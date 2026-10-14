Τουριστικός μαγνήτης η Ελλάδα

Οι νέοι προορισμοί που φέρνουν πιο κοντά τις ΗΠΑ, τα νησιά που κερδίζουν έδαφος στον διεθνή χάρτη και η διεύρυνση της σεζόν. Mε θετικές ενδείξεις μπαίνει στο «ραντάρ» το 2027 για τον ελληνικό τουρισμό, καθώς το 2026, παρά τις προκλήσεις και τις γεωπολιτικές αναταράξεις, φαίνεται να εξελίσσεται σε ακόμη μία «δυνατή» χρονιά για τον κλάδο.

Της ΕΥΑΣ Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Οι νέες απευθείας συνδέσεις με τις ΗΠΑ, η επιμήκυνση της περιόδου πτήσεων από ώριμες αγορές, η διεύρυνση των προγραμμάτων από ευρωπαϊκές αγορές που συνιστούν σημαντικές δεξαμενές ταξιδιωτών για τον ελληνικό τουρισμό και η είσοδος περιφερειακών προορισμών σε νέα διεθνή δρομολόγια δίνουν ήδη το στίγμα για την επόμενη σεζόν.

Τα πρώτα δείγματα γραφής από τις αεροπορικές εταιρείες και τους tour operators δείχνουν ότι το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται μόνο στην προσθήκη νέων θέσεων, αλλά και στη γεωγραφική κατανομή τους. Δίπλα στην Αθήνα, στην Κρήτη και στη Ρόδο, που παραμένουν οι βασικοί πόλοι της διεθνούς αεροπορικής κίνησης, μικρότεροι προορισμοί, με πιο περιορισμένο αεροπορικό αποτύπωμα, αποκτούν πρόσβαση σε νέες αγορές, ενώ σε άλλες περιπτώσεις η δραστηριότητα απλώνεται σε μεγαλύτερο μέρος του έτους.

Η Μυτιλήνη, η Καβάλα -και μέσω αυτής η Θάσος- η Κάρπαθος, τα Ιωάννινα και η Κεφαλονιά, περιλαμβάνονται στους προορισμούς που κερδίζουν νέες συνδέσεις, ενώ το Σιάτλ και το Ντιτρόιτ προστίθενται στις απευθείας «γέφυρες» της Αθήνας με την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Δύο προσθήκες

Το 2027 φέρνει δύο ακόμη σημεία στον χάρτη των απευθείας συνδέσεων της ελληνικής πρωτεύουσας με τις ΗΠΑ. Η Alaska Airlines κάνει πρεμιέρα στις 12 Μαΐου στη γραμμή Σιάτλ – Αθήνα, την οποία θα εξυπηρετεί τρεις φορές την εβδομάδα έως τον Οκτώβριο. Πρόκειται για την πρώτη απευθείας σύνδεση των δύο πόλεων και, σύμφωνα με την εταιρεία, για τη μοναδική non-stop γραμμή που θα ενώνει την Αθήνα με τη δυτική ακτή των ΗΠΑ.

Λίγες εβδομάδες αργότερα, στις 8 Ιουνίου, στο δίκτυο μπαίνει και το Ντιτρόιτ. Η Delta Air Lines δρομολογεί τρεις εβδομαδιαίες πτήσεις προς την Αθήνα έως τα τέλη Οκτωβρίου, καθιστώντας το Ντιτρόιτ την τέταρτη αμερικανική πύλη της εταιρείας προς την Ελλάδα.

Οι δύο προσθήκες έχουν ιδιαίτερη σημασία καθώς δεν ενισχύουν απλώς τη διαθέσιμη χωρητικότητα από τις ΗΠΑ, αλλά διευρύνουν την ακτίνα της απευθείας πρόσβασης προς την Ελλάδα σε διαφορετικές περιοχές της αμερικανικής αγοράς.

Μεγαλύτερη παρουσία

Εξίσου σημαντική είναι η προσπάθεια να διοχετευτεί η αεροπορική δραστηριότητα πέρα από το στενό παράθυρο της υψηλής τουριστικής περιόδου. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Air Canada, η οποία έχει διευρύνει σημαντικά το χρονικό εύρος της παρουσίας της στην Αθήνα. Οι απευθείας συνδέσεις της ελληνικής πρωτεύουσας με τον Καναδά, φτάνουν πλέον έως τον Ιανουάριο του 2027, ενώ επανεκκινούν από τον Μάρτιο. Η εξέλιξη αποκτά μεγαλύτερο βάρος αν ληφθεί υπ’ όψιν ότι ο Καναδάς, αποτελεί πλέον μια αγορά με ισχυρό αποτύπωμα για την Αθήνα.

Κινητικότητα καταγράφεται και από την ευρωπαϊκή αγορά. Η Condor εγκαινιάζει στις 28 Απριλίου τη γραμμή Φρανκφούρτη – Αθήνα, με καθημερινές πτήσεις κατά τη θερινή περίοδο, ενώ η Transavia προσθέτει από τις Βρυξέλλες το Ηράκλειο και τη Θεσσαλονίκη στο πρόγραμμά της για το καλοκαίρι του 2027.

Η βρετανική αγορά

Στο παιχνίδι μπαίνει και η easyJet με δύο νέες γραμμές από τη Βρετανία. Από τις 27 Απριλίου συνδέει το αεροδρόμιο Σάουθεντ του Λονδίνου με τη Ρόδο δύο φορές την εβδομάδα, ενώ από την 1η Μαΐου ξεκινά εβδομαδιαία πτήση από το Λούτον προς τη Θεσσαλονίκη.

Στην ίδια λογική, η Jet2 και η Jet2holidays έχουν ήδη θέσει προς πώληση για το καλοκαίρι του 2027 πρόγραμμα που καλύπτει 16 ελληνικά αεροδρόμια και 27 προορισμούς, με το ενδιαφέρον να στρέφεται αυτή τη φορά και σε λιγότερο καθιερωμένα σημεία του ελληνικού τουριστικού χάρτη.

Μία από τις προσθήκες που ξεχωρίζουν είναι η Καβάλα, μέσω της οποίας η Θάσος μπαίνει για πρώτη φορά στο χαρτοφυλάκιο της Jet2holidays. Το αεροδρόμιο θα συνδέεται με το Μπέρμιγχαμ και το αεροδρόμιο Στάνστεντ του Λονδίνου μία φορά την εβδομάδα και με το Μάντσεστερ δύο φορές, ανοίγοντας ένα νέο απευθείας κανάλι από τη βρετανική αγορά προς την περιοχή.

Στο πρόγραμμα προστίθεται και η Μυτιλήνη, με εβδομαδιαία σύνδεση από το Γκάτγουικ. Παράλληλα, από το Λούτον ξεκινούν πτήσεις προς Χανιά, Θεσσαλονίκη και Κεφαλονιά, ενώ στην Κέρκυρα η δραστηριότητα θα ξεκινήσει από την 1η Απριλίου.

Στην ίδια κατεύθυνση κινείται η TUI, ο μεγαλύτερος ευρωπαϊκός tour operator, που εντάσσει στο θερινό πρόγραμμά της νέες συνδέσεις από το Γκάτγουικ προς την Αθήνα και τη Μυτιλήνη, ενώ προσθέτει και τη Θάσο στο βρετανικό χαρτοφυλάκιό της για το 2027.

Το άνοιγμα προς μικρότερους ελληνικούς προορισμούς δεν περιορίζεται στη βρετανική αγορά. Από τη Δανία, η Apollo εγκαινιάζει για πρώτη φορά δικό της charter πρόγραμμα από το Σόντερμποργκ, με δύο προορισμούς στην Ελλάδα, τα Χανιά και τα Ιωάννινα.

Νέα είσοδο στη δανέζικη αγορά πραγματοποιεί και η Κάρπαθος, την οποία η Aarhus Charter, προσθέτει για πρώτη φορά στο πρόγραμμά της, με απευθείας πτήσεις από το Ορχους.

Την ίδια ώρα, η SkyUp εντάσσει τη Ρόδο στο θερινό πρόγραμμα τακτικών πτήσεών της για το 2027, με νέα σύνδεση από το Κισινάου.