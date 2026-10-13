Κωνσταντίνος Τασούλας: Συνάντησε αντιπροσωπεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων της Πυροσβεστικής – Τι συζήτησαν

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, δέχθηκε αντιπροσωπεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος, με επικεφαλής τον πρόεδρό της Νικόλαο Λαυράνο. Τα μέλη της Ομοσπονδίας ενημέρωσαν τον Πρόεδρο, για τα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο τους, εστιάζοντας στην προστασία της υγείας των πυροσβεστών λόγω των αντίξοων συνθηκών εργασίας τους.

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Συνάντηση Κωνσταντίνου Τασούλα, με αντιπροσωπεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος
Πηγή: Προεδρία της Δημοκρατίας
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας δέχθηκε αντιπροσωπεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.), με επικεφαλής τον πρόεδρό της Νικόλαο Λαυράνο.
  • Τα μέλη της αντιπροσωπείας ενημέρωσαν τον κ. Τασούλα για θέματα προστασίας της υγείας των πυροσβεστών, απέναντι στις αντίξοες συνθήκες άσκησης των καθηκόντων τους.
  • Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο αντιπρόεδρος Απόλλωνας Φραγκιαδάκης, ο γενικός γραμματέας Παναγιώτης Ανδρεόπουλος και άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσποδίας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, δέχθηκε νωρίτερα σήμερα αντιπροσωπεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.), με επικεφαλής τον πρόεδρό της Νικόλαο Λαυράνο.

Τα μέλη της αντιπροσωπείας ενημέρωσαν τον κ. Τασούλα, για τα θέματα που απασχολούν τον κλάδο τους και ειδικότερα για θέματα προστασίας της υγείας των πυροσβεστών απέναντι στις αντίξοες συνθήκες άσκησης των καθηκόντων τους.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο αντιπρόεδρος Απόλλωνας Φραγκιαδάκης, ο γενικός γραμματέας Παναγιώτης Ανδρεόπουλος, ο οργανωτικός γραμματέας Νικόλαος Λυμπέρης, ο αν. ταμίας Αθανάσιος Πουτούρης και ο υπεύθυνος επαρχίας Απόστολος Λιόντος.

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