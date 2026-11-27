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Ελαφρά στο πόδι τραυματίστηκε ένας γυμναστής στο Δημοτικό Σχολείο Πλατάνου Κισσάμου, το πρωί της Παρασκευής, όταν προσπάθησε να συγκρατήσει τη μεγάλη εξωτερική καγκελόπορτα, η οποία υποχώρησε λόγω σκουριάς.

Γονείς περιέγραψαν στο zarpanews.gr τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, αναφέροντας: «Είχε έρθει το βυτιοφόρο για ανεφοδιασμό πετρελαίου. Έπρεπε να ανοίξει όλη η πόρτα, ώστε να μπει μέσα. Μετά, στην προσπάθεια να κλείσουν την πόρτα, κόπηκε το ένα κομμάτι από τη σκουριά».

Όπως πρόσθεσαν, «ευτυχώς, από θαύμα δεν χτύπησε παιδί. Μόνο ο γυμναστής χτύπησε ελαφρά στο πόδι, όταν προσπάθησε να κρατήσει την πόρτα για να μην πέσει στο κεφάλι όσων ήταν στο σημείο».

Παράλληλα, οι γονείς αναφέρθηκαν στη δέσμευση της δημοτικής Αρχής για την καταγραφή των προβλημάτων της σχολικής μονάδας, υποστηρίζοντας: «Από τον δήμο είχαν πει από το καλοκαίρι πως θα καταγράψουν την κατάσταση και τα προβλήματα, αλλά δεν ήρθε κανείς».

Τι απαντά ο αντιδήμαρχος Παιδείας

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Παιδείας Κισσάμου, Βασίλης Γλαμπεδάκης, διευκρίνισε στο zarpanews.gr ότι η καγκελόπορτα ήταν λειτουργική, ωστόσο οι μεντεσέδες του τελευταίου φύλλου της είχαν σκουριάσει.

Όπως ανέφερε, επικοινώνησε με τον σιδερά που συνεργάζεται με τον δήμο και η αποκατάσταση της βλάβης έχει προγραμματιστεί για το πρωί του Σαββάτου.

Ο κ. Γλαμπεδάκης δήλωσε, επίσης, ότι βρίσκεται διαρκώς «δίπλα στα παιδιά» και χαρακτήρισε αρνητική την απόφαση της πολιτείας για την κατάργηση των σχολικών επιτροπών. Επισήμανε, μάλιστα, ότι οι σχετικές αρμοδιότητες μεταβιβάστηκαν στους δήμους, οι οποίοι δεν διαθέτουν προσωπικό και, σε αρκετές περιπτώσεις, ούτε τεχνική υπηρεσία.