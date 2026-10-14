Οι αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (14/10) – Πού θα δείτε τον αγώνα της ΑΕΚ με τη Σαχτάρ για το Champions League

Το ματς Σαχτάρ Ντόνετσκ – ΑΕΚ για το UEFA Champions League ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

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Αθλητικές μεταδόσεις
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το ματς Σαχτάρ Ντόνετσκ – ΑΕΚ για το UEFA Champions League ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
  • Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (14/10/2026) περιλαμβάνουν πληθώρα αγώνων από διάφορα αθλήματα.
  • Τον αγώνα Σαχτάρ Ντόνετσκ – ΑΕΚ για το UEFA Champions League θα τον δείτε στις 22:00 σε MEGA και Magenta Sport 2.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Το ματς Σαχτάρ Ντόνετσκ – ΑΕΚ για το UEFA Champions League ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (14/10/2026):

09:00 Magenta Sport 6 Κάσπερ Ρουντ – Φελίξ Οζέ-Αλιασίμ ATP Masters 1000

13:00 Magenta Sport 6 Ντανιίλ Μεντβέντεφ – Στέφανος Τσιτσιπάς ATP Masters 1000

14:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός Β – Athens Καλλιθέα Superbet League 2

15:00 Magenta Sport 6 Τόμι Πολ – Ζίζου Μπεργκς ATP Masters 1000

15:00 Magenta Sport 2 Ρόμα – Ρεάλ Μαδρίτης UEFA Youth League

16:00 Novasports 6HD WTA 1000 Γουχάν

18:30 ΣΠΟΡ FM TV3 Παναθηναϊκός – Άλμπα Βερολίνου Μπάσκετ

19:00 Novasports Start Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπεσίκτας EuroLeague

19:00 ΣΠΟΡ FM TV1 Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola – Γκλαντιέτορς Τρίερ FIBA Europe Cup

19:00 Mega News Ολυμπιακός – Μπαθι Φερόλ Μπάσκετ

19:30 Novasports 6HD Ουλμ – Μπόσνα EuroCup

19:30 ΣΠΟΡ FM TV2 Ηρακλής – Βίρτσμπουργκ FIBA Europe Cup

19:45 Magenta Sport 5 Φέγενορντ – Κόμο UEFA Champions League

19:45 Magenta Sport 3 Λίντσερ – Λίβερπουλ UEFA Champions League

20:00 Novasports Prime Άρης – Ντερτόνα EuroCup

20:30 Novasports 5HD Αναντολού Εφές – Μπάγερν Μονάχου EuroLeague

21:30 Novasports 3HD Μπούργκος – Χάποελ Ιερουσαλήμ EuroCup

21:45 Novasports 4HD Παρί – Βίρτους Μπολόνια EuroLeague

22:00 Magenta Sport 5 Μπόντο Γκλιμτ – Ντόρτμουντ UEFA Champions League

22:00 Magenta Sport 4 Μάντσεστερ Σίτι – Παρί Σεν Ζερμέν UEFA Champions League

22:00 Magenta Sport 9 Λίνκολν – Γουέστ Χαμ Sky Bet EFL Championship

22:00 Magenta Sport 8 Σλόβαν Μπρατισλάβας – Στουτγκάρδη UEFA Champions League

22:00 Magenta Sport 7 Άστον Βίλα – Φενέρμπαχτσε UEFA Champions League

22:00 Magenta Sport 6 Μπέτις – Πόρτο UEFA Champions League

22:00 Magenta Sport 3 Ρόμα – Ρεάλ Μαδρίτης UEFA Champions League

22:00 MEGA, Magenta Sport 2 Σαχτάρ Ντόνετσκ – ΑΕΚ UEFA Champions League

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