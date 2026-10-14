Τάκης Ζαχαράτος: «Με το που έγινε αυτό είπα στη μαμά μου “να τον περιμένεις και να τον προσέχεις”» – Η συγκίνηση on air για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Για τον Γιώργο Μαζωνάκη μίλησε ο Τάκης Ζαχαράτος, ο οποίος ήταν εμφανώς συγκινημένος για την απώλεια του τραγουδιστή, με τον οποίο διατηρούσαν και φιλικές σχέσεις.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «The 2night show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, ο Τάκης Ζαχαράτος είπε αρχικά, «θέλω να στείλω την αγάπη μου στην οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι υποφέρουν, τον αγαπούσαν και τον αγαπάνε πάντα».

Ο Τάκης Ζαχαράτος συμπλήρωσε: «Εύχομαι όλη αυτή την αγάπη που παίρνει αυτή τη στιγμή, αν δεν την είχε συνειδητοποιήσει όσο ζούσε, εύχομαι να την παίρνει. Με το που έγινε αυτό είπα στη μαμά μου “να τον περιμένεις και να τον προσέχεις”».

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