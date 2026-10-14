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Τάκης Ζαχαράτος: «Με το που έγινε αυτό είπα στη μαμά μου “να τον περιμένεις και να τον προσέχεις”» – Η συγκίνηση on air για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Ο Τάκης Ζαχαράτος εξέφρασε τη συγκίνησή του στον ΑΝΤ1 για την απώλεια του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη, με τον οποίο διατηρούσε φιλικές σχέσεις. Απηύθυνε μήνυμα αγάπης και συμπαράστασης στην οικογένεια του Μαζωνάκη

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Tάκης Ζαχαράτος
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Για τον Γιώργο Μαζωνάκη μίλησε ο Τάκης Ζαχαράτος, ο οποίος ήταν εμφανώς συγκινημένος για την απώλεια του τραγουδιστή, με τον οποίο διατηρούσαν και φιλικές σχέσεις.
  • Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο Τάκης Ζαχαράτος είπε: «θέλω να στείλω την αγάπη μου στην οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη».
  • Με συγκίνηση, ο Τάκης Ζαχαράτος αποκάλυψε: «Με το που έγινε αυτό είπα στη μαμά μου “να τον περιμένεις και να τον προσέχεις”».

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Για τον Γιώργο Μαζωνάκη μίλησε ο Τάκης Ζαχαράτος, ο οποίος ήταν εμφανώς συγκινημένος για την απώλεια του τραγουδιστή, με τον οποίο διατηρούσαν και φιλικές σχέσεις.

Τάκης Ζαχαράτος για Γιώργο Μαζωνάκη: «Νιώθω σαν να χάθηκε ο ήρωάς μου»

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «The 2night show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, ο Τάκης Ζαχαράτος είπε αρχικά, «θέλω να στείλω την αγάπη μου στην οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι υποφέρουν, τον αγαπούσαν και τον αγαπάνε πάντα».

Ο Τάκης Ζαχαράτος συμπλήρωσε: «Εύχομαι όλη αυτή την αγάπη που παίρνει αυτή τη στιγμή, αν δεν την είχε συνειδητοποιήσει όσο ζούσε, εύχομαι να την παίρνει. Με το που έγινε αυτό είπα στη μαμά μου “να τον περιμένεις και να τον προσέχεις”».

Λύγισε ο Τάκης Ζαχαράτος για τη Μαρινέλλα: «Είμαι πάρα πολύ τυχερός που συνάντησα αυτόν τον θησαυρό – Ήταν καρμική σχέση»

Δείτε το βίντεο:

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