Οι μυστηριώδεις «άνθρωποι-τυφλοπόντικες» της Νέας Υόρκης κατασκηνώνουν στους υπονόμους για ώρες προκειμένου να ψάξουν για χρυσό, λες και βρισκόμαστε στον «Πυρετό του Χρυσού» της δεκαετίας του 1840, ανακινώντας κύπελλα με μέταλλα μέχρι να βρουν τον θησαυρό, σύμφωνα με πηγές.

Παρά τις ύποπτες κινήσεις τους, πηγές των αρχών επιβολής του νόμου επιμένουν ότι οι υπόγειοι εξερευνητές δεν κάνουν τίποτα πιο μοχθηρό από το να εισβάλλουν παράνομα στο αποχετευτικό δίκτυο της πόλης για να κυνηγήσουν χρυσό. Οι «άνθρωποι-τυφλοπόντικες» κατεβαίνουν στα χαμηλότερα επίπεδα των υπονόμων, εκεί όπου καταλήγουν τα νερά, και αναζητούν χρυσό, στήνοντας συχνά «μαγαζί» με τραπέζια και καρέκλες για ώρες, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Η μέθοδος με τον διαλύτη και οι νυχτερινές έξοδοι

Όταν βρίσκουν μέταλλο, το «βάζουν σε ένα κύπελλο με διαλύτη και το μεταγγίζουν ανακινώντας το από το ένα κύπελλο στο άλλο, όπως ένας μπάρμαν που χτυπάει ένα μαρτίνι», δήλωσε μια πηγή στην εφημερίδα The Post. Στη συνέχεια – είτε βρουν χρυσό είτε φύγουν με άδεια χέρια, οι «άνθρωποι-τυφλοπόντικες» βγαίνουν στην επιφάνεια μέσα στη νύχτα, όταν κυκλοφορεί λιγότερος κόσμος, και διαφεύγουν μέσα στο σκοτάδι, πρόσθεσαν οι πηγές. Οι υπόγειοι κυνηγοί θησαυρών απασχολούν τα πρωτοσέλιδα εδώ και πάνω από μία δεκαετία, με την πιο πρόσφατη ομάδα εξερευνητών να εντοπίζεται να βγαίνει από ένα φρεάτιο κοντά στη 2η Λεωφόρο και την 17η Ανατολική Οδό γύρω στις 5 το πρωί την περασμένη εβδομάδα.

Η σύλληψη κάτω από το ξενοδοχείο του Νετανιάχου

Ένα δίδυμο «ανθρώπων-τυφλοπόντικων», ο 26χρονος Κέβιν Ροντρίγκεζ και ο συμπατριώτης του από τη Βενεζουέλα, Σάμιουελ Ρέβερον, συνελήφθησαν τον Σεπτέμβριο επειδή εξερευνούσαν τους υπονόμους στο Άπερ Ιστ Σάιντ.

Οι δύο άνδρες ισχυρίστηκαν ότι έψαχναν για χαμένα τιμαλφή στα γεμάτα υδρατμούς έγκατα της πόλης, παρά το γεγονός ότι πραγματοποίησαν την εξόρμησή τους κάτω από ένα ξενοδοχείο όπου διέμενε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, υποστήριξαν οι εισαγγελείς.

«Μπαίνουμε στον υπόνομο και ψάχνουμε για πολύτιμα αντικείμενα που σφηνώνουν στους αγωγούς ομβρίων και τους υπονόμους· χρυσό, οτιδήποτε έχει αξία», φέρεται να είπε ο Ρέβερον σε έναν αστυνομικό μετά τη σύλληψή του.

Η επόμενη δικάσιμος του Ρέβερον έχει οριστεί για τις 21 Ιανουαρίου. Τον Μάιο, δύο ομάδες ανδρών εντοπίστηκαν να μπαίνουν και αργότερα να βγαίνουν από υπονόμους στο Μπρούκλιν, η μία στο Γουίλιαμσμπεργκ και η άλλη στο Γκρέιβσεντ.

Τον Αύγουστο, μια τριάδα «ανθρώπων-τυφλοπόντικων» που φορούσαν φακούς κεφαλής βιντεοσκοπήθηκε να ξεπροβάλλει μέσα από ένα φρεάτιο κοντά στον πολυσύχναστο σταθμό Penn του Μανχάταν. Ακόμη πέντε άτομα εντοπίστηκαν να βγαίνουν σκαρφαλώνοντας από ένα φρεάτιο γεμάτο υδρατμούς στο Άπερ Ιστ Σάιντ στις 6 Οκτωβρίου.

Ένα φαινόμενο με ιστορία άνω της δεκαετίας

Παρά τις πρόσφατες εμφανίσεις των «ανθρώπων-τυφλοπόντικων», η πρακτική αυτή κάθε άλλο παρά καινούργια είναι.

Το 2015, ο εποχικός υπάλληλος του δημοτικού Τμήματος Προστασίας του Περιβάλλοντος, Μαρκίς Έβανς, τότε 21 ετών, οδήγησε τους φίλους του, Ντάμιεν Νιέβες και Ντέιβιντ Χάνιμπαλ, μέσα σε ένα φρεάτιο στο Φλάτμπους αναζητώντας «χρυσό, κοσμήματα και όπλα» στους υπονόμους της πόλης, σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει τότε η αστυνομία. Οι επίδοξοι εξερευνητές φορούν συχνά αδιάβροχες φόρμες ψαράδων και στριμώχνονται σε στενά υπόγεια ανοίγματα, ανέφερε μια πηγή.

Οπτικό υλικό από το περιστατικό στο Γκρέιβσεντ, το οποίο είχε εξασφαλίσει τότε το Flatbush Scoop, κατέγραψε επτά άνδρες να βγαίνουν ο ένας πίσω από τον άλλον από το έδαφος γύρω στις 2 τα ξημερώματα, φορώντας μπότες και αδιάβροχες φόρμες εργασίας, με φακούς στα χέρια.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισης «ανθρώπων-τυφλοπόντικων» την περασμένη Τετάρτη, πέντε άτομα -μία γυναίκα και τέσσερις άνδρες- αναδύθηκαν από τα βάθη φορώντας φακούς κεφαλής και γάντια εργασίας, κρατώντας φτυάρια. Πηγές είχαν δηλώσει παλαιότερα στην Post ότι έρευνα που διεξήγαγαν υπογείως οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της αστυνομίας της Νέας Υόρκης και το Τμήμα Προστασίας του Περιβάλλοντος της πόλης διαπίστωσε πως τα παράξενα αυτά περιστατικά φαίνεται να αφορούν ανθρώπους που ψάχνουν για οτιδήποτε πολύτιμο κατέληξε κατά λάθος στο αποχετευτικό δίκτυο.

Παρά τις αμέτρητες εμφανίσεις τον τελευταίο χρόνο, υπάρχουν ελάχιστα στοιχεία ότι η «εξόρυξη» στους υπονόμους είναι μια επικερδής ασχολία. Ο Στιβ Ντάνκαν, ο οποίος πέρασε δύο δεκαετίες κάνοντας αστική εξερεύνηση, δήλωσε στους New York Times ότι το πιο πολύτιμο πράγμα που βρήκε ποτέ στα έγκατα της πόλης ήταν μια ληγμένη πιστωτική κάρτα.