουλγαρικές ακτές θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο τη ζωή των πληρωμάτων και απειλούν την ασφάλεια στη Μαύρη Θάλασσα.

«Στεκόμαστε στο πλευρό της Βουλγαρίας και ευχαριστούμε τους διασώστες της για την άμεση ανταπόκρισή τους», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι υπεύθυνοι πρέπει να λογοδοτήσουν.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, εξέφρασε την πλήρη αλληλεγγύη της ΕΕ προς τη Βουλγαρία μετά τις επιθέσεις που σημειώθηκαν χθες, Δευτέρα, το βράδυ εναντίον φορτηγών πλοίων στα ανοικτά των ακτών της.

«Οι επιθέσεις κατά της πολιτικής ναυσιπλοΐας και των εμπορικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα κλιμακώνονται. Είναι απολύτως απαράδεκτες», τόνισε.

The EU stands in full solidarity with Bulgaria following last night’s attacks on cargo vessels off its coast. Attacks on civilian shipping and merchant vessels in the Black Sea are escalating. They are totally unacceptable. The European Council will address the situation and the intensification of Russia’s hybrid campaigns at its meeting later this week. — António Costa (@eucopresident) October 13, 2026



Παράλληλα προανήγγειλε ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, που θα συνεδριάσει στο τέλος της εβδομάδας, θα εξετάσει την κατάσταση, καθώς και την εντατικοποίηση των ρωσικών υβριδικών επιθέσεων.

«Παρακολουθεί» την κατάσταση το ΝΑΤΟ

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ανέφερε ότι συνομίλησε με τον πρωθυπουργό της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ, για τις τελευταίες επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα, τονίζοντας ότι η Συμμαχία θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με τους συμμάχους της στην περιοχή.

«Έχουμε ήδη ενισχύσει τη θέση μας κατά μήκος της ανατολικής πτέρυγας και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε το περιβάλλον ασφαλείας, προσαρμόζοντας, εφόσον χρειάζεται, τη θέση μας όσον αφορά την αποτροπή και την άμυνα», δήλωσε ο Μαρκ Ρούτε, μέσω του Χ.

I spoke with Bulgarian PM @RumenRadevPM about the latest attacks on commercial shipping in the Black Sea. NATO will continue to work closely with our Allies in the Black Sea. We have already strengthened our posture along the eastern flank and will continue to monitor the security environment, adjusting our deterrence and defence posture as needed — Mark Rutte (@SecGenNATO) October 13, 2026

«Δεν διαθέτουμε αδιάσειστα, σαφή στοιχεία για να διατυπώσουμε κατηγορίες εναντίον της μίας ή της άλλης πλευράς, όμως με βάση τη λογική, το αποτέλεσμα κλίνει προς τη Ρωσία», υπογράμμισε από την πλευρά του ο Ράντεφ.

Αγνοούνται ναυτικοί

Έντεκα ναύτες αγνοούνται αφού δύο πλοία που βρίσκονταν στα ανοικτά της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα επλήγησαν από drones και ένα από αυτά βυθίστηκε, ανακοίνωσε σήμερα ο Ράντεφ ο οποίος πρόσθεσε ότι θα καλέσει την πρεσβευτή της Ρωσίας μετά την «απαράδεκτη» αυτή επίθεση, για την οποία ενημέρωσε το ΝΑΤΟ.

Ένα αρχικό σήμα «ελήφθη στη 01:30 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) και αφορούσε ένα πλοίο που βρισκόταν σε κίνδυνο», σημείωσε ο Ράντεφ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εξηγώντας ότι το πλήρωμά του διασώθηκε.

Το πλοίο, που έχει σημαία Μάλτας και ανήκει στην Ουκρανία, «χτυπήθηκε από τρία drones», πρόσθεσε.

The latest attack on a commercial vessel in the immediate vicinity of Bulgaria’s territorial waters is absolutely unacceptable. At 01:30, a distress call was received from a vessel 18 nautical miles east of Byala. According to the crew, the Chelsea 3—sailing under the Maltese flag, registered in Odesa and Ukrainian-owned—was struck on its deck and side by three aerial drones. All 15 crew members—seven Ukrainian and eight Azerbaijani nationals—were safely transported to the port of Varna. Five are receiving medical assistance. Our Permanent Representatives to NATO and the EU have been informed. Bulgaria continues to seek support for an investigation into the attacks to determine the country of origin of the drones. We are also seeking assistance to strengthen surveillance of the air and maritime domains and enhance our response capabilities. We do not have clear and conclusive evidence to attribute responsibility to either side. However, as I have already stated, the logic suggests that the outcome benefits the Russian Federation. I will therefore summon the Russian Ambassador for a meeting today. At an extraordinary meeting of the Security Council under the Council of Ministers, we also received information about another vessel, struck 17 nautical miles east of Krapets. It sank, and one crew member was rescued. — Rumen Radev (@RumenRadevPM) October 13, 2026



Στη συνέχεια «χτυπήθηκε ένα άλλο πλοίο» το οποίο «βυθίστηκε», επεσήμανε ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι «ένα μέλος του πληρώματος σώθηκε».

Σύμφωνα με την κυβέρνηση της Βουλγαρίας, το πρώτο πλήγμα σημειώθηκε 18 ναυτικά μίλια ανατολικά της Μπιάλα και το δεύτερο 17 μίλια ανατολικά του Κράπετς, δύο πόλεις που βρίσκονται στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας.

Το πλήρωμα του πρώτου πλοίου, του «Chelsea 3» που είναι νηολογημένο στην Οδησσό, αποτελούνταν από επτά Ουκρανούς και οκτώ Αζέρους. Όλοι τους μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Βάρνας και πέντε από αυτούς «λαμβάνουν ιατρική βοήθεια καθώς φέρουν ελαφρά τραύματα».

Another ship has been struck off #Bulgaria, 18 miles away from the Black Sea town of Byala. The second attack in a week – last one was 70 km east of Byala. Chelsea 3, Malta-flagged cargo managed by Black Sea Shipping management, based in Odesa, #Ukraine. Twelve of its crew – nationals of Ukraine and Azerbaijan – have been injured. https://t.co/wOIi5ppt9X — Angel Petrov (@MeAgainstRebels) October 13, 2026



Όπως ανακοίνωσαν οι βουλγαρικές αρχές, πέντε μέλη του πληρώματος του δεύτερου πλοίου έχουν διασωθεί, ενώ 11 άλλα εξακολουθούν να αγνοούνται.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι πρόκειται για το φορτηγό πλοίο «Azov Concord». Η διαχειρίστρια εταιρεία του, με έδρα την Τουρκία, δεν έχει προς το παρόν σχολιάσει το συμβάν.

📌📌Karadeniz’de batan gemi Türk işletmesinin çıktı Bulgaristan açıklarında gece saatlerinde insansız hava aracı (İHA) saldırısıyla batırılan Azov Concord adlı yük gemisinin İstanbul merkezli Sarfo Denizcilik tarafından işletildiği ortaya çıktı. Gemideki 11 denizcinin kaybolduğu bildirildi. — Nirvana Haber | Son Dakika (@nirvanahabercom) October 13, 2026



Την προηγούμενη εβδομάδα δύο εμπορικά πλοία χτυπήθηκαν από drones στην ΑΟΖ της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα. Από αυτά το ένα έχει βυθιστεί και το πλήρωμά του -που αποτελούνταν από εννέα Σύρους και έναν Αιγύπτιο- εξακολουθεί να αγνοείται, ενώ οι 18 ναυτικοί του άλλου πλοίου διασώθηκαν.

Με πληροφορίες από: ΑΠΕ-ΜΠΕ