Μαύρη Θάλασσα: ΕΕ και ΝΑΤΟ καταδικάζουν τις επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων – Κύμα αλληλεγγύης στη Βουλγαρία

Η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ εξέφρασε την αμέριστη συμπαράστασή της προς τη Βουλγαρία, καταδικάζοντας απερίφραστα τις πρόσφατες επιθέσεις με drones εναντίον εμπορικών πλοίων στα ανοιχτά των βουλγαρικών ακτών. Οι επιθέσεις αυτές χαρακτηρίστηκαν «απαράδεκτες» και έχουν ως αποτέλεσμα την εξαφάνιση έντεκα ναυτικών, ενώ απειλούν την ασφάλεια στη Μαύρη Θάλασσα, οδηγώντας τη Βουλγαρία να καλέσει τον Ρώσο Πρέσβη.

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Διεθνή Νέα

Μαύρη Θάλασσα πλοία Βουλγαρία
Φωτογραφία αρχείου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την αμέριστη συμπαράστασή τους προς τη Βουλγαρία εξέφρασαν η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, καταδικάζοντας απερίφραστα τις επιθέσεις με drones εναντίον εμπορικών πλοίων στα ανοιχτά των βουλγαρικών ακτών.
  • Έντεκα ναύτες αγνοούνται αφού δύο πλοία που βρίσκονταν στα ανοιχτά της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα επλήγησαν από drones και ένα από αυτά βυθίστηκε, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Ράντεφ.
  • Οι επιθέσεις χαρακτηρίστηκαν «απαράδεκτες» από την ΕΕ, με τον Βούλγαρο Πρωθυπουργό να τονίζει ότι «με βάση τη λογική, το αποτέλεσμα κλίνει προς τη Ρωσία» και να καλεί την πρεσβευτή της.

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Την αμέριστη συμπαράστασή τους προς τη Βουλγαρία εξέφρασαν η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, καταδικάζοντας απερίφραστα τις επιθέσεις με drones εναντίον εμπορικών πλοίων στα ανοιχτά των βουλγαρικών ακτών.

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Σε κοινή γραμμή, ο γενικός γραμματέας της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε, η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, στηλίτευσαν τα πλήγματα στη Μαύρη Θάλασσα, υπογραμμίζοντας την υποστήριξή τους στη Σόφια.

«Απαράδεκτες» οι επιθέσεις

«Η Μαύρη Θάλασσα έχει μετατραπεί σε ένα ακόμη μέτωπο κλιμάκωσης του ρωσικού πολέμου στην Ουκρανία», δήλωσε η Φον ντερ Λάιεν μέσω της πλατφόρμας Χ, χαρακτηρίζοντας τις επιθέσεις «απαράδεκτες».

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Όπως υπογράμμισε, οι επιθέσεις με drones εναντίον εμπορικών πλοίων κοντά στις βουλγαρικές ακτές θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο τη ζωή των πληρωμάτων και απειλούν την ασφάλεια στη Μαύρη Θάλασσα.

«Στεκόμαστε στο πλευρό της Βουλγαρίας και ευχαριστούμε τους διασώστες της για την άμεση ανταπόκρισή τους», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι υπεύθυνοι πρέπει να λογοδοτήσουν.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, εξέφρασε την πλήρη αλληλεγγύη της ΕΕ προς τη Βουλγαρία μετά τις επιθέσεις που σημειώθηκαν χθες, Δευτέρα, το βράδυ εναντίον φορτηγών πλοίων στα ανοικτά των ακτών της.

«Οι επιθέσεις κατά της πολιτικής ναυσιπλοΐας και των εμπορικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα κλιμακώνονται. Είναι απολύτως απαράδεκτες», τόνισε.


Παράλληλα προανήγγειλε ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, που θα συνεδριάσει στο τέλος της εβδομάδας, θα εξετάσει την κατάσταση, καθώς και την εντατικοποίηση των ρωσικών υβριδικών επιθέσεων.

«Παρακολουθεί» την κατάσταση το ΝΑΤΟ

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ανέφερε ότι συνομίλησε με τον πρωθυπουργό της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ, για τις τελευταίες επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα, τονίζοντας ότι η Συμμαχία θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με τους συμμάχους της στην περιοχή.

«Έχουμε ήδη ενισχύσει τη θέση μας κατά μήκος της ανατολικής πτέρυγας και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε το περιβάλλον ασφαλείας, προσαρμόζοντας, εφόσον χρειάζεται, τη θέση μας όσον αφορά την αποτροπή και την άμυνα», δήλωσε ο Μαρκ Ρούτε, μέσω του Χ.

«Δεν διαθέτουμε αδιάσειστα, σαφή στοιχεία για να διατυπώσουμε κατηγορίες εναντίον της μίας ή της άλλης πλευράς, όμως με βάση τη λογική, το αποτέλεσμα κλίνει προς τη Ρωσία», υπογράμμισε από την πλευρά του ο Ράντεφ.

Αγνοούνται ναυτικοί

Έντεκα ναύτες αγνοούνται αφού δύο πλοία που βρίσκονταν στα ανοικτά της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα επλήγησαν από drones και ένα από αυτά βυθίστηκε, ανακοίνωσε σήμερα ο Ράντεφ ο οποίος πρόσθεσε ότι θα καλέσει την πρεσβευτή της Ρωσίας μετά την «απαράδεκτη» αυτή επίθεση, για την οποία ενημέρωσε το ΝΑΤΟ.

Ένα αρχικό σήμα «ελήφθη στη 01:30 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) και αφορούσε ένα πλοίο που βρισκόταν σε κίνδυνο», σημείωσε ο Ράντεφ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εξηγώντας ότι το πλήρωμά του διασώθηκε.

Το πλοίο, που έχει σημαία Μάλτας και ανήκει στην Ουκρανία, «χτυπήθηκε από τρία drones», πρόσθεσε.


Στη συνέχεια «χτυπήθηκε ένα άλλο πλοίο» το οποίο «βυθίστηκε», επεσήμανε ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι «ένα μέλος του πληρώματος σώθηκε».

Σύμφωνα με την κυβέρνηση της Βουλγαρίας, το πρώτο πλήγμα σημειώθηκε 18 ναυτικά μίλια ανατολικά της Μπιάλα και το δεύτερο 17 μίλια ανατολικά του Κράπετς, δύο πόλεις που βρίσκονται στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας.

Το πλήρωμα του πρώτου πλοίου, του «Chelsea 3» που είναι νηολογημένο στην Οδησσό, αποτελούνταν από επτά Ουκρανούς και οκτώ Αζέρους. Όλοι τους μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Βάρνας και πέντε από αυτούς «λαμβάνουν ιατρική βοήθεια καθώς φέρουν ελαφρά τραύματα».


Όπως ανακοίνωσαν οι βουλγαρικές αρχές, πέντε μέλη του πληρώματος του δεύτερου πλοίου έχουν διασωθεί, ενώ 11 άλλα εξακολουθούν να αγνοούνται.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι πρόκειται για το φορτηγό πλοίο «Azov Concord». Η διαχειρίστρια εταιρεία του, με έδρα την Τουρκία, δεν έχει προς το παρόν σχολιάσει το συμβάν.


Την προηγούμενη εβδομάδα δύο εμπορικά πλοία χτυπήθηκαν από drones στην ΑΟΖ της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα. Από αυτά το ένα έχει βυθιστεί και το πλήρωμά του -που αποτελούνταν από εννέα Σύρους και έναν Αιγύπτιο- εξακολουθεί να αγνοείται, ενώ οι 18 ναυτικοί του άλλου πλοίου διασώθηκαν.

Με πληροφορίες από: ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

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