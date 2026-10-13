Κωνσταντίνος Τασούλας: Συνάντησε αντιπροσωπεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων της Πυροσβεστικής – Τι συζήτησαν

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Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, δέχθηκε νωρίτερα σήμερα αντιπροσωπεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.), με επικεφαλής τον πρόεδρό της Νικόλαο Λαυράνο.

Τα μέλη της αντιπροσωπείας ενημέρωσαν τον κ. Τασούλα, για τα θέματα που απασχολούν τον κλάδο τους και ειδικότερα για θέματα προστασίας της υγείας των πυροσβεστών απέναντι στις αντίξοες συνθήκες άσκησης των καθηκόντων τους.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο αντιπρόεδρος Απόλλωνας Φραγκιαδάκης, ο γενικός γραμματέας Παναγιώτης Ανδρεόπουλος, ο οργανωτικός γραμματέας Νικόλαος Λυμπέρης, ο αν. ταμίας Αθανάσιος Πουτούρης και ο υπεύθυνος επαρχίας Απόστολος Λιόντος.