Κακοκαιρία: Πλημμύρες, καταστροφές και μπαράζ 112 σε Σκιάθο και Εύβοια – Σε Red Code 8 περιοχές της χώρας, σε επιφυλακή οι Αρχές στην Αττική – Που έχει απαγορευτικό απόπλου

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Σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές της χώρας προκαλεί το ισχυρό κύμα κακοκαιρίας που βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις έντονες βροχοπτώσεις, τις καταιγίδες και τους θυελλώδεις ανέμους να συνθέτουν ένα επικίνδυνο σκηνικό. Τα ορμητικά νερά έχουν προκαλέσει πλημμυρικά φαινόμενα, ενώ σε αρκετές περιοχές έχουν καταγραφεί διακοπές ηλεκτροδότησης.

Η κακοκαιρία συνεχίζει να πλήττει μεγάλο μέρος της επικράτειας, με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Την ίδια ώρα, η Πολιτική Προστασία απευθύνει έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις τους, καθώς τα έντονα φαινόμενα ενδέχεται να δημιουργήσουν επικίνδυνες συνθήκες.

Σε καθεστώς Red Code έχουν τεθεί η Αττική και ακόμη επτά περιφέρειες της χώρας, λόγω της αυξημένης επικινδυνότητας των καιρικών φαινομένων.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι ακόλουθες περιοχές:

Η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας (Στερεά Ελλάδα)

Η Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων (Θεσσαλία)

Η Περιφέρεια Αττικής

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Η Περιφέρεια Κρήτης

Οι Περιφερειακές Ενότητες Σάμου και Ικαρίας (Βόρειο Αιγαίο)

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου.

🚒 Επιχειρησιακή ετοιμότητα Πυροσβεστικού Σώματος 🔗 https://t.co/d0dNPdqQ59 σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (#ΕΔΕΚΦ) της @EMY_HNMS.

⚠️ Είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων. Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο κακοκαιρίας: Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας – Προβλήματα σε Σκιάθο και Αττική — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 13, 2026

Δείτε LIVE την εξέλιξη της κακοκαιρίας

Στο επίκεντρο της καταιγίδας βρίσκονται οι Σποράδες και ειδικότερα η Σκιάθος καθώς και η Εύβοια.

Σκιάθος: Μήνυμα 112, παρασύρθηκαν αυτοκίνητα, πλημμύρισαν δρόμοι και καταστήματα

Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει η κακοκαιρία στη Σκιάθο, όπου έχουν σημειωθεί πλημμύρες και σύμφωνα με τον δήμαρχο του νησιού, Θοδωρή Τζούμα, τα ορμητικά νερά παρέσυραν δύο σταθμευμένα οχήματα.

Ο δήμαρχος ανακοίνωσε ότι έχουν καταγραφεί ζημιές σε κατοικίες και επιχειρήσεις, καθώς και πλημμυρικά φαινόμενα σε αρκετά καταστήματα. Για τον λόγο αυτό, ο Δήμος προτίθεται να ζητήσει την κήρυξη της Σκιάθου

Την ίδια ώρα, εκτεταμένη βλάβη στο δίκτυο ηλεκτροδότησης βύθισε στο σκοτάδι το μισό νησί.

Επίσης τα ξημερώματα μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους του νησιού, καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες λόγω έντονων καιρικών φαινομένων.

Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Έντονα καιρικά φαινόμενα στο νησί της Σκιάθου. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».

⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Έντονα καιρικά φαινόμενα στο νησί της #Σκιάθου ‼️ Περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/1XyhLLGrik @pyrosvestiki

@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) October 13, 2026

Πολύ νερό έπεσε και στην Σκόπελο

Στο έλεος της κακοκαιρίας η Εύβοια: Υπερχείλισε ο ποταμός Κηρέας – Ήχησε το 112

Σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο της Βόρειας Εύβοιας προκαλεί η σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει την περιοχή, με τον ποταμό Κηρέα, να υπερχειλίζει και να οδηγεί στο κλείσιμο δρόμων.

Σύμφωνα με τo evia on line, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στον δρόμο που συνδέει το Μαντούδι με το Προκόπι, και συγκεκριμένα στη θέση «Καντά», καθώς η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε υπερχείλιση του ποταμού Κηρέα.

Αντίστοιχα προβλήματα καταγράφονται και στην περιοχή «Πορτάρα», όπου ο δρόμος έχει επίσης κλείσει εξαιτίας της υπερχείλισης του ποταμού. Η κατάσταση προκαλεί ανησυχία, καθώς οι μεγάλες ποσότητες νερού δυσχεραίνουν τις μετακινήσεις και δημιουργούν επικίνδυνες συνθήκες για τους διερχόμενους οδηγούς.

Οι οδηγοί καλούνται να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή, να αποφεύγουν τη διέλευση από τα συγκεκριμένα σημεία και να μην επιχειρούν να διασχίσουν πλημμυρισμένους δρόμους.

Στις 7.30 το πρωί ήχησε το 112 που προειδοποιεί τους κατοίκους και όσους βρίσκονται στην περιοχή Πολιτικά να δείξουν μεγάλη προσοχή.

Το μήνυμα αναφέρει: “Έντονα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή, Πολιτικά Ευβοίας. Προσοχή στις μετακινήσεις σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών”.

Έντονα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή #Πολιτικά_Ευβοίας

⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Έντονα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή #Πολιτικά_Ευβοίας ‼️ Προσοχή στις μετακινήσεις σας ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/xEOeeBmwYl… @pyrosvestiki

@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) October 14, 2026

Ρόδος: Σε πλήρη εξέλιξη το πρώτο κύμα κακοκαιρίας

Το πρώτο κύμα κακοκαιρίας έχει ήδη κάνει την εμφάνισή του στη Ρόδο και σε άλλα νησιά της Δωδεκανήσου και των Κυκλάδων, με ισχυρές βροχοπτώσεις από την 1 τα ξημερώματα, χωρίς ωστόσο μέχρι τις 7:10 το πρωί να έχουν αναφερθεί σοβαρά προβλήματα.

Η ένταση της βροχόπτωσης έχει προκαλέσει μεγάλη συγκέντρωση νερού σε δρόμους της πόλης και περιφερειακών περιοχών, ορισμένοι από τους οποίους έχουν μετατραπεί σε ποτάμια. Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους, αποφεύγοντας σημεία όπου παρατηρείται συσσώρευση υδάτων.

Παράλληλα, υπάρχουν αναφορές για προβλήματα στην ηλεκτροδότηση περιοχών, όπως τα Σγουρού και τα Κοσκινού, με τα συνεργεία των τεχνικών να βρίσκονται επιτόπου για την αποκατάστασή τους.

Σε υψηλή ετοιμότητα βρίσκονται η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η Πολιτική Προστασία της περιφέρειας και των δήμων, καθώς και όλες οι συναρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν προβλήματα από την εξέλιξη των φαινομένων.

Οι αρμόδιες αρχές συνιστούν στους πολίτες να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις, καθώς οι έντονες βροχοπτώσεις αναμένεται να συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες.

Προβλήματα και στην Αττική: Καταρρακτώδης βροχή στο Πέραμα – Τα στοιχεία του meteo.gr

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η βροχόπτωση και σε περιοχές της Αττικής από το απόγευμα της Τρίτης, με το Πέραμα να καταγράφει έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς βροχής.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, στις 19:15 ο ρυθμός βροχόπτωσης στο Πέραμα έφτασε τα 160 χιλιοστά ανά ώρα.

Αυξημένη ένταση καταγράφηκε επίσης στην Παραλία Ασπροπύργου, με 43,4 χιλιοστά ανά ώρα, στον Ασπρόπυργο με 34,6 χιλιοστά ανά ώρα, στη Μάνδρα με 21 χιλιοστά ανά ώρα και στη Νέα Μάκρη με 15,4 χιλιοστά ανά ώρα.

Όσον αφορά το συνολικό ύψος βροχής, έως τις 19:00 της Τρίτης η μεγαλύτερη τιμή είχε καταγραφεί στην Παλαιοκούνδουρα Μάνδρας, όπου έφτασε τα 56,6 χιλιοστά.

Στους υπόλοιπους μετεωρολογικούς σταθμούς της Αττικής οι μετρήσεις διαμορφώθηκαν ως εξής:

Κάντζα: 31,8 χιλιοστά.

31,8 χιλιοστά. Νέα Μάκρη: 30,6 χιλιοστά.

30,6 χιλιοστά. Παραλία Ασπροπύργου: 29 χιλιοστά.

29 χιλιοστά. Ελευσίνα: 28 χιλιοστά.

28 χιλιοστά. Πέραμα: 27,2 χιλιοστά.

27,2 χιλιοστά. Ιπποκράτειος Πολιτεία: 27 χιλιοστά.

27 χιλιοστά. Παλλήνη: Από 20,4 έως 22,8 χιλιοστά.

Από 20,4 έως 22,8 χιλιοστά. Πάρνηθα: 21,2 χιλιοστά.

21,2 χιλιοστά. Παλαιό Φάληρο: 20,8 χιλιοστά.

20,8 χιλιοστά. Ασπρόπυργος: 20,4 χιλιοστά.

20,4 χιλιοστά. Σπάτα: 19,2 χιλιοστά.

Η ένταση της βροχής αποτυπώνεται και σε βίντεο από τη Μάνδρα και τον Ασπρόπυργο, τα οποία δημοσιεύθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πλημμύρισε η λεωφόρος Δημοκρατίας στο Πέραμα

Η συσσώρευση μεγάλων ποσοτήτων νερού δημιούργησε προβλήματα στο οδικό δίκτυο του Περάματος, με τη λεωφόρο Δημοκρατίας να πλημμυρίζει.

Βίντεο που έστειλε αναγνώστης του enikos.gr καταγράφουν την κατάσταση που επικράτησε στην περιοχή κατά τη διάρκεια της έντονης βροχόπτωσης.

Ανάλογα προβλήματα παρουσιάστηκαν και στη Σαλαμίνα, όπου καταγράφηκαν επίσης πλημμυρικά φαινόμενα.

Διακοπές κυκλοφορίας και εκτροπές οχημάτων

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις επηρέασαν την κυκλοφορία σε διάφορα σημεία της Αττικής, με τις αρμόδιες Αρχές να προχωρούν σε προσωρινές ρυθμίσεις.

Ειδικότερα:

Πικέρμι: Διακόπηκε η κυκλοφορία στην οδό Ημέρου Πεύκου, από το ύψος της οδού Αγίου Ιωάννου.

Διακόπηκε η κυκλοφορία στην οδό Ημέρου Πεύκου, από το ύψος της οδού Αγίου Ιωάννου. Μέγαρα: Στην Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου εφαρμόστηκε εκτροπή της κυκλοφορίας από τη χιλιομετρική θέση 39,5 έως 39,7 , στο ρεύμα προς Αθήνα, με αντιδρόμηση μέσω του αντίθετου ρεύματος.

Στην Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου εφαρμόστηκε εκτροπή της κυκλοφορίας από τη χιλιομετρική θέση , στο ρεύμα προς Αθήνα, με αντιδρόμηση μέσω του αντίθετου ρεύματος. Πειραιάς: Προβλήματα παρουσιάστηκαν στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση, από το ύψος της οδού Τζαβέλλα, στο ρεύμα προς τη λεωφόρο Ποσειδώνος.

Προβλήματα παρουσιάστηκαν στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση, από το ύψος της οδού Τζαβέλλα, στο ρεύμα προς τη λεωφόρο Ποσειδώνος. Πειραιάς: Διακόπηκε η κυκλοφορία στην οδό Σκουζέ, από το ύψος της οδού Φίλωνος.

Πού υπάρχουν κλειστά σχολεία

Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία σε Σκιάθο, Σκόπελο, Ρόδο, Σύμη, σε όλες τις Κυκλάδες και σε πολλούς δήμους της Εύβοιας (Δήμος Μαντουδίου – Αγίας Άννας και Λίμνης Ευβοίας, Διρφύων Μεσσαπίων, Χαλκίδας, Καρύστου, Κύμης-Αλιβερίου) και στην Σκύρο.

58 κλήσεις στην Πυροσβεστική σε Αττική και Εύβοια

Συνολικά 58 κλήσεις δέχθηκε η Πυροσβεστική σε Αττική και Εύβοια λόγω της κακοκαιρίας, από αργά το βράδυ της Τρίτης 13 Οκτωβρίου έως τις 06:00 το πρωί της Τετάρτης 14 Οκτωβρίου. Τα περιστατικά αφορούσαν κυρίως κοπές δέντρων και αντλήσεις υδάτων, εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων και των ισχυρών ανέμων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Κέντρου Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, στην Αττική καταγράφηκαν 38 κλήσεις. Μέχρι τις 06:00 είχαν πραγματοποιηθεί εννέα αντλήσεις υδάτων και 15 κοπές δέντρων.

Στην Εύβοια, η Πυροσβεστική δέχθηκε 20 κλήσεις, ενώ τα συνεργεία της προχώρησαν σε 19 κοπές δέντρων και μία πλύση οδοστρώματος.

Απαγορευτικό απόπλου σε Πειραιά και Λαύριο – Άνεμοι μέχρι 10 μποφόρ στο Αιγαίο

Σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαυρίου, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας και, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), φθάνουν κατά τόπους στο Αιγαίο τα 9 και πρόσκαιρα τα 10 μποφόρ.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα ελληνική ακτοφυλακή στον Αργοσαρωνικό εκτελούνται μόνο ορισμένα δρομολόγια με συμβατικά επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία, ενώ δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια με υδροπτέρυγα.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα το επιβατηγό-οχηματαγωγό «Blue Star Delos» αναχώρησε κανονικά στις 7:20 το πρωί από το λιμάνι του Πειραιά, εκτελώντας το προγραμματισμένο δρομολόγιό του προς Πάρο, Νάξο, Θήρα και Ίο.

Αντίθετα, από το λιμάνι της Ραφήνας τα πρωινά δρομολόγια αναμένεται να εκτελεστούν κανονικά.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλούνται να επικοινωνούν, πριν από την αναχώρησή τους, με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα ταξιδιωτικά πρακτορεία, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές, καθυστερήσεις ή τροποποιήσεις των δρομολογίων.

Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ, σήμερα Τετάρτη (14/10), στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Παράλληλα προβλέπονται τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο βόρειο Αιγαίο από το βράδυ της Τρίτης (13-10-2026).

Πιο συγκεκριμένα, Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α) Στην Εύβοια έως αργά το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

β) Πρόσκαιρα στη βορειοανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και τις Κυκλάδες (κυρίως τα δυτικά και βόρεια τμήματα) έως τις πρώτες ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

γ) Στη Χαλκιδική έως τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

δ) Στις Σποράδες, την ανατολική Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας) έως το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ε) Στα Δωδεκάνησα έως το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

στ) Στην Κρήτη (κυρίως ν. Χανίων, ν. Ρεθύμνου) έως αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 και πρόσκαιρα τοπικά έως 10 μποφόρ θα πνέουν αρχικά στο βόρειο Αιγαίο και βαθμιαία και στο κεντρικό.

Οι συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας προς τους πολίτες

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.

Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο